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Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 19 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 28 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, 23 людини перебувають під високими потоками кисню, в реанімації – 3 людей, стількох же виписали за минулу добу, поступила одна людина. Хворі спожили 300 кг кисню, залишалося 20,8 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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