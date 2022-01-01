400 хворих та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 400 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 65 дітей та 27 медпрацівників.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 66,Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 1783,методом ІФА (осіб) – 199.– 219 хворих:Луцька ТГ – 118 хворихБоратинська ТГ – 3 хворихБерестечківська ТГ – 4 хворихГородищенська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 3 хворихКіверцівська ТГ – 15 хворихКопачівська ТГ – 3 хворихМар’янівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ – 6 хворихПідгайцівска ТГ – 27 хворихРожищенська ТГ – 21 хворийТорчинська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 11 хворих– 68 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 25 хворихЗатурцівська ТГ – 3 хворихЗимнівська ТГ – 3 хворихІваничівська ТГ – 5 хворихЛокачинська ТГ – 11 хворихНововолинська ТГ – 17 хворихОваднівська ТГ – 1 хворийПавлівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ – 1 хворий– 36 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 18 хворихЛюбешівська ТГ – 4 хворихМаневицька ТГ – 9 хворихПрилісненська ТГ – 5 хворих– 77 хворих:Вишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 6 хворихГоловненська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 3 хворихКовельська ТГ – 18 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 2 хворихПоворська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 27 хворихРівненська ТГ – 1 хворийСамарівська ТГ – 4 хворихСтаровижівська ТГ – 7 хворихТурійська ТГ – 2 хворихШацька ТГ – 3 хворихзахворіли (осіб) – 105 998 (з них дітей – 7503 та медичних працівників –4538),одужали ( осіб) – 101 545 (з них дітей – 7241 та медичних працівників –4399),летальних випадків (осіб) –2228 (1 дитина та 35 медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 420 865,методом ІФА (осіб) –212 333.За добу 20 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2049 щеплень. Першою дозою щепили — 679 осіб, другою дозою – 1047 осіб, додатковою дозою – 41 особу, бустерною дозою – 282 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 333 220 людей, отримали дві дози – 309 389 людей, отримали додаткову дозу – 324 людини, бустерну дозу – 1877 людей. Загалом провели 644 810 щеплень.