вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня

Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня
У суботу, 8 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що вітер на Волині 8 січня буде південним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 5-10° морозу, а вдень прогнозують від 4° морозу до 1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, синоптики, 8 січня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня
Сьогодні, 20:00
Порятунок на Різдво: на Рівненщині 95-річний дідусь майже добу провів у лісі
Сьогодні, 18:47
У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib
Сьогодні, 17:31
Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня
Сьогодні, 16:20
Чи мінятимуть місцями пам'ятники Шевченку і Лесі Українці у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік
26 грудень, 2021, 07:33
Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада
27 листопад, 2021, 20:00
Якою буде погода на Волині завтра, 30 серпня Якою буде погода на Волині завтра, 30 серпня
29 серпень, 2021, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 3 серпня Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом завтра, 3 серпня
02 серпень, 2021, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
06 січень, 14:00
 1
Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Порятунок на Різдво: на Рівненщині 95-річний дідусь майже добу провів у лісі
Сьогодні, 18:47
 0
У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib
Сьогодні, 17:31
 0
Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8