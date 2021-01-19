Ялинки лучан можуть стати паливом або «лісом» для ведмедів: що робити із новорічними деревами. ФОТО

Незабаром завершиться період святкувань і зелені красуні більше не прикрашатимуть домівки лучан, але користь приносити будуть надалі, якщо не полінуватися і знайти їм нове застосування.Директорка Луцького зоопаркурозповідає: місцевий звіринець уже знайшов застосування ялинкам.Перші «поставки» були від підприємців, які не розпродали свій товар, решту ж очікують після Водохреща (19 січня). Але додає: приймають новорічні атрибути не всі, а лише ті, які придатні для використання.«Ялинка повинна бути ще зелена, не суха, без штучного снігу та інших сторонніх предметів між гілочками, як-от мішура, дощик чи серпантин. Після того працівники зоопарку хвою перебирають: які дерева будуть іграшками, які декораціями чи а які їжею, бо лані, олені, кози у свій раціон таке вживають», – зазначає Людмила Денисенко.З ялинками зоопарк ще з 2013 року «працює» тісно. Адже навіть ті дерева, які слугували декораціями взимку – у березні стануть будиночками або жердинами для фазанів та папуг. А перед ведмедями, коли прокинуться зі сплячки, повстане справжнісінький ліс.Звіринець має домовленість з «Луцькспецкомунтрансом», тобто хвоя, яку лучани в належному вигляді залишать біля контейнера, обов’язково потрапить до тваринок. Ті, хто живе поруч із зоопарком або має автівку, можуть віддати новорічні деревця особисто щодня з 9 до 16 години.Така «кооперація» зоопарку з деревами чи не безперервна, бо й тоді, коли ялинки вже висохли (кінець березня) працівники співпрацюють із КП «Парки та сквери», яке надає їм «дробилку» (машину, що подрібнює), тоді незелені вже красуні перетворюють на тріску та встеляють нею вольєри.Ялинки та сосни, які сухі вже в січні, «Луцькспецкомунтранс» забирає і використовує як тверде паливо у своїй котельні, або ж вони стають у нагоді котельні «Луцьктепло».«Нести кудись окремо – немає потреби. Варто залишити біля контейнерного майданчика зі сміттям, і ми заберемо», – каже директор «Луцькспецкомунтрансу»І запевняє: контейнерних майданчиків у Луцьку – майже півтори тисячі, тож хвою нести є куди.