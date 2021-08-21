На Волині родина 16 місяців переховувала сім'ю євреїв. ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
Чоловіки із села Раків Ліс Камінь-Каширського району Степан та Йосип Карпіки 1995 року отримали звання Праведників народів світу. У роки Другої світової війни їхня родина впродовж 16 місяців переховувала від розстрілів єврейську сім'ю Гольштейнів.
Про це розповіла Суспільному дружина одного із чоловіків Ольга Карпік.
Праведники народів світу Степан та Йосип Карпіки – нині покійні.
Дружина Степана Ольга каже – побралися зі чоловіком у 1957 році й одразу ж дізналася цю сімейну історію.
Журналістам жінка розповіла: це сталося у жовтні 1942 року. Тоді у будинку її свекра прихистили сім’ю Гольштейнів. Подружжя Янкеля та Сари з двома малолітніми синами втекли з Камінь-Каширського гетто. Спочатку переховувалися у знайомих у селі Осівці, — каже Ольга Карпік, — але там відчули небезпеку. Вночі рушили до села Раків Ліс і постукали у першу ж оселю – так втрапили до української родини Карпіків.
Єврейську родину волиняни переховували впродовж 16 місяців у різних господарчих приміщеннях, зокрема, й в льосі.
Зі слів жінки, селяни про Гольштейнів знали, але ніхто не видав їх місцезнаходження ворогам. У лютому 44-го року сім’я Гольштейнів повернулась додому у Камінь-Каширський, а згодом виїхали до Ізраїлю.
Після тих подій родина Карпіків завжди підтримувала стосунки з Гольштейнами.
Як розповів журналістам історик Богдан Зек, нацисти знищили під час Другої Світової війни понад 100 тисяч волинських євреїв. В Камені-Каширському гетто загинули 2,5 тисячі місцевих євреїв. Зі слів історика, кількість Праведників світу на Волині невідома, загалом в Україні таких людей понад 2, 5 тисячі.
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Про це розповіла Суспільному дружина одного із чоловіків Ольга Карпік.
Праведники народів світу Степан та Йосип Карпіки – нині покійні.
Дружина Степана Ольга каже – побралися зі чоловіком у 1957 році й одразу ж дізналася цю сімейну історію.
Журналістам жінка розповіла: це сталося у жовтні 1942 року. Тоді у будинку її свекра прихистили сім’ю Гольштейнів. Подружжя Янкеля та Сари з двома малолітніми синами втекли з Камінь-Каширського гетто. Спочатку переховувалися у знайомих у селі Осівці, — каже Ольга Карпік, — але там відчули небезпеку. Вночі рушили до села Раків Ліс і постукали у першу ж оселю – так втрапили до української родини Карпіків.
Єврейську родину волиняни переховували впродовж 16 місяців у різних господарчих приміщеннях, зокрема, й в льосі.
Зі слів жінки, селяни про Гольштейнів знали, але ніхто не видав їх місцезнаходження ворогам. У лютому 44-го року сім’я Гольштейнів повернулась додому у Камінь-Каширський, а згодом виїхали до Ізраїлю.
Після тих подій родина Карпіків завжди підтримувала стосунки з Гольштейнами.
Як розповів журналістам історик Богдан Зек, нацисти знищили під час Другої Світової війни понад 100 тисяч волинських євреїв. В Камені-Каширському гетто загинули 2,5 тисячі місцевих євреїв. Зі слів історика, кількість Праведників світу на Волині невідома, загалом в Україні таких людей понад 2, 5 тисячі.
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