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У Луцьку вночі обікрали школу. ФОТО

У Луцьку вночі обікрали школу. ФОТО
Уночі 10 лютого в Луцьку злодії залізли у школу №10 та винесли телевізор.

Про це пише 12 канал.

Крадіжку помітив сторож, який близько 6-ї ранку обходив територію і помітив, що на першому поверсі одне вікно вибите, а два відчинені. Зайшов у відповідний клас і зауважив, що над дошкою немає телевізора, повідомляє власкор 12 каналу.

Під час попереднього обходу, каже сторож, усе було на місці.

Викликали поліцію. На місці працює слідчо-оперативна група.
У Луцьку вночі обікрали школу. ФОТО

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Теги: Луцьк, школа, крадіжка
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