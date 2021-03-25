На Набережній у Луцьку зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 13:15
У Луцьку сьогодні, 14 січня, на Набережній сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформують у фейсбук-спільноті АвтоАндони Луцька.
На кільці на Набережній в Луцьку близько 12:00 зіткнулися два легковики "Рено" та "Ауді".
Автівки отримали незначні ушкодження.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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Про це інформують у фейсбук-спільноті АвтоАндони Луцька.
На кільці на Набережній в Луцьку близько 12:00 зіткнулися два легковики "Рено" та "Ауді".
Автівки отримали незначні ушкодження.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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