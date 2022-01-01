Омікрон циркулює в усіх районах Волині

У Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшли результати відібраних взірців носоглоткових змивів мешканців області на виявлення мутації вірусу SARS-CoV-2 коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляють на офіційному сайті центру.За результатами досліджень у 30 із 50 зразків лабораторно підтверджена наявність мутації S371L S373P штаму Omicron (В.1.1.529) коронавірусної інфекції. Варто зазначити, що відправлені на дослідження відібрані взірці мутації до вірусу зафіксовані у всіх адміністративних районах Волинської області.Виявлення мутації до вірусу SARS-CoV-2 досліджуються у лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».На дослідження взірців мутації вірусу SARS-CoV-2 здійснюється забір носоглоткових змивів в котрих вже є підтверждений позитивний ПЛР-тест коронавірусної хвороби на ранніх початках інфікування, коли концентрація вірусу в організмі людини є максимальною.У МОЗ зазначають, що, хоч Омікрон і заразніший за попередні штами, він спричиняє менше смертей і госпіталізацій.Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби.