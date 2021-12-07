У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 16:47
У Луцьку терміново шукають донорів крові для чоловіка.
Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Краплина Життя.
"Терміново маємо потребу в донорах для здачі крові на тромбомасу 3 плюс група крові для Карбовського Олександра! Обласна лікарня, гематологія", - йдеться у повдіомленні.
Щодо додаткової інформації варто звертатися за номером: 0952035300.
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Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Краплина Життя.
"Терміново маємо потребу в донорах для здачі крові на тромбомасу 3 плюс група крові для Карбовського Олександра! Обласна лікарня, гематологія", - йдеться у повдіомленні.
Щодо додаткової інформації варто звертатися за номером: 0952035300.
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