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Коронавірус на Волині: за добу – 157 нових випадків, двоє людей померли

Коронавірус на Волині: за добу – 157 нових випадків, двоє людей померли
За минулу добу на Волині зареєстрували 157 випадків захворювання на СOVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Луцький район – 61 хворий:

Луцька ТГ – 43 хворих
Боратинська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 2 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 4 хворих
Підгайцівска ТГ – 6 хворих

Володимир-Волинський район – 51 хворий:

Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 3 хворих
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ – 4 хворих
Устилузька ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 26 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 6 хворих
Любешівська ТГ – 6 хворих
Маневицька ТГ – 6 хворих
Прилісненська ТГ – 8 хворих

Ковельський район – 19 хворий:

Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 10 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 3 хворих

Госпіталізували – 18 хворих, 139 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 19 січня в області зареєстрували 105 305 випадків.

Одужали – 101 465 осіб (за останню добу – 104).

Летальних випадків (осіб) – 2226, з них за останню добу – 2:

Володимир-Волинський район –1 випадок у Локачинській ТГ;
Камінь-Каширський район – 1 випадок у Любешівській ТГ.

Методом ПЛР всього обстежили 417 671 особа, за останню добу – 1354 особи.

За добу 18 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1866 щеплень. Першою дозою щепили - 672 особи, другою дозою – 931 особа, додатковою дозою – 16 осіб, бустерною дозою – 247 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 332 011 людей, отримали дві дози – 307 649 людей, отримали додаткову дозу – 273 людини, бустерну дозу – 1477 людей. Загалом провели 641 410 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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