Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:55
Зранку 19 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 28 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 23 людини перебувають під високими потоками кисню, в реанімації – 3 людей, стількох же виписали за минулу добу, поступила одна людина. Хворі спожили 300 кг кисню, залишалося 20,8 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 23 людини перебувають під високими потоками кисню, в реанімації – 3 людей, стількох же виписали за минулу добу, поступила одна людина. Хворі спожили 300 кг кисню, залишалося 20,8 тонн кисню.
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