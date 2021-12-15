У пожежі в Луцькому районі загинула людина
Сьогодні, 10:28
У Луцькому районі в пожежі загинув 48-річний чоловік.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що сьогодні, 23 січня, о 4:33 в селі Кутрів Луцького району виникла пожежа в дерев'яному будинку. О 5:30 вона локалізована, а о 6:48 ліквідована. Під час гасіння на місці пожежі виявили тіло чоловіка 1973 року народження.
До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці спецтехніки та 8 людей особового складу ДСНС Волині і місцевої пожежної команди села Мар'янівка.
Причину пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що сьогодні, 23 січня, о 4:33 в селі Кутрів Луцького району виникла пожежа в дерев'яному будинку. О 5:30 вона локалізована, а о 6:48 ліквідована. Під час гасіння на місці пожежі виявили тіло чоловіка 1973 року народження.
До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці спецтехніки та 8 людей особового складу ДСНС Волині і місцевої пожежної команди села Мар'янівка.
Причину пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
У пожежі в Луцькому районі загинула людина
Сьогодні, 10:28
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
На Волині матір трьох дітей потребує фінансової допомоги після пожежі у будинку. ФОТО
Сьогодні, 08:00
«єПідтримку» хочуть зробити доступною для дітей від 12 років
Сьогодні, 07:11
Дослідники довели, що психологічна травма може змінити ДНК
Сьогодні, 06:05
Медіа