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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Омікрон циркулює в усіх районах Волині

Омікрон циркулює в усіх районах Волині
У Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшли результати відібраних взірців носоглоткових змивів мешканців області на виявлення мутації вірусу SARS-CoV-2 коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляють на офіційному сайті центру.

За результатами досліджень у 30 із 50 зразків лабораторно підтверджена наявність мутації S371L S373P штаму Omicron (В.1.1.529) коронавірусної інфекції. Варто зазначити, що відправлені на дослідження відібрані взірці мутації до вірусу зафіксовані у всіх адміністративних районах Волинської області.

Виявлення мутації до вірусу SARS-CoV-2 досліджуються у лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

На дослідження взірців мутації вірусу SARS-CoV-2 здійснюється забір носоглоткових змивів в котрих вже є підтверждений позитивний ПЛР-тест коронавірусної хвороби на ранніх початках інфікування, коли концентрація вірусу в організмі людини є максимальною.

У МОЗ зазначають, що, хоч Омікрон і заразніший за попередні штами, він спричиняє менше смертей і госпіталізацій.

Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби.

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Теги: Омікрон
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