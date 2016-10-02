Контрольна гра «Волині» та «Карпат» не відбудеться

Завтра, 29 січня, «Волинь» повинна була зіграти свій перший контрольний матч на зимових зборах проти львівських «Карпат». Утім, цей матч не відбудеться.Про це інформують у пресслужбі клубу.«Хрестоносці» продовжать роботу в Луцьку в рамках свого першого зимового збору.Разом з тим, наша команда не зіграє і другий спаринг, який було заплановано на 4 лютого.Свою першу контрольну гру підопічнізіграють 8 лютого проти волочиського «Агробізнеса».