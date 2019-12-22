Усі трансплантації будуть безкоштовними: Зеленський підписав важливий закон щодо донорства органів
Сьогодні, 03:06
Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання питань трансплантації анатомічних матеріалів людині, щодо оплати та надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство.
«Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» № 1967-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2021 року», – повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що закон покликаний розв’язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, документом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також передбачається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.
Крім того, закон визначає, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.
Також документом врегульовано питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців одинадцятого і дванадцятого підпункту 7 пункту 4 розділу І, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року.
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«Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» № 1967-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2021 року», – повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що закон покликаний розв’язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, документом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також передбачається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій.
Крім того, закон визначає, що підбір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, яка є цілковито незалежною від людського впливу й самостійно проводить такий підбір за визначеними критеріями.
Також документом врегульовано питання можливості надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців одинадцятого і дванадцятого підпункту 7 пункту 4 розділу І, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року.
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