вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Запобіжний захід Порошенкові оголосять на Водохреще

Запобіжний захід Порошенкові оголосять на Водохреще
Печерський районний суд міста Києва оголосить рішення щодо запобіжного заходу колишньому президенту України, чинному народному депутатові від “Європейської солідарності” Петру Порошенку у середу, 19 січня о 14.00.

Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Як відомо, Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням заарештувати Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень, зобов'язати здати паспорти та носити електронний браслет.

Суддя Печерського райсуду Олексій Соколов, який буде оголошувати рішення, був призначений на цю посаду 2017 року самим Порошенком. Водночас він уже виносив обвинувальний вирок директору заводу, який належав експрезиденту.

Нагадаємо, в понеділок, 17 січня, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді. Об 11.00 він прибув до Печерського районного суду Києва, де розпочалося судове засідання з приводу обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один мільярд гривень для Порошенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порошенко, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські підлітки гроші за вакцинацію зможуть використати на позашкільну освіту
Сьогодні, 00:26
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Запобіжний захід Порошенкові оголосять на Водохреще
17 січень, 23:23
Понад сімдесят ковельчан отримають матеріальну допомогу від міськради
17 січень, 23:21
Місто без білбордів: у центрі Луцька прибрали «непривабливу четвірку»
17 січень, 22:27
Схожі новини
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один мільярд гривень для Порошенка Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один мільярд гривень для Порошенка
17 січень, 16:54
Порошенко звільнив 86 суддів Порошенко звільнив 86 суддів
02 лютий, 2016, 06:58
Порошенко просить суд визнати неконституційним закон про позбавлення Януковича звання президента. ДОКУМЕНТ Порошенко просить суд визнати неконституційним закон про позбавлення Януковича звання президента. ДОКУМЕНТ
20 червень, 2015, 14:39
Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
17 січень, 15:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські підлітки гроші за вакцинацію зможуть використати на позашкільну освіту
Сьогодні, 00:26
 0
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Запобіжний захід Порошенкові оголосять на Водохреще
17 січень, 23:23
 0
Понад сімдесят ковельчан отримають матеріальну допомогу від міськради
17 січень, 23:21
 0
Місто без білбордів: у центрі Луцька прибрали «непривабливу четвірку»
17 січень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8