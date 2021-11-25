До «червоної» зони наближаються ще дві області України





Про це на зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент



"Рівненська та Чернівецька області - потенційні кандидати, щоб зайти в червоний рівень епіднебезпеки", - заявив Ляшко.



Він додав, що також у Львівській області три дні поспіль зростає динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, інші показники поки що не перевищено, тому мова про переведення регіону в червону зону поки не йде.



Міністр додав, що з поширенням штаму Омікрону буде зростати і кількість госпіталізацій.



"Треба готуватися до стрімкого зростання кількості випадків на день... Ми не можемо сказати, що очікуємо малу кількість госпіталізацій. Кількість госпіталізацій буде велика, все одно навантаження на медсистему буде… Але якщо буде велика кількість вакцинованих, випадки будуть нетяжкі і потребуватимуть менше реанімаційних заходів і кисневої терапії", - сказав Ляшко.



За його словами, зараз відсоток госпіталізованих становить 17%.



Як ми повідомляли, у п’ятницю, 21 січня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про встановлення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні наймовірнішими претендентами на перехід на червоний рівень епіднебезпеки є Рівненська та Чернівецька області.Про це на зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоров'я, передає кореспондент Укрінформу "Рівненська та Чернівецька області - потенційні кандидати, щоб зайти в червоний рівень епіднебезпеки", - заявив Ляшко.Він додав, що також у Львівській області три дні поспіль зростає динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, інші показники поки що не перевищено, тому мова про переведення регіону в червону зону поки не йде.Міністр додав, що з поширенням штаму Омікрону буде зростати і кількість госпіталізацій."Треба готуватися до стрімкого зростання кількості випадків на день... Ми не можемо сказати, що очікуємо малу кількість госпіталізацій. Кількість госпіталізацій буде велика, все одно навантаження на медсистему буде… Але якщо буде велика кількість вакцинованих, випадки будуть нетяжкі і потребуватимуть менше реанімаційних заходів і кисневої терапії", - сказав Ляшко.За його словами, зараз відсоток госпіталізованих становить 17%.Як ми повідомляли, у п’ятницю, 21 січня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про встановлення в Івано-Франківській області червоного рівня епідемічної небезпеки з 24 січня.

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