На Волині обвал стелі заблокував пенсіонерку у будинку





До служби порятунку «101» надійшло повідомлення 10 січня, близько 14:00, пише



Прибувши до місця, де трапилась надзвичайна ситуація, любомльські надзвичайники здійснили відкриття вхідних дверей.



Власниця перебувала чотири дні без їжі (з її слів), оскільки внаслідок падіння перекриття їй був відрізаний шлях виходу з будинку (під приміщенням кухні знаходився погріб, підлога якого була знищена падінням стелі).



Місцеві рятувальники провели розчистку завалу та облаштовали тимчасовий настил дошок над знищеним перекриттям погрібу для безпечного виходу назовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Любомлі Ковельського району обвалилось перекриття над приміщенням кухні житлового будинку.До служби порятунку «101» надійшло повідомлення 10 січня, близько 14:00, пише Район.Любомль Прибувши до місця, де трапилась надзвичайна ситуація, любомльські надзвичайники здійснили відкриття вхідних дверей.Власниця перебувала чотири дні без їжі (з її слів), оскільки внаслідок падіння перекриття їй був відрізаний шлях виходу з будинку (під приміщенням кухні знаходився погріб, підлога якого була знищена падінням стелі).Місцеві рятувальники провели розчистку завалу та облаштовали тимчасовий настил дошок над знищеним перекриттям погрібу для безпечного виходу назовні.

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