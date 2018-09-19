У Луцьку вночі обікрали школу. ФОТО
Сьогодні, 09:56
Уночі 10 лютого в Луцьку злодії залізли у школу №10 та винесли телевізор.
Про це пише 12 канал.
Крадіжку помітив сторож, який близько 6-ї ранку обходив територію і помітив, що на першому поверсі одне вікно вибите, а два відчинені. Зайшов у відповідний клас і зауважив, що над дошкою немає телевізора, повідомляє власкор 12 каналу.
Під час попереднього обходу, каже сторож, усе було на місці.
Викликали поліцію. На місці працює слідчо-оперативна група.
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Про це пише 12 канал.
Крадіжку помітив сторож, який близько 6-ї ранку обходив територію і помітив, що на першому поверсі одне вікно вибите, а два відчинені. Зайшов у відповідний клас і зауважив, що над дошкою немає телевізора, повідомляє власкор 12 каналу.
Під час попереднього обходу, каже сторож, усе було на місці.
Викликали поліцію. На місці працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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