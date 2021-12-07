У Луцьку терміново шукають донорів крові





Про це



"Терміново маємо потребу в донорах для здачі крові на тромбомасу 3 плюс група крові для Карбовського Олександра! Обласна лікарня, гематологія", - йдеться у повдіомленні.



Щодо додаткової інформації варто звертатися за номером: 0952035300.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку терміново шукають донорів крові для чоловіка.Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Краплина Життя."Терміново маємо потребу в донорах для здачі крові на тромбомасу 3 плюс група крові для! Обласна лікарня, гематологія", - йдеться у повдіомленні.Щодо додаткової інформації варто звертатися за номером: 0952035300.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію