Підготовка до школи – у розпалі: «Офіс Центр» пропонує вигідний шопінг*

Незабаром – День знань, тож підготовка до школи у Луцьку уже «кипить». Придбати необхідне приладдя за вигідними цінами можна в «Офіс центр». Канцелярія, книги та усілякі набори для творчості стануть у нагоді й тим, хто навчатиметься у дистанційному форматі.Чи не найвідповідальніший момент ось-ось настане для першокласників. Мережа магазинів «Офіс центр» на ринку – уже 28 років, тож зібрали, кажуть, не одне покоління першачків. Продавці-консультанти радо допоможуть обрати найзручніший ранець та його наповнення, а також ознайомлять з усіма акційними пропозиціями, аби покупці мали змогу придбати бажане та зекономити.Керівник мережі магазинів «Офіс Центр» у Луцькурозповідає: акції тут – не рідкість, втім завжди приємно дивують.«Зараз діє крутезна пропозиція: купуючи рюкзак першокласнику – отримуєте гарантований подарунок, до прикладу, пенал. Річ, яка точно є у списку потреб першокласника, дістанеться безоплатно. У нас представлена нова колекція ранців «Kite». Також до 31 серпня можете придбати рюкзаки на розпродажі зі знижкою до 40%», – каже Олег Кобилинський.Зауважимо,«Я люблю Офіс Центр» на нову колекцію рюкзаків діє знижка 10%.Окрім того, зауважує керівник мережі, в «Офіс Центр» єдля тих, хто купує гуртом. Придбавши, наприклад, упаковку зошитів, ви отримуєте 6% знижки. Купуючи від 10 одиниць товару, збираючись до школи чи у садочок, – 15%.До слова, зошити з патріотичними обкладинками розбирають у магазині наче гарячі пиріжки, бо ж нині така тематика до душі кожному.Покупців в «Офіс Центр» – чимало з самого ранку, бо ж до старту шкільного сезону залишилося зовсім мало часу. Оновити шкільне приладдя завітала паніз донькою-шестикласницею. Тут, каже, не вперше.«В «Офіс Центр» без перебільшень – широкий вибір. Усе необхідне – в одному місці. Сьогодні купуємо зошити, олівці та ручки. Ранець та пенал купували минулоріч, але вони досі у чудовому стані», – ділиться мама школярки.Абітурієнткацьогоріч вступатиме в університет, утім купувати зошити не поспішає, бо, каже, не хоче зурочити.«Тут дуже гарні записники і великий вибір маркерів. Думаю, те, що треба для університету, але це я вибиратиму згодом, сьогодні придбала ланчбокс для сестрички. Гарні обіди треба носити у гарних ланчбоксах», – усміхаючись, пояснює дівчина.До слова, в «Офіс Центр», окрім модних ланчбоксів, пляшечок та термокружок, можна придбатиДля наймолодших у магазині є іграшки, розмальовки, розвивальні та настільні ігри, а також набори для справжніх наукових дослідів і фокусів. Усі ці товари можуть стати чудовим подарунком для малечі. Ба більше, у магазині допоможуть усе гарненько, використавши тематичну обгортку. Такий презент не залишить байдужим навіть найвибагливіших.Ідея подарунку дорослим – шкіряний планер, елітна ручка, сувенір або ж безпрограшний варіант – цікава книга. В «Офіс Центр» також продають текстильні вироби. Вдалим доповненням до гостинця можуть бути красиві та якісні постільна білизна чи рушник.Полюбляють магазин й офісні працівники, бо ж тут придбати можна все: від степлерів і папок – до печаток і стрічки для касових апаратів.«Крісла, принтери, ламінатори, мікрохвильовки, настільні лампи та годинники теж продаємо. Ми допоможемо повністю облаштувати ідеальний офіс. Є у нас кава і до кави. Ознайомитись з асортиментом можна на сайті або в магазині, де все покажемо і розкажемо», – усміхаючись, зазначає директор.В «Офіс Центр» – чимало. Це не лише трендові картини за номерами, а й якісне тісто для ліплення та скульптурний пластилін. Тут є все те, що так часто шукають заклопотані батьки перед уроками трудового навчання.Окремий відділ, присвячений, теж має неабиякий попит, адже тут є все необхідне для дизайнерів та художників. Професійні художні фарби, пензлі, полотна, мольберти, манекени, лаки, грунти та пасти – лише невеликий перелік товарів, представлених асортименті магазину. «Офіс Центр» є справжнім маст-хевом для викладачів та вихованців мистецьких гуртків, шкіл та факультетів.Професорка та заслужена діячка мистецтв Україниу Луцьку – віднедавна. Жінка змушена була покинути рідний Миколаїв. Інструменти, каже, залишила у рідному місті, утім творити хочеться.«Я лише починаю вивчати місто, тож, де розташовані мистецькі крамниці у вас – не знаю. Вважаю, що мені дуже пощастило завітати в «Офіс Центр». Тут прекрасний відділ! Я виготовляю авторські книжечки, ось натрапила на необхідний папір. Потрібні ще туш, перо і ручка, адже все-все залишилося вдома», – ділиться Інна Григорівна.Ще одна перевага «Офіс Центру» –. Твердження, що в центрі міста завжди дорожче, каже директор, – помилкове, бо це мережа.«Із початком активної фази бойових дій здорожчало все і всюди. На це впливає низка факторів. Наприклад, клей здебільшого виготовляли у Сєвєродонецьку, а він, на жаль, наразі тимчасово окупований, тож виник дефіцит. Мусимо замовляти за кордоном. Тому для того, аби нашим покупцям було хоч трішки легше, у нас постійно діють акції. А цінова політика в «Офіс Центр» – одна з найкращих у Луцьку», – пояснює Олег Кобилинський.У магазині мережі – чимало студентів, адже тут діє, що не обмежується лише чорно-білим друком. У ньому надають надзвичайно широкий спектр послуг: копіювання різних форматів, друк фотографій, брошурування документів, зшивання дипломів, ламінування і навіть друк на магнітному та самоклеючому видах паперу.м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 31м. Луцьк, вул. Ковельська, 22Магазини працюють щодня з 8:00 до 19:00.У суботу та неділю – 10:00–18:00.