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Патрульні показали, як у Луцьку пішоходи порушують правила дорожнього руху. ВІДЕО

Патрульні показали, як у Луцьку пішоходи порушують правила дорожнього руху. ВІДЕО
Волинські патрульні показали, як пішоходи порушують правила дорожнього руху.

Відповідне відео опублікували на фейсбук-сторінці патрульних.

Під час спілкування з патрульними, вони розповідають, що "дуже поспішають", "завжди тут так ходять", "тут мало машин", "до переходу дуже далеко", "все буде добре".

Пішоходи переходять на червоний сигнал світлофору, перетинають дорогу у невстановлених місцях, навіть там, де є по дві смуги в кожному напрямку, не користуються світлоповертальними елементами у темну пору доби.

Патрульні поліцейські на всіх виявлених пішоходів-порушників склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

За 2021 рік волинські патрульні склали близько 3 тисяч адміністративних матеріалів на пішоходів, які порушили ПДР України.

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