вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин скачав в інтернеті фейковий COVID-сертифікат і отримав штрафу понад 4 тисячі

Волинянин скачав в інтернеті фейковий COVID-сертифікат і отримав штрафу понад 4 тисячі
Володимир-Волинський суд призначив 4,2 тисячі гривень штрафу чоловікові, який підробив свідоцтво про вакцинацію та пред'явив фальшивку прикордонникам.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Сертифікат він скачав у інтернеті, заповнив бланк своїми даними, а потім засвідчив підробленим підписом лікаря. Підробку виявили прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».

Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 24 січня, обвинувачений Тарас Глух скачав бланк міжнародного свідоцтва про вакцинацію та вніс туди свої особисті дані. Тоді роздрукував документ на принтері та засвідчив його підробленим підписом лікаря.

23 грудня 2021 року під час проходження порикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг» чоловік пред'явив прикордонникам підроблений документ про вакцинацію, втім, фальшивку розпізнали. Обвинувачений зізнався у скоєному та визнав свою провину, а також попросив суд розглядати справу в спрощеному порядку, без його участі.

Суддя Андрій Каліщук визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 та ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів та використання підроблених документів). Йому призначили штраф 4,2 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, підробка документів, суд, сертифікат вакцинації, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин скачав в інтернеті фейковий COVID-сертифікат і отримав штрафу понад 4 тисячі
Сьогодні, 17:36
Мережу замінили, а яму – не залатали: у Луцьку скаржаться на комунальників. ВІДЕО
Сьогодні, 17:18
У Луцьку в будинку розірвався обігрівач: важких травм зазнав неповнолітній
Сьогодні, 16:53
Луцький експерт розповів, навіщо місту платні парковки
Сьогодні, 16:30
Для чого у новобудовах власна котельня*
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті
02 липень, 2021, 20:41
Волинянина, який прийшов п'яним у суд, покарали громадськими роботами Волинянина, який прийшов п'яним у суд, покарали громадськими роботами
24 березень, 2021, 16:25
170 гривень штрафу: на Волині покарали дебошира, який побив свого тестя 170 гривень штрафу: на Волині покарали дебошира, який побив свого тестя
15 травень, 2020, 12:47
Волинянин, який п'яним скоїв аварію, відбувся невеликим штрафом Волинянин, який п'яним скоїв аварію, відбувся невеликим штрафом
12 березень, 2020, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин скачав в інтернеті фейковий COVID-сертифікат і отримав штрафу понад 4 тисячі
Сьогодні, 17:36
 0
Мережу замінили, а яму – не залатали: у Луцьку скаржаться на комунальників. ВІДЕО
Сьогодні, 17:18
 0
У Луцьку в будинку розірвався обігрівач: важких травм зазнав неповнолітній
Сьогодні, 16:53
 0
Луцький експерт розповів, навіщо місту платні парковки
Сьогодні, 16:30
 0
Для чого у новобудовах власна котельня*
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8