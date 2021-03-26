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На Донбасі підірвалися двоє військових

На Донбасі підірвалися двоє військових
Сьогодні, 10 січня, на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.

Деталі трагічного інциденту поки не розповідають.

Бойовики впродовж доби двічі обстріляли українські позиції поблизу Пісків. Окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Теги: Донбас, військові, смерть, міна
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