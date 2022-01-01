Коронавірус на Волині: за добу – 157 нових випадків, двоє людей померли

За минулу добу на Волині зареєстрували 157 випадків захворювання на СOVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 61 хворий:Луцька ТГ – 43 хворихБоратинська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 2 хворихКолківська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 4 хворихПідгайцівска ТГ – 6 хворих– 51 хворий:Володимир-Волинська ТГ – 32 хворихЗимнівська ТГ – 4 хворихІваничівська ТГ – 3 хворихЛокачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 4 хворихОваднівська ТГ – 1 хворийПавлівська ТГ – 4 хворихУстилузька ТГ – 2 хворих– 26 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 6 хворихЛюбешівська ТГ – 6 хворихМаневицька ТГ – 6 хворихПрилісненська ТГ – 8 хворих– 19 хворий:Велицька ТГ – 1 хворийВишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 2 хворихДубівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 10 хворихЛюбомльська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 3 хворихГоспіталізували – 18 хворих, 139 – лікується амбулаторно.Усього станом на 19 січня в області зареєстрували 105 305 випадків.Одужали – 101 465 осіб (за останню добу – 104).Летальних випадків (осіб) – 2226, з них за останню добу – 2:Володимир-Волинський район –1 випадок у Локачинській ТГ;Камінь-Каширський район – 1 випадок у Любешівській ТГ.Методом ПЛР всього обстежили 417 671 особа, за останню добу – 1354 особи.За добу 18 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1866 щеплень. Першою дозою щепили - 672 особи, другою дозою – 931 особа, додатковою дозою – 16 осіб, бустерною дозою – 247 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 332 011 людей, отримали дві дози – 307 649 людей, отримали додаткову дозу – 273 людини, бустерну дозу – 1477 людей. Загалом провели 641 410 щеплень.