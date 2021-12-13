Які симптоми найчастіше трапляються у хворих на «Омікрон»





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Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.



Головні симптоми «Омікрону»



Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:



- нежить (73%);



- головний біль (67,5%);



- втому (63,5);



- чхання (60%);



- біль у горлі (59,6%).



Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:



- кашель (43,5%);



- хриплий голос (35,7%);



- озноб чи тремтіння (30%);



- лихоманка (29,4%);



- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.



Хто перебуває у небезпеці



Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.



«Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19», – наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі у світі ще тривають дослідження та вивчення нового штаму «Омікрон». Проте вже є перші дані про симптоми, які зустрічаються найчастіше.Про це пише 24 канал з посиланням на ВООЗ.Водночас наразі немає інформації про важкість інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам – не спостерігається.Головні симптоми «Омікрону»Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на «Омікрон» найчастіше спостерігають:- нежить (73%);- головний біль (67,5%);- втому (63,5);- чхання (60%);- біль у горлі (59,6%).Водночас не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Хоча також фіксують:- кашель (43,5%);- хриплий голос (35,7%);- озноб чи тремтіння (30%);- лихоманка (29,4%);- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.Хто перебуває у небезпеціПопри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.«Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19», – наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

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