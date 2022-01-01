Навчання – в задоволення: які переваги пропонує Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського*
Сьогодні, 09:10
Студентське життя має бути яскравим та незабутнім. Саме таким воно стане для студентів Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського з конкурсами, флешмобами, онлайн-заходами, марафонами, лекціями, семінарами та іншими цікавими і корисними освітніми подіями.
Волинський інститут ім. В. Липинського – гарант по-справжньому насиченого студентського життя. Потреби абітурієнтів та студентів завжди відрізняються. Хтось прагне поглибити знання у вже знайомій сфері. Інший – ладен відкрити для себе нові обрії та опанувати новий професійний напрям. Так чи інакше, Волинський інститут МАУП, переконують у виші, стане у нагоді всім.
У навчальному закладі нагадують: вступна кампанія розпочинається, тому саме час остаточно визначитись зі спеціальністю і поповнити лави студентів Інституту.
У МАУП навчаються майбутні фахівці за найактуальнішими напрямками. Особливо затребуваними, кажуть в Академії, нині є такі спеціальності: 073 «Менеджмент» та 081 «Право». Зважаючи на постійні зміни ринку праці, саме фахівці з менеджменту та правознавства завжди цікаві для роботодавців.
Зміст освітніх програм, які пропонує Інститут, забезпечує здобувачів освіти ключовими компетентностями, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві.
Багатопрофільна підготовка студентів з урахуванням сучасних вимог суспільства, поєднання навчальної та практичної діяльності, спрямована на підготовку висококваліфікованого, компетентного, адаптивного та креативного фахівця.
В Інституті Липинського пропонують:
- якісну європейську освіту та диплом державного зразка;
- вступ без ЗНО за необхідності;
- зручну форму навчання – денну, заочну та навіть дистанційну;
- практику з перспективою подальшого працевлаштування та високою заробітною платою.
Обирати омріяну спеціальність можна на сайті закладу.
«Приходьте на День відкритих дверей та ставайте частиною освітньої родини МАУП!» – закликають у виші.
Вища освіта – в задоволення. Так, щоб прогресивно, сучасно й інтерактивно. Так, щоб у світлих просторих аудиторіях та в інноваційно обладнаних лабораторіях, комп’ютерних і читальних залах. З використанням сучасних інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання. Саме таким, переконують, є навчання у Волинському інституті ім. В. Липинського, де освітній процес провадиться на сучасному рівні.
Вступаючи до Академії, ви можете обрати зручну форму навчання. Переваги, пояснюють, є у кожної з них.
До прикладу, на денній формі студенти мають змогу:
• повністю зануритись у навчання й щоденно навчатися новому у професіоналів своєї справи;
• безпосередньо спілкуватися з досвідченими викладачами та відомими фахівцями;
• долучитися до студентського життя, спілкування та відпочинку у вільний від навчання час;
• вивчати іноземні мови, працювати у комп’ютерних класах та бібліотеці Академії під час пар та після них.
Серед переваг заочної форми навчання:
• можливість поєднувати навчання з основною діяльністю, роботою зокрема;
• вільний графік, можливість працювати з навчальним матеріалом у зручний час;
• здобуття теоретичних знань та засвоєння їх на практиці;
• встановлення ділових контактів з однокурсниками, які працюють, та досвідченими викладачами.
А от дистанційна форма навчання з використанням освітніх онлайн та мультимедійних технологій – унікальна новація від МАУП, що робить вищу освіту ближчою і доступнішою. Відтепер працювати, подорожувати, займатися улюбленими справами та навчатися у зручний для час і в зручному місці – абсолютно реально!
У МАУП запевняють: будь-яка форма навчання гарантує комфорт і максимальне задоволення навчальним процесом.
Реалізовуйте свій потенціал, навчаючись у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського!
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Волинський інститут ім. В. Липинського – гарант по-справжньому насиченого студентського життя. Потреби абітурієнтів та студентів завжди відрізняються. Хтось прагне поглибити знання у вже знайомій сфері. Інший – ладен відкрити для себе нові обрії та опанувати новий професійний напрям. Так чи інакше, Волинський інститут МАУП, переконують у виші, стане у нагоді всім.
У навчальному закладі нагадують: вступна кампанія розпочинається, тому саме час остаточно визначитись зі спеціальністю і поповнити лави студентів Інституту.
У МАУП навчаються майбутні фахівці за найактуальнішими напрямками. Особливо затребуваними, кажуть в Академії, нині є такі спеціальності: 073 «Менеджмент» та 081 «Право». Зважаючи на постійні зміни ринку праці, саме фахівці з менеджменту та правознавства завжди цікаві для роботодавців.
Зміст освітніх програм, які пропонує Інститут, забезпечує здобувачів освіти ключовими компетентностями, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві.
Багатопрофільна підготовка студентів з урахуванням сучасних вимог суспільства, поєднання навчальної та практичної діяльності, спрямована на підготовку висококваліфікованого, компетентного, адаптивного та креативного фахівця.
В Інституті Липинського пропонують:
- якісну європейську освіту та диплом державного зразка;
- вступ без ЗНО за необхідності;
- зручну форму навчання – денну, заочну та навіть дистанційну;
- практику з перспективою подальшого працевлаштування та високою заробітною платою.
Обирати омріяну спеціальність можна на сайті закладу.
«Приходьте на День відкритих дверей та ставайте частиною освітньої родини МАУП!» – закликають у виші.
Вища освіта – в задоволення. Так, щоб прогресивно, сучасно й інтерактивно. Так, щоб у світлих просторих аудиторіях та в інноваційно обладнаних лабораторіях, комп’ютерних і читальних залах. З використанням сучасних інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання. Саме таким, переконують, є навчання у Волинському інституті ім. В. Липинського, де освітній процес провадиться на сучасному рівні.
Вступаючи до Академії, ви можете обрати зручну форму навчання. Переваги, пояснюють, є у кожної з них.
До прикладу, на денній формі студенти мають змогу:
• повністю зануритись у навчання й щоденно навчатися новому у професіоналів своєї справи;
• безпосередньо спілкуватися з досвідченими викладачами та відомими фахівцями;
• долучитися до студентського життя, спілкування та відпочинку у вільний від навчання час;
• вивчати іноземні мови, працювати у комп’ютерних класах та бібліотеці Академії під час пар та після них.
Серед переваг заочної форми навчання:
• можливість поєднувати навчання з основною діяльністю, роботою зокрема;
• вільний графік, можливість працювати з навчальним матеріалом у зручний час;
• здобуття теоретичних знань та засвоєння їх на практиці;
• встановлення ділових контактів з однокурсниками, які працюють, та досвідченими викладачами.
А от дистанційна форма навчання з використанням освітніх онлайн та мультимедійних технологій – унікальна новація від МАУП, що робить вищу освіту ближчою і доступнішою. Відтепер працювати, подорожувати, займатися улюбленими справами та навчатися у зручний для час і в зручному місці – абсолютно реально!
У МАУП запевняють: будь-яка форма навчання гарантує комфорт і максимальне задоволення навчальним процесом.
Реалізовуйте свій потенціал, навчаючись у Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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