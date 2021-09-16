Волинь відвідає очільник УПЦ митрополит Онуфрій і освятить храм





Про це йдеться на сторінці Святогірського Успенського монастиря.



Блаженніший митрополит Онуфрій прибуде з приводу особливої події і звершить освячення монастирського Миколаївського храму, що діятиме при регентському відділенні Зимнівської обителі.



Візит митрополита Онуфрія запланований на 11 січня. Владика відслужить у Зимному Божественну літургію та освятить храм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Онуфрій приїде на Волинь.Про це йдеться на сторінці Святогірського Успенського монастиря.Блаженніший митрополит Онуфрій прибуде з приводу особливої події і звершить освячення монастирського Миколаївського храму, що діятиме при регентському відділенні Зимнівської обителі.Візит митрополита Онуфрія запланований на 11 січня. Владика відслужить у Зимному Божественну літургію та освятить храм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію