В Україні розширили список заборонених місць для куріння





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Перелік місць, де заборонено курити

Згідно з законом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:



1) у ліфтах і таксофонах;

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;

4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

10) у приміщеннях гуртожитків;

11) на дитячих майданчиках;

12) у місцях загального користування житлових будинків;

13) у підземних переходах;

14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

15) на вокзалах та станціях;

16) на зупинках громадського транспорту.



Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.



За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.



Законом забороняються реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар).



Громадські місця

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.



Таким чином, вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, в них можна курити і не потрібно носити захисні маски.



Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати заборонені для куріння місця у межах відповідної громади.



Місця для куріння

У спеціально відведених в аеропортах місцях для куріння розміщується наочна інформація, що складається з графічного знака і тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!".



У місцях та закладах де заборонено куріння розміщується наочна інформація, що складається з графічного знака про заборону куріння і тексту такого змісту: "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна рада наприкінці 2021 року внесла зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Законом уточнений вичерпний перелік місць, де заборонено курити.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №4358.Згідно з законом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:1) у ліфтах і таксофонах;2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;10) у приміщеннях гуртожитків;11) на дитячих майданчиках;12) у місцях загального користування житлових будинків;13) у підземних переходах;14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;15) на вокзалах та станціях;16) на зупинках громадського транспорту.Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.Законом забороняються реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар).Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.Таким чином, вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, в них можна курити і не потрібно носити захисні маски.Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати заборонені для куріння місця у межах відповідної громади.У спеціально відведених в аеропортах місцях для куріння розміщується наочна інформація, що складається з графічного знака і тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!".У місцях та закладах де заборонено куріння розміщується наочна інформація, що складається з графічного знака про заборону куріння і тексту такого змісту: "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!".

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