вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку терміново шукають донорів крові

У Луцьку терміново шукають донорів крові
У Луцьку терміново шукають донорів крові для чоловіка.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Краплина Життя.

"Терміново маємо потребу в донорах для здачі крові на тромбомасу 3 плюс група крові для Карбовського Олександра! Обласна лікарня, гематологія", - йдеться у повдіомленні.

Щодо додаткової інформації варто звертатися за номером: 0952035300.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: донори крові, Луцьк, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського атовця нагородили орденом
Сьогодні, 17:00
У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 16:47
Волинський монах розповів, чому Різдво Христове святкують саме 25 грудня та 7 січня. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО Волинські медики пересадили серце та дві нирки. ФОТО
07 грудень, 2021, 14:05
Розповіли, чому у Волинській обласній клінічній лікарні не поспішають із трансплантаціями органів. ВІДЕО Розповіли, чому у Волинській обласній клінічній лікарні не поспішають із трансплантаціями органів. ВІДЕО
17 листопад, 2021, 18:44
Повідомили стан маленької лучанки, яку порізала матір Повідомили стан маленької лучанки, яку порізала матір
11 листопад, 2021, 13:45
На реконструкцію Волинської обласної дитячої лікарні потрібно понад 800 млн гривень На реконструкцію Волинської обласної дитячої лікарні потрібно понад 800 млн гривень
11 листопад, 2021, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 1
Волинського атовця нагородили орденом
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 16:47
 0
Волинський монах розповів, чому Різдво Христове святкують саме 25 грудня та 7 січня. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
 0
До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8