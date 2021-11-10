Лікарям будуть доплачувати за вакцинацію: назвали умову





Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в коментарі



Ляшко уточнив, що від 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19. А від 1 червня - рівень вакцинації дітей до 6 років згідно з календарем щеплень.



За його словами, після досягнення цільових значень один раз у квартал буде здійснюватися доплата до ставки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вводять індикатори якості рівня вакцинації для лікарів "первинки", за що, у разі позитивних показників, їм доплачуватимуть.Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна. Ляшко уточнив, що від 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19. А від 1 червня - рівень вакцинації дітей до 6 років згідно з календарем щеплень.За його словами, після досягнення цільових значень один раз у квартал буде здійснюватися доплата до ставки.

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