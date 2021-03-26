На Донбасі підірвалися двоє військових





Про це інформує пресцентр штабу ООС.



"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.



Деталі трагічного інциденту поки не розповідають.



Бойовики впродовж доби двічі обстріляли українські позиції поблизу Пісків. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 січня, на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.Про це інформує пресцентр штабу ООС."Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.Деталі трагічного інциденту поки не розповідають.Бойовики впродовж доби двічі обстріляли українські позиції поблизу Пісків. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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