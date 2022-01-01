На Волині за добу – 88 нових випадків на COVID-19 та 3 смерті
Сьогодні, 09:33
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 88 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 5 медпрацівників.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 53,
Летальних випадків (осіб) – 3: Луцька ТГ Луцького району – 3.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 637,
методом ІФА (осіб) – 156.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 34 хворих:
Луцька ТГ – 16 хворих
Берестечківска ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 4 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівска ТГ – 6 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район – 22 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 3 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 3 хворих
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 7 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 18 хворих:
Велицька ТГ – 3 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 522 (з них дітей – 7328 та медичних працівників –4465),
одужали ( осіб) – 101 011 (з них дітей – 7206 та медичних працівників –4389),
летальних випадків (осіб) –2210 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 413 533,
методом ІФА (осіб) –211 131.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 12 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2279 щеплень. Першою дозою щепили — 899 осіб, другою дозою – 1194 особи, додатковою дозою – 32 особи, бустерною дозою – 154 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 328 841 людина, отримали дві дози – 303 037 людей, отримали додаткову дозу – 149 людей, бустерну дозу – 700 людей. Загалом провели 632 727 щеплень.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 53,
Летальних випадків (осіб) – 3: Луцька ТГ Луцького району – 3.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 637,
методом ІФА (осіб) – 156.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 34 хворих:
Луцька ТГ – 16 хворих
Берестечківска ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 4 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівска ТГ – 6 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район – 22 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 3 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 3 хворих
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 14 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 7 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 18 хворих:
Велицька ТГ – 3 хворих
Голобська ТГ – 2 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 522 (з них дітей – 7328 та медичних працівників –4465),
одужали ( осіб) – 101 011 (з них дітей – 7206 та медичних працівників –4389),
летальних випадків (осіб) –2210 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 413 533,
методом ІФА (осіб) –211 131.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 12 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2279 щеплень. Першою дозою щепили — 899 осіб, другою дозою – 1194 особи, додатковою дозою – 32 особи, бустерною дозою – 154 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 328 841 людина, отримали дві дози – 303 037 людей, отримали додаткову дозу – 149 людей, бустерну дозу – 700 людей. Загалом провели 632 727 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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