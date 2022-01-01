400 хворих та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 09:24
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 400 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 65 дітей та 27 медпрацівників.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 66,
Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1783,
методом ІФА (осіб) – 199.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 219 хворих:
Луцька ТГ – 118 хворих
Боратинська ТГ – 3 хворих
Берестечківська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 15 хворих
Копачівська ТГ – 3 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 6 хворих
Підгайцівска ТГ – 27 хворих
Рожищенська ТГ – 21 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 11 хворих
Володимир-Волинський район – 68 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 25 хворих
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 5 хворих
Локачинська ТГ – 11 хворих
Нововолинська ТГ – 17 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 36 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 18 хворих
Любешівська ТГ – 4 хворих
Маневицька ТГ – 9 хворих
Прилісненська ТГ – 5 хворих
Ковельський район – 77 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 6 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 18 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 2 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 27 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ – 4 хворих
Старовижівська ТГ – 7 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 105 998 (з них дітей – 7503 та медичних працівників –4538),
одужали ( осіб) – 101 545 (з них дітей – 7241 та медичних працівників –4399),
летальних випадків (осіб) –2228 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 420 865,
методом ІФА (осіб) –212 333.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 20 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2049 щеплень. Першою дозою щепили — 679 осіб, другою дозою – 1047 осіб, додатковою дозою – 41 особу, бустерною дозою – 282 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 333 220 людей, отримали дві дози – 309 389 людей, отримали додаткову дозу – 324 людини, бустерну дозу – 1877 людей. Загалом провели 644 810 щеплень.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 66,
Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок у Володимир-Волинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1783,
методом ІФА (осіб) – 199.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 219 хворих:
Луцька ТГ – 118 хворих
Боратинська ТГ – 3 хворих
Берестечківська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 15 хворих
Копачівська ТГ – 3 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 6 хворих
Підгайцівска ТГ – 27 хворих
Рожищенська ТГ – 21 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 11 хворих
Володимир-Волинський район – 68 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 25 хворих
Затурцівська ТГ – 3 хворих
Зимнівська ТГ – 3 хворих
Іваничівська ТГ – 5 хворих
Локачинська ТГ – 11 хворих
Нововолинська ТГ – 17 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 36 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 18 хворих
Любешівська ТГ – 4 хворих
Маневицька ТГ – 9 хворих
Прилісненська ТГ – 5 хворих
Ковельський район – 77 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 6 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 18 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 2 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 27 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ – 4 хворих
Старовижівська ТГ – 7 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 105 998 (з них дітей – 7503 та медичних працівників –4538),
одужали ( осіб) – 101 545 (з них дітей – 7241 та медичних працівників –4399),
летальних випадків (осіб) –2228 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 420 865,
методом ІФА (осіб) –212 333.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 20 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2049 щеплень. Першою дозою щепили — 679 осіб, другою дозою – 1047 осіб, додатковою дозою – 41 особу, бустерною дозою – 282 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 333 220 людей, отримали дві дози – 309 389 людей, отримали додаткову дозу – 324 людини, бустерну дозу – 1877 людей. Загалом провели 644 810 щеплень.
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