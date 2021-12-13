Які симптоми найчастіше трапляються у хворих на «Омікрон»
Сьогодні, 13:01
Наразі у світі ще тривають дослідження та вивчення нового штаму «Омікрон». Проте вже є перші дані про симптоми, які зустрічаються найчастіше.
Про це пише 24 канал з посиланням на ВООЗ.
Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.
Головні симптоми «Омікрону»
Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:
- кашель (43,5%);
- хриплий голос (35,7%);
- озноб чи тремтіння (30%);
- лихоманка (29,4%);
- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
Хто перебуває у небезпеці
Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.
«Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19», – наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.
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Про це пише 24 канал з посиланням на ВООЗ.
Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.
Головні симптоми «Омікрону»
Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:
- кашель (43,5%);
- хриплий голос (35,7%);
- озноб чи тремтіння (30%);
- лихоманка (29,4%);
- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
Хто перебуває у небезпеці
Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.
«Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19», – наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.
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