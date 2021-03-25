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На Набережній у Луцьку зіткнулися дві автівки

На Набережній у Луцьку зіткнулися дві автівки
У Луцьку сьогодні, 14 січня, на Набережній сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформують у фейсбук-спільноті АвтоАндони Луцька.

На кільці на Набережній в Луцьку близько 12:00 зіткнулися два легковики "Рено" та "Ауді".

Автівки отримали незначні ушкодження.

На місці працює екіпаж патрульної поліції.
На Набережній у Луцьку зіткнулися дві автівки

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Теги: аварія, Луцьк, Набережна
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