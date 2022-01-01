Суттєве збільшення хворих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах на 27 січня





Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.



За його словами, 16 госпіталізованих проти одного виписаного за останню добу. Суттєве збільшення хворих на коронавірус у боголюбському стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. Під високими потоками кисню перебуває 31 людина, у реанімації – 9, 5 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу використали майже тонну кисню, залишалося 16,2 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 27 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 55 пацієнтів.Про це повідомляє речник медичного закладуЗа його словами, 16 госпіталізованих проти одного виписаного за останню добу. Суттєве збільшення хворих на коронавірус у боголюбському стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. Під високими потоками кисню перебуває 31 людина, у реанімації – 9, 5 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу використали майже тонну кисню, залишалося 16,2 тонни кисню.

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