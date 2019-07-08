«Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас»: Зеленський звернувся до українців.ВІДЕО

Володимир Зеленський закликав громадян мислити критично, логічно та позитивно, читаючи новини.



Про це Президент України Володимир Зеленкий сказав у своєму відеозверненні до співвітчизників, повідомляє кореспондент



“Не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, критичним, логічним і позитивним мисленням. І щоб за весь цей день ви не прочитали, не побачили і не почули, завершуйте його знаючи головне: у режимі 24 на 7, ми робимо і зробимо все аби вам було мирно, тепло, ситно і щоб всі ви були здорові”, - сказав Зеленський.



Він зазначив, що люди щодня читають, чують та дивляться десятки, а то й сотні новин. Далеко не всі з них мають дійсно щиру мету, а деякі є просто чутками, деякі – відвертими фейками. “А деякі, без розуміння глобального контексту, можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу. Що читати? На що дійсно реагувати? Кому вірити? Вірте Україні”, - наголосив глава держави.



За словами Зеленського, посольства країн Європейського Союзу та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні.



“Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять ЧАСТИНУ своїх дипломатів - ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри”, - сказав Президент.



Він заявив, що влада з партнерами працює спільно і діє єдиною командою.



Зеленський запевнив, що ситуація на сході України – досить спокійна, і хоча є обстріли, є порушення режиму припинення вогню і війська біля наших кордонів не зникли, у немає загиблих або поранений захисників. А ситуація з опалювальним сезоном є контрольованою, як і боротьба із коронавірусом.



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