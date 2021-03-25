На Набережній у Луцьку зіткнулися дві автівки





Про це



На кільці на Набережній в Луцьку близько 12:00 зіткнулися два легковики "Рено" та "Ауді".



Автівки отримали незначні ушкодження.



На місці працює екіпаж патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 14 січня, на Набережній сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це інформують у фейсбук-спільноті АвтоАндони Луцька.На кільці на Набережній в Луцьку близько 12:00 зіткнулися два легковики "Рено" та "Ауді".Автівки отримали незначні ушкодження.На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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