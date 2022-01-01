Омікрон циркулює в усіх районах Волині
Сьогодні, 14:54
У Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшли результати відібраних взірців носоглоткових змивів мешканців області на виявлення мутації вірусу SARS-CoV-2 коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляють на офіційному сайті центру.
За результатами досліджень у 30 із 50 зразків лабораторно підтверджена наявність мутації S371L S373P штаму Omicron (В.1.1.529) коронавірусної інфекції. Варто зазначити, що відправлені на дослідження відібрані взірці мутації до вірусу зафіксовані у всіх адміністративних районах Волинської області.
Виявлення мутації до вірусу SARS-CoV-2 досліджуються у лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
На дослідження взірців мутації вірусу SARS-CoV-2 здійснюється забір носоглоткових змивів в котрих вже є підтверждений позитивний ПЛР-тест коронавірусної хвороби на ранніх початках інфікування, коли концентрація вірусу в організмі людини є максимальною.
У МОЗ зазначають, що, хоч Омікрон і заразніший за попередні штами, він спричиняє менше смертей і госпіталізацій.
Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на офіційному сайті центру.
За результатами досліджень у 30 із 50 зразків лабораторно підтверджена наявність мутації S371L S373P штаму Omicron (В.1.1.529) коронавірусної інфекції. Варто зазначити, що відправлені на дослідження відібрані взірці мутації до вірусу зафіксовані у всіх адміністративних районах Волинської області.
Виявлення мутації до вірусу SARS-CoV-2 досліджуються у лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
На дослідження взірців мутації вірусу SARS-CoV-2 здійснюється забір носоглоткових змивів в котрих вже є підтверждений позитивний ПЛР-тест коронавірусної хвороби на ранніх початках інфікування, коли концентрація вірусу в організмі людини є максимальною.
У МОЗ зазначають, що, хоч Омікрон і заразніший за попередні штами, він спричиняє менше смертей і госпіталізацій.
Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Украні за добу
Сьогодні, 09:07
Коментарі 0
Останні новини
Омікрон циркулює в усіх районах Волині
Сьогодні, 14:54
У Волинській ОДА – новий начальник департаменту інфраструктури
Сьогодні, 13:32
На Волині чоловіка вбило струмом
Сьогодні, 12:17
Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт
Сьогодні, 11:50
У Ковелі двоє дітей провалилися під лід
Сьогодні, 11:00
Медіа