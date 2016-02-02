Запобіжний захід Порошенкові оголосять на Водохреще





Про це стало відомо із трансляції судового засідання.



Як відомо, Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.



Прокуратура звернулася до суду з клопотанням заарештувати Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень, зобов'язати здати паспорти та носити електронний браслет.



Суддя Печерського райсуду Олексій Соколов, який буде оголошувати рішення, був призначений на цю посаду 2017 року самим Порошенком. Водночас він уже виносив обвинувальний вирок директору заводу, який належав експрезиденту.



Нагадаємо, в понеділок, 17 січня, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді. Об 11.00 він прибув до Печерського районного суду Києва, де розпочалося судове засідання з приводу обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Обвинувачення попросило

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Печерський районний суд міста Києва оголосить рішення щодо запобіжного заходу колишньому президенту України, чинному народному депутатові від “Європейської солідарності” Петру Порошенку у середу, 19 січня о 14.00.Про це стало відомо із трансляції судового засідання.Як відомо, Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.Прокуратура звернулася до суду з клопотанням заарештувати Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень, зобов'язати здати паспорти та носити електронний браслет.Суддя Печерського райсуду Олексій Соколов, який буде оголошувати рішення, був призначений на цю посаду 2017 року самим Порошенком. Водночас він уже виносив обвинувальний вирок директору заводу, який належав експрезиденту.Нагадаємо, в понеділок, 17 січня, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді. Об 11.00 він прибув до Печерського районного суду Києва, де розпочалося судове засідання з приводу обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один мільярд гривень для Порошенка

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