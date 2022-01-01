Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 23 людини перебувають під високими потоками кисню, в реанімації – 3 людей, стількох же виписали за минулу добу, поступила одна людина. Хворі спожили 300 кг кисню, залишалося 20,8 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 19 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 28 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 23 людини перебувають під високими потоками кисню, в реанімації – 3 людей, стількох же виписали за минулу добу, поступила одна людина. Хворі спожили 300 кг кисню, залишалося 20,8 тонн кисню.

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