21 січня на Волині: гортаючи календар
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Двадцять першого січня відзначають Міжнародний день обіймів.
Свято було вигадане американцями і спочатку було популярним лише в США. Та згодом цю ідею підхопили й інші країни світу.
Головна мета цього дня - проявити теплі дружні настрої не лише до своїх знайомих чи родичів, а й до незнайомих людей. Ніякого інтимного підтексту у таких обіймах немає, оскільки вони вважаються всього-на-всього моментом обміну душевним теплом.
Також сьогодні день народження у журналіста Святослава Зелінського (на фото) і представника Європейського центру правової співпраці в Україні Володимира Павліка.
Іменини цього дня святкують ті, кого звати Антон, Василина, Георгій, Ілля.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, сімейного затишку та нових досягнень.
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Свято було вигадане американцями і спочатку було популярним лише в США. Та згодом цю ідею підхопили й інші країни світу.
Головна мета цього дня - проявити теплі дружні настрої не лише до своїх знайомих чи родичів, а й до незнайомих людей. Ніякого інтимного підтексту у таких обіймах немає, оскільки вони вважаються всього-на-всього моментом обміну душевним теплом.
Також сьогодні день народження у журналіста Святослава Зелінського (на фото) і представника Європейського центру правової співпраці в Україні Володимира Павліка.
Іменини цього дня святкують ті, кого звати Антон, Василина, Георгій, Ілля.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, сімейного затишку та нових досягнень.
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