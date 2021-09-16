Волинь відвідає очільник УПЦ митрополит Онуфрій і освятить храм
Сьогодні, 11:13
Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Онуфрій приїде на Волинь.
Про це йдеться на сторінці Святогірського Успенського монастиря.
Блаженніший митрополит Онуфрій прибуде з приводу особливої події і звершить освячення монастирського Миколаївського храму, що діятиме при регентському відділенні Зимнівської обителі.
Візит митрополита Онуфрія запланований на 11 січня. Владика відслужить у Зимному Божественну літургію та освятить храм.
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Про це йдеться на сторінці Святогірського Успенського монастиря.
Блаженніший митрополит Онуфрій прибуде з приводу особливої події і звершить освячення монастирського Миколаївського храму, що діятиме при регентському відділенні Зимнівської обителі.
Візит митрополита Онуфрія запланований на 11 січня. Владика відслужить у Зимному Божественну літургію та освятить храм.
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