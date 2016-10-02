Контрольна гра «Волині» та «Карпат» не відбудеться
Сьогодні, 11:40
Завтра, 29 січня, «Волинь» повинна була зіграти свій перший контрольний матч на зимових зборах проти львівських «Карпат». Утім, цей матч не відбудеться.
Про це інформують у пресслужбі клубу.
«Хрестоносці» продовжать роботу в Луцьку в рамках свого першого зимового збору.
Разом з тим, наша команда не зіграє і другий спаринг, який було заплановано на 4 лютого.
Свою першу контрольну гру підопічні Альберта Шахова зіграють 8 лютого проти волочиського «Агробізнеса».
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Про це інформують у пресслужбі клубу.
«Хрестоносці» продовжать роботу в Луцьку в рамках свого першого зимового збору.
Разом з тим, наша команда не зіграє і другий спаринг, який було заплановано на 4 лютого.
Свою першу контрольну гру підопічні Альберта Шахова зіграють 8 лютого проти волочиського «Агробізнеса».
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