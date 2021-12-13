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Які симптоми найчастіше трапляються у хворих на «Омікрон»

Які симптоми найчастіше трапляються у хворих на «Омікрон»
Наразі у світі ще тривають дослідження та вивчення нового штаму «Омікрон». Проте вже є перші дані про симптоми, які зустрічаються найчастіше.

Про це пише 24 канал з посиланням на ВООЗ.

Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.

Головні симптоми «Омікрону»

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:

- нежить (73%);

- головний біль (67,5%);

- втому (63,5);

- чхання (60%);

- біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:

- кашель (43,5%);

- хриплий голос (35,7%);

- озноб чи тремтіння (30%);

- лихоманка (29,4%);

- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Хто перебуває у небезпеці

Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.

«Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19», – наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Теги: Омікрон, коронавірус, симптоми
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