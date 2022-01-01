На Волині за добу – 88 нових випадків на COVID-19 та 3 смерті

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 88 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 5 медпрацівників.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 53,Летальних випадків (осіб) – 3: Луцька ТГ Луцького району – 3.методом ПЛР (осіб) – 637,методом ІФА (осіб) – 156.– 34 хворих:Луцька ТГ – 16 хворихБерестечківска ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 4 хворихОлицька ТГ – 2 хворихПідгайцівска ТГ – 6 хворихРожищенська ТГ – 1 хворийТорчинська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 3 хворих– 22 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 7 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ – 3 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 2 хворихОваднівська ТГ – 2 хворихПавлівська ТГ – 3 хворихУстилузька ТГ – 3 хворих– 14 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 5 хворихМаневицька ТГ – 7 хворихПрилісненська ТГ – 2 хворих– 18 хворих:Велицька ТГ – 3 хворихГолобська ТГ – 2 хворихЗаболотівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 10 хворихТурійська ТГ – 2 хворихзахворіли (осіб) – 104 522 (з них дітей – 7328 та медичних працівників –4465),одужали ( осіб) – 101 011 (з них дітей – 7206 та медичних працівників –4389),летальних випадків (осіб) –2210 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 413 533,методом ІФА (осіб) –211 131.За добу 12 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2279 щеплень. Першою дозою щепили — 899 осіб, другою дозою – 1194 особи, додатковою дозою – 32 особи, бустерною дозою – 154 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 328 841 людина, отримали дві дози – 303 037 людей, отримали додаткову дозу – 149 людей, бустерну дозу – 700 людей. Загалом провели 632 727 щеплень.