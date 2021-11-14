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На Волині в пожежі загинув чоловік

На Волині в пожежі загинув чоловік
Учора, 10 січня, сталася пожежа дерев’яного житлового будинку в селі Самари Самарівської територіальної громади Ковельського району.

Про це «Ковель media» повідомило Ковельське районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблого власника домоволодіння, 1963 року народження.

За 11 днів 2022 року на території Ковельського району вже виникло 9 пожеж, 5 з них – у житлових будинках.

"З настанням холодної пори року люди починають використовувати для обігріву своїх помешкань пічне опалення та електроприлади. Через порушення правил пожежної безпеки у побуті та при експлуатації систем опалення часто виникають пожежі, люди гинуть, втрачають своє житло і майно. Найчастіше це трапляється із людьми літнього віку, часто самотніми, а також неблагополучними. Адже вони не завжди можуть самостійно перевірити стан печі та димарів і миттєво зреагувати на проблему, коли вона виникає", – йдеться у повідомленні ковельських рятувальників.
На Волині в пожежі загинув чоловік

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Теги: Ковель, пожежа, смерть
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