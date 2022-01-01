Патрульні показали, як у Луцьку пішоходи порушують правила дорожнього руху. ВІДЕО





Відповідне відео



Під час спілкування з патрульними, вони розповідають, що "дуже поспішають", "завжди тут так ходять", "тут мало машин", "до переходу дуже далеко", "все буде добре".



Пішоходи переходять на червоний сигнал світлофору, перетинають дорогу у невстановлених місцях, навіть там, де є по дві смуги в кожному напрямку, не користуються світлоповертальними елементами у темну пору доби.



Патрульні поліцейські на всіх виявлених пішоходів-порушників склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.



За 2021 рік волинські патрульні склали близько 3 тисяч адміністративних матеріалів на пішоходів, які порушили ПДР України.



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