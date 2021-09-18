Понад пів тисячі освітян Волині досі досі залишаються відстороненими від роботи
Сьогодні, 06:10
Від роботи у школах та дитячих садочках на Волині досі залишаються відстороненими від роботи 537 невакцинованих працівників. Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця обласного управління освіти Тетяна Соломіна.
Серед відсторонених – 167 працівників закладів дошкільної освіти та 370 працівників шкіл.
Тетяна Соломіна говорить: серед відсторонених невакцинованих працівників шкіл значна частина – це технічний персонал як правило старшого віку. Про нестачу кадрів вчителів у школах, у зв'язку з відстороненням, нині не йдеться. З її слів, у випадку, якщо в закладі немає вільних фахівців, то залучають фахівців інших навчальних закладів.
"Або приймається людина на роботу за строковим договором, де таким чином діти отримують інформацію в межах освітнього процесу в повному обсязі", – додала Тетяна Соломіна.
Наразі одужали та мають COVID-сертифікат про одужання 212 працівників дитсадків і 277 працівників шкіл. Протипоказання до вакцинації проти коронавірусної хвороби мають 77 працівників дитсадків та 272 працівники шкіл Волині.
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Серед відсторонених – 167 працівників закладів дошкільної освіти та 370 працівників шкіл.
Тетяна Соломіна говорить: серед відсторонених невакцинованих працівників шкіл значна частина – це технічний персонал як правило старшого віку. Про нестачу кадрів вчителів у школах, у зв'язку з відстороненням, нині не йдеться. З її слів, у випадку, якщо в закладі немає вільних фахівців, то залучають фахівців інших навчальних закладів.
"Або приймається людина на роботу за строковим договором, де таким чином діти отримують інформацію в межах освітнього процесу в повному обсязі", – додала Тетяна Соломіна.
Наразі одужали та мають COVID-сертифікат про одужання 212 працівників дитсадків і 277 працівників шкіл. Протипоказання до вакцинації проти коронавірусної хвороби мають 77 працівників дитсадків та 272 працівники шкіл Волині.
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