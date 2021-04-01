Чотири головні фешн-фішки сезону осінь—зима 2022*

Чотири головні фешн-фішки сезону осінь—зима 2022*
Прохолода вже починає нагадувати про себе. Тож час підготуватися до старту сезону. Про те, який саме одяг варто замовити, розповіли фешн-експерти з інтернет-магазину https://sadypobedy.com/. Адже недостатньо просто купити сукню чи кардиган. Важливо, щоб вбрання потрапило в ТОП сучасних трендів.

Дорогу тренчам


Базовий одяг має захищати від дощів та вітру. З цими обов’язками чудово впораються тренчі. Проте варто обирати моделі, що відповідають сучасним тенденціям:

• гра об’ємів та багатошаровість, адже оверсайз не втрачає позицій;
• нестандартний покрій та асиметричні деталі;
• незвичне поєднання кольорів;
• фактурні елементи, непритаманні класичному тренчу.

Важливо: необов’язково шукати неординарний одяг. Достатньо обрати базові тренчі з яскравими гудзиками чи оригінальною фіксацією, як в колекціях від Nina Ricci. Також не втрачають популярності традиційні пальта з прямим кроєм та правильною геометрією.

Стиль препі


Preppy — стиль школярок та студенток. Він поєднує стримані правильні силуети та яскраві, трохи буремні акценти. Жінка-препі ніби намагається вийти за рамки обмежень, підкреслюючи власну цілеспрямованість та незламність.

Цього року варто оновити свій гардероб, додавши такі речі:

1. Жакет. Це може бути як класичний приталений силует, так і невгамовний оверсайз. Актуальні моделі легко знайти в колекціях Lorena Antoniazzi, Isabel Marant, Kiton, Vince, Nina Ricci.
2. Спідниці. Обирайте одяг будь-якої довжини з плісе, як у ZIMMERMANN, Fabiana Filippi тощо.
3. Брюки. Надавайте перевагу діловому стилю та більш вільному крою.

Чудовим доповненням до стилю препі стануть топи та поло.

Кардигани та затишний комфорт


Осінь — сезон, коли ми потребуємо додаткового захисту. Тому дизайнери залюбки насичують власні колекції затишними кардіганами. Більш традиційні моделі з коротким та довгим рукавом можна знайти в колекціях з натурального кашеміру від Agnona. Бренд пропонує кардигани різної довжини, переважно, в благородній пастельній гамі кольорів.

Для тих, хто цінує експериментальний та нетривіальний стиль, є рішення від Maison Ullens з кашеміру та шовку. Також варто розглянути м’які та неординарні моделі від Fabiana Filippi та більш спокійні кардигани оверсайз від Anine Bing.

Такі різні сукні


В тренді — такі стилістичні рішення:

- В’язані сукні. Варто обирати прямі базові силуети, як в колекціях від Alberta Ferretti.
- Сукні в спортивному стилі. Правильна геометрія, яка не сковує рухи, в тренді. Такі рішення пропонують Iceberg, Fabiana Filippi та інші.
- Голі сукні. Вибір сміливих та впевнених у собі — моделі від Giuseppe Di Morabito.
- Також в тренді сукні з мереживом, етнічні мотиви та речі з викотом-хомутом.

Сезон осінь—зима 2022 став втіленням контрастних рішень. Дизайнери пропонують діаметрально різні моделі, що дарує свободу самореалізації для справжніх fashion-ladies, які слідкують за тенденціями та готові експериментувати зі своїм образом.

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Теги: мода, модні тренди
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