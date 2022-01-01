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Волинський синоптик розповів, якою буде погода в січна ті лютому

Волинський синоптик розповів, якою буде погода в січна ті лютому
Синоптик-аматор з Каменя-Каширського розповів, якої погоди варто чекати жителям Волині у січні та лютому.

Про це пише газета "Полісся".

Щодо погоди, то зимові місяці січень і лютий будуть напрочуд “лагідними”. І загалом нинішню зиму можна сміливо назвати значно м’якшою за попередні, – прогнозує народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач.

Словам знавця секретів небесної канцелярії ми маємо вагомі підстави вірити. Передбачення пана Володимира про те, що денна температура в грудні буде вищою, ніж зазвичай та, здебільшого, плюсовою, справдилося.

Січень, обіцяє аматор-синоптик, продовжить розпочату тенденцію. Його початок мине із ледь відчутним морозом, та й то переважно вночі, що аж ніяк не псуватиме цього позитивного враження. Схожим виявиться також лютий, запевняє автор прогнозу. Періоди зниження температури хоча і траплятимуться, однак триватимуть недовго. Арктичні холоди “заходитимуть” теж дуже зрідка.

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Теги: Волинь, погода, Камінь-Каширський
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