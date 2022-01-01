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27 січня на Волині: гортаючи календар

27 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у ексдепутатки Волинської обласної ради Валентини Касарди (на фото) та начальника управління капітального будівництва Луцької міської ради Леоніда Карабана.

Іменинники цього дня – Ніна, Павло, Сергій, Ілля, Веніамін.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, довголіття, успіхів у всіх починаннях.

27 січня 1940 року був утворений Ківерцівський район.

Цього дня 2010 року Луцьку гімназію №4 назвали на честь Модеста Левицького.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня в 1945 році Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Після оголошення 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту Генеральна Асамблея ООН закликала розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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