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Лікарям будуть доплачувати за вакцинацію: назвали умову

Лікарям будуть доплачувати за вакцинацію: назвали умову
В Україні вводять індикатори якості рівня вакцинації для лікарів "первинки", за що, у разі позитивних показників, їм доплачуватимуть.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна.

Ляшко уточнив, що від 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19. А від 1 червня - рівень вакцинації дітей до 6 років згідно з календарем щеплень.

За його словами, після досягнення цільових значень один раз у квартал буде здійснюватися доплата до ставки.

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Теги: лікарі, вакцинація, доплати
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