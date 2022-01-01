Суттєве збільшення хворих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах на 27 січня
Сьогодні, 11:02
Зранку 27 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 55 пацієнтів.
Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.
За його словами, 16 госпіталізованих проти одного виписаного за останню добу. Суттєве збільшення хворих на коронавірус у боголюбському стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. Під високими потоками кисню перебуває 31 людина, у реанімації – 9, 5 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу використали майже тонну кисню, залишалося 16,2 тонни кисню.
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Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.
За його словами, 16 госпіталізованих проти одного виписаного за останню добу. Суттєве збільшення хворих на коронавірус у боголюбському стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. Під високими потоками кисню перебуває 31 людина, у реанімації – 9, 5 – в критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу використали майже тонну кисню, залишалося 16,2 тонни кисню.
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