Чотири головні фешн-фішки сезону осінь—зима 2022*





Дорогу тренчам

Базовий одяг має захищати від дощів та вітру. З цими обов’язками чудово впораються тренчі. Проте варто обирати моделі, що відповідають сучасним тенденціям:



• гра об’ємів та багатошаровість, адже оверсайз не втрачає позицій;

• нестандартний покрій та асиметричні деталі;

• незвичне поєднання кольорів;

• фактурні елементи, непритаманні класичному тренчу.



Важливо: необов’язково шукати неординарний одяг. Достатньо обрати базові тренчі з яскравими гудзиками чи оригінальною фіксацією, як в колекціях від Nina Ricci. Також не втрачають популярності традиційні пальта з прямим кроєм та правильною геометрією.



Стиль препі

Preppy — стиль школярок та студенток. Він поєднує стримані правильні силуети та яскраві, трохи буремні акценти. Жінка-препі ніби намагається вийти за рамки обмежень, підкреслюючи власну цілеспрямованість та незламність.



Цього року варто оновити свій гардероб, додавши такі речі:



1. Жакет. Це може бути як класичний приталений силует, так і невгамовний оверсайз. Актуальні моделі легко знайти в колекціях Lorena Antoniazzi, Isabel Marant, Kiton, Vince, Nina Ricci.

2. Спідниці. Обирайте одяг будь-якої довжини з плісе, як у ZIMMERMANN, Fabiana Filippi тощо.

3. Брюки. Надавайте перевагу діловому стилю та більш вільному крою.



Чудовим доповненням до стилю препі стануть топи та поло.



Кардигани та затишний комфорт

Осінь — сезон, коли ми потребуємо додаткового захисту. Тому дизайнери залюбки насичують власні колекції затишними кардіганами. Більш традиційні моделі з коротким та довгим рукавом можна знайти в колекціях з натурального кашеміру від Agnona. Бренд пропонує кардигани різної довжини, переважно, в благородній пастельній гамі кольорів.



Для тих, хто цінує експериментальний та нетривіальний стиль, є рішення від Maison Ullens з кашеміру та шовку. Також варто розглянути м’які та неординарні моделі від Fabiana Filippi та більш спокійні кардигани оверсайз від Anine Bing.



Такі різні сукні

В тренді — такі стилістичні рішення:



- В’язані сукні. Варто обирати прямі базові силуети, як в колекціях від Alberta Ferretti.

- Сукні в спортивному стилі. Правильна геометрія, яка не сковує рухи, в тренді. Такі рішення пропонують Iceberg, Fabiana Filippi та інші.

- Голі сукні. Вибір сміливих та впевнених у собі — моделі від Giuseppe Di Morabito.

- Також в тренді сукні з мереживом, етнічні мотиви та речі з викотом-хомутом.



Сезон осінь—зима 2022 став втіленням контрастних рішень. Дизайнери пропонують діаметрально різні моделі, що дарує свободу самореалізації для справжніх fashion-ladies, які слідкують за тенденціями та готові експериментувати зі своїм образом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Прохолода вже починає нагадувати про себе. Тож час підготуватися до старту сезону. Про те, який саме одяг варто замовити, розповіли фешн-експерти з інтернет-магазину https://sadypobedy.com/ . Адже недостатньо просто купити сукню чи кардиган. Важливо, щоб вбрання потрапило в ТОП сучасних трендів.Базовий одяг має захищати від дощів та вітру. З цими обов’язками чудово впораються тренчі. Проте варто обирати моделі, що відповідають сучасним тенденціям:• гра об’ємів та багатошаровість, адже оверсайз не втрачає позицій;• нестандартний покрій та асиметричні деталі;• незвичне поєднання кольорів;• фактурні елементи, непритаманні класичному тренчу.Важливо: необов’язково шукати неординарний одяг. Достатньо обрати базові тренчі з яскравими гудзиками чи оригінальною фіксацією, як в колекціях від Nina Ricci. Також не втрачають популярності традиційні пальта з прямим кроєм та правильною геометрією.Preppy — стиль школярок та студенток. Він поєднує стримані правильні силуети та яскраві, трохи буремні акценти. Жінка-препі ніби намагається вийти за рамки обмежень, підкреслюючи власну цілеспрямованість та незламність.Цього року варто оновити свій гардероб, додавши такі речі:1. Жакет. Це може бути як класичний приталений силует, так і невгамовний оверсайз. Актуальні моделі легко знайти в колекціях Lorena Antoniazzi, Isabel Marant, Kiton, Vince, Nina Ricci.2. Спідниці. Обирайте одяг будь-якої довжини з плісе, як у ZIMMERMANN, Fabiana Filippi тощо.3. Брюки. Надавайте перевагу діловому стилю та більш вільному крою.Чудовим доповненням до стилю препі стануть топи та поло.Осінь — сезон, коли ми потребуємо додаткового захисту. Тому дизайнери залюбки насичують власні колекції затишними кардіганами. Більш традиційні моделі з коротким та довгим рукавом можна знайти в колекціях з натурального кашеміру від Agnona. Бренд пропонує кардигани різної довжини, переважно, в благородній пастельній гамі кольорів.Для тих, хто цінує експериментальний та нетривіальний стиль, є рішення від Maison Ullens з кашеміру та шовку. Також варто розглянути м’які та неординарні моделі від Fabiana Filippi та більш спокійні кардигани оверсайз від Anine Bing.В тренді — такі стилістичні рішення:- В’язані сукні. Варто обирати прямі базові силуети, як в колекціях від Alberta Ferretti.- Сукні в спортивному стилі. Правильна геометрія, яка не сковує рухи, в тренді. Такі рішення пропонують Iceberg, Fabiana Filippi та інші.- Голі сукні. Вибір сміливих та впевнених у собі — моделі від Giuseppe Di Morabito.- Також в тренді сукні з мереживом, етнічні мотиви та речі з викотом-хомутом.Сезон осінь—зима 2022 став втіленням контрастних рішень. Дизайнери пропонують діаметрально різні моделі, що дарує свободу самореалізації для справжніх fashion-ladies, які слідкують за тенденціями та готові експериментувати зі своїм образом.

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