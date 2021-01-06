Пів тисячі дітей на Волині стали учасниками музичного фестивалю-конкурсу «Симфонія Різдва»





Про це розповіла Людмила Герасимчук.



На конкурс зареєстрували 232 музичні номери, які виконує майже пів тисячі дітей з усієї області.



Зі слів Людмили Герасимчук, фестиваль такого масштабу мріяли організувати давно, але у школі бракувало місця. Позаторік школу добудували, тоді й почали планувати проведення конкурсу.



Двійнята Інна та Ірина Дроган музичну школу відвідують з семи років. Розповіли: разом грають і разом беруть участь в конкурсах. Дівчата вже вісім років займаються грою на бандурі. Для виступу на конкурсі підготували колядку.



Викладачка Горохівської музичної школи Ірина каже, що з їхнього міста на конкурс приїхали четверо вокалістів і одна піаністка. Для участі в ньому зареєструвалися в останній день, тому часу для підготовки було мало. Додає: репетиції тривали кілька тижнів.



13 річний Матвій Коханець приїхав до Луцька з Боратинської тергромади. Хлопець грає на трьох музичних інструментах: домрі, гітарі та трубі. На конкурс підготував музичну композицію на домрі.



Викладачка музичної школи Ірина Лаговська привела на конкурс дітей молодшої групи хору, з якими займається. Вона вчить співу понад двісті дітей уже 35 років. "Сьогодні (11 січня – ред.) представляємо новий твір пісню нашого композитора викладача з музичної школи – "Бегемот-бергамот", це буде презентація пісні", — каже викладачка.



"Є колективи, в які вкладена титанічна праця викладачів. Особливо зараз у пандемію не просто дітей зібрати. І ми були вражені якістю звучання та культурою виконання", — каже член журі, народний артист України Василь Чепелюк.



За рішенням членів журі перше місце розділили два хори — "Дзвіночок" і "Домісолька".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в музичній школі № 3 відбувся музичний фестиваль-конкурс "Симфонія Різдва". Його учасниками стали майже пів тисячі дітей з обласного центру та інших міст і сіл Волині.Про це розповіла Суспільному ініціаторка проведення конкурсуНа конкурс зареєстрували 232 музичні номери, які виконує майже пів тисячі дітей з усієї області.Зі слів Людмили Герасимчук, фестиваль такого масштабу мріяли організувати давно, але у школі бракувало місця. Позаторік школу добудували, тоді й почали планувати проведення конкурсу.Двійнятатамузичну школу відвідують з семи років. Розповіли: разом грають і разом беруть участь в конкурсах. Дівчата вже вісім років займаються грою на бандурі. Для виступу на конкурсі підготували колядку.Викладачка Горохівської музичної школи Ірина каже, що з їхнього міста на конкурс приїхали четверо вокалістів і одна піаністка. Для участі в ньому зареєструвалися в останній день, тому часу для підготовки було мало. Додає: репетиції тривали кілька тижнів.13 річнийприїхав до Луцька з Боратинської тергромади. Хлопець грає на трьох музичних інструментах: домрі, гітарі та трубі. На конкурс підготував музичну композицію на домрі.Викладачка музичної школипривела на конкурс дітей молодшої групи хору, з якими займається. Вона вчить співу понад двісті дітей уже 35 років. "Сьогодні (11 січня – ред.) представляємо новий твір пісню нашого композитора викладача з музичної школи – "Бегемот-бергамот", це буде презентація пісні", — каже викладачка."Є колективи, в які вкладена титанічна праця викладачів. Особливо зараз у пандемію не просто дітей зібрати. І ми були вражені якістю звучання та культурою виконання", — каже член журі, народний артист УкраїниЗа рішенням членів журі перше місце розділили два хори — "Дзвіночок" і "Домісолька".

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