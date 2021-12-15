У пожежі в Луцькому районі загинула людина





Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.



Інформують, що сьогодні, 23 січня, о 4:33 в селі Кутрів Луцького району виникла пожежа в дерев'яному будинку. О 5:30 вона локалізована, а о 6:48 ліквідована. Під час гасіння на місці пожежі виявили тіло чоловіка 1973 року народження.



До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці спецтехніки та 8 людей особового складу ДСНС Волині і місцевої пожежної команди села Мар'янівка.



Причину пожежі встановлюють.

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