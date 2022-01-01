Навчання – в задоволення: які переваги пропонує Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського*





Волинський інститут ім. В. Липинського – гарант по-справжньому насиченого студентського життя. Потреби абітурієнтів та студентів завжди відрізняються. Хтось прагне поглибити знання у вже знайомій сфері. Інший – ладен відкрити для себе нові обрії та опанувати новий професійний напрям. Так чи інакше, Волинський інститут МАУП, переконують у виші, стане у нагоді всім.



У навчальному закладі нагадують: вступна кампанія розпочинається, тому саме час остаточно визначитись зі спеціальністю і поповнити лави студентів Інституту.



У МАУП навчаються майбутні фахівці за найактуальнішими напрямками. Особливо затребуваними, кажуть в Академії, нині є такі спеціальності: 073 «Менеджмент» та 081 «Право». Зважаючи на постійні зміни ринку праці, саме фахівці з менеджменту та правознавства завжди цікаві для роботодавців.



Зміст освітніх програм, які пропонує Інститут, забезпечує здобувачів освіти ключовими компетентностями, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві.



Багатопрофільна підготовка студентів з урахуванням сучасних вимог суспільства, поєднання навчальної та практичної діяльності, спрямована на підготовку висококваліфікованого, компетентного, адаптивного та креативного фахівця.



В Інституті Липинського пропонують:



- якісну європейську освіту та диплом державного зразка;



- вступ без ЗНО за необхідності;



- зручну форму навчання – денну, заочну та навіть дистанційну;



- практику з перспективою подальшого працевлаштування та високою заробітною платою.



Обирати омріяну спеціальність можна на



«Приходьте на День відкритих дверей та ставайте частиною освітньої родини МАУП!» – закликають у виші.



Вища освіта – в задоволення. Так, щоб прогресивно, сучасно й інтерактивно. Так, щоб у світлих просторих аудиторіях та в інноваційно обладнаних лабораторіях, комп’ютерних і читальних залах. З використанням сучасних інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання. Саме таким, переконують, є навчання у Волинському інституті ім. В. Липинського, де освітній процес провадиться на сучасному рівні.



Вступаючи до Академії, ви можете обрати зручну форму навчання. Переваги, пояснюють, є у кожної з них.



До прикладу, на денній формі студенти мають змогу:



• повністю зануритись у навчання й щоденно навчатися новому у професіоналів своєї справи;



• безпосередньо спілкуватися з досвідченими викладачами та відомими фахівцями;



• долучитися до студентського життя, спілкування та відпочинку у вільний від навчання час;



• вивчати іноземні мови, працювати у комп’ютерних класах та бібліотеці Академії під час пар та після них.



Серед переваг заочної форми навчання:



• можливість поєднувати навчання з основною діяльністю, роботою зокрема;



• вільний графік, можливість працювати з навчальним матеріалом у зручний час;



• здобуття теоретичних знань та засвоєння їх на практиці;



• встановлення ділових контактів з однокурсниками, які працюють, та досвідченими викладачами.



А от дистанційна форма навчання з використанням освітніх онлайн та мультимедійних технологій – унікальна новація від МАУП, що робить вищу освіту ближчою і доступнішою. Відтепер працювати, подорожувати, займатися улюбленими справами та навчатися у зручний для час і в зручному місці – абсолютно реально!



У МАУП запевняють: будь-яка форма навчання гарантує комфорт і максимальне задоволення навчальним процесом.



Реалізовуйте свій потенціал, навчаючись у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Студентське життя має бути яскравим та незабутнім. Саме таким воно стане для студентів Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського з конкурсами, флешмобами, онлайн-заходами, марафонами, лекціями, семінарами та іншими цікавими і корисними освітніми подіями.– гарант по-справжньому насиченого студентського життя. Потреби абітурієнтів та студентів завжди відрізняються. Хтось прагне поглибити знання у вже знайомій сфері. Інший – ладен відкрити для себе нові обрії та опанувати новий професійний напрям. Так чи інакше, Волинський інститут МАУП, переконують у виші, стане у нагоді всім.У навчальному закладі нагадують: вступна кампанія розпочинається, тому саме час остаточно визначитись зі спеціальністю і поповнити лави студентів Інституту.У МАУП навчаються майбутні фахівці за найактуальнішими напрямками. Особливо затребуваними, кажуть в Академії, нині є такі спеціальності: 073 «Менеджмент» та 081 «Право». Зважаючи на постійні зміни ринку праці, саме фахівці з менеджменту та правознавства завжди цікаві для роботодавців.Зміст освітніх програм, які пропонує Інститут, забезпечує здобувачів освіти ключовими компетентностями, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві.Багатопрофільна підготовка студентів з урахуванням сучасних вимог суспільства, поєднання навчальної та практичної діяльності, спрямована на підготовку висококваліфікованого, компетентного, адаптивного та креативного фахівця.В Інституті Липинського пропонують:- якісну європейську освіту та диплом державного зразка;- вступ без ЗНО за необхідності;- зручну форму навчання – денну, заочну та навіть дистанційну;- практику з перспективою подальшого працевлаштування та високою заробітною платою.Обирати омріяну спеціальність можна на сайті закладу.«Приходьте на День відкритих дверей та ставайте частиною освітньої родини МАУП!» – закликають у виші.Вища освіта – в задоволення. Так, щоб прогресивно, сучасно й інтерактивно. Так, щоб у світлих просторих аудиторіях та в інноваційно обладнаних лабораторіях, комп’ютерних і читальних залах. З використанням сучасних інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання. Саме таким, переконують, є навчання у Волинському інституті ім. В. Липинського, де освітній процес провадиться на сучасному рівні.Вступаючи до Академії, ви можете обрати зручну форму навчання. Переваги, пояснюють, є у кожної з них.До прикладу, на денній формі студенти мають змогу:• повністю зануритись у навчання й щоденно навчатися новому у професіоналів своєї справи;• безпосередньо спілкуватися з досвідченими викладачами та відомими фахівцями;• долучитися до студентського життя, спілкування та відпочинку у вільний від навчання час;• вивчати іноземні мови, працювати у комп’ютерних класах та бібліотеці Академії під час пар та після них.Серед переваг заочної форми навчання:• можливість поєднувати навчання з основною діяльністю, роботою зокрема;• вільний графік, можливість працювати з навчальним матеріалом у зручний час;• здобуття теоретичних знань та засвоєння їх на практиці;• встановлення ділових контактів з однокурсниками, які працюють, та досвідченими викладачами.А от дистанційна форма навчання з використанням освітніх онлайн та мультимедійних технологій – унікальна новація від МАУП, що робить вищу освіту ближчою і доступнішою. Відтепер працювати, подорожувати, займатися улюбленими справами та навчатися у зручний для час і в зручному місці – абсолютно реально!У МАУП запевняють: будь-яка форма навчання гарантує комфорт і максимальне задоволення навчальним процесом.Реалізовуйте свій потенціал, навчаючись у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського!

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