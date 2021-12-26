Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 8 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями та без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вітер на Волині 8 січня буде південним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 5-10° морозу, а вдень прогнозують від 4° морозу до 1° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вітер на Волині 8 січня буде південним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 5-10° морозу, а вдень прогнозують від 4° морозу до 1° тепла.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib
Сьогодні, 17:31
Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня
Сьогодні, 16:20
Медіа