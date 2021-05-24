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У Ковельській громаді контрактникам збільшать одноразову матеріальну допомогу

У Ковельській громаді контрактникам збільшать одноразову матеріальну допомогу
У Ковелі депутати міськради планують збільшити одноразову матеріальну допомогу особам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили України. Про це йдеться на сайті міської ради.

Відповідна пропозиція від членів постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії буде винесена на голосування на чергову сесію Ковельської міської ради.

Відтак, документом передбачається, що з січня 2022 року одноразова матеріальна допомога зросте на дві тисячі гривень. Тобто, буде складати 7 тисяч гривень, а не 5 тисяч гривень, як було раніше.

Начальник управління соціального захисту населення Софія Сагаль каже, що неодноразово надходили звернення від громадських організацій щоб збільити сумум виплати допомоги військовим. То ж вона сподівається, що на сесії, що відбудеться 27 січня, депутати підтримають цей проєкт рішення.

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Теги: матеріальна допомога, контрактники, Ковель
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