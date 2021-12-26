Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики прогнозують, що вітер на Волині 8 січня буде південним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Температура повітря вночі становитиме 5-10° морозу, а вдень прогнозують від 4° морозу до 1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 8 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями та без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують, що вітер на Волині 8 січня буде південним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.Температура повітря вночі становитиме 5-10° морозу, а вдень прогнозують від 4° морозу до 1° тепла.

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