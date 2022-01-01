«єОселя» запрацювала: як у Луцьку взяти пільговий кредит на квартиру під 3%*





Уряд впровадив цю програму для вирішення житлового питання українців, яке з початком повномасштабного вторгнення суттєво загострилося через знищення Росією великої кількості помешкань українців.



Ріелтори називають іпотеку під 3% на 20 років найкращими умовами для придбання нерухомості за всю історію незалежності.



Тож, Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з’ясувати, чи працюють із цією програмою луцькі забудовники, який механізм та чи є вже успішні кейси її реалізації у Луцьку. Про це спілкувалися з заступником генерального директора компанії «Луцьксантехмонтаж 536» Сергієм Машевським.







За його словами, станом на 24 жовтня на стадії реалізації у відділі продажу компанії «Луцьксантехмонтаж» вже є договори щодо пільгових кредитів на квартири у межах програми «єОселя». Один із них – на стадії завершення.



Для того, аби квартира могла бути предметом договору, будинок, де вона розташована, вже має бути зданий в експлуатацію.



«Предметом програми може бути вторинне житло. Процес відбуватиметься так: Людина сплачує перший внесок – 20% від вартості квартири або різницю між повною вартістю житла і погодженим кредитом, укладається договір купівлі-продажу між фізичною особою і підприємством, далі у нотаріуса укладається договір іпотеки. Наш клієнт в день укладання договрів стає власником житла і може ним розпоряджатися і приступати до ремонту», – пояснює Сергій Машевський.



Квартири у яких житлових комплексах Луцька можна обирати під програму «єОселя»



Наразі під цю програму «Луцьксантехмонтаж» пропонує квартири у декількох своїх житлових комплексах.



Зокрема – у житлових комплексах «Оберіг» (на вулиці Арцеулова), «Прем’єр» (район вулиці Чернишевського) (на головному фото), «Династія» (на виїзді з Луцька на вулиці Володимирській). Окрім того, приблизно через три місяці здадуть в експлуатацію будинок на проспекті Перемоги, тож теж зможуть пропонувати квартири тут для «єОселі».



ЖК «Династія» ЖК «Прем’єр»



Хто і на яких умовах може скористатися пільговим кредитом



За словами фахівця із продажу житла, придбати квартиру під 3% річних можуть певні категорії людей, які не мають домівки або хочуть покращити умови життя. Претендувати на участь у програмі наразі можуть такі категорії українців:



• ЗСУ, правоохоронці (до ЗСУ та правоохоронців відносяться наступні категорії співробітників: військовослужбовці Збройних сил за контрактом, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їхніх сімей),

• Педагогічні працівники,

• Медичні працівники,

• Наукові працівники.



Стандартний стартовий внесок становить 20% від оціночної вартості обраного житла. Термін виплат – від одного до 20 років.



Одна людина може претендувати на купівлю максимум 52,5 кв м житла. На кожного члена родини цей ліміт збільшуватиметься на 21 «квадрат». Тобто двоє людей зможуть придбати до 73,5 кв м, троє – до 94,5 кв м.



Як подати заяву на оформлення іпотеки



Сергій Машевський розповів, що подати заяву на пільгову іпотеку наразі можна через сайт «Дія» у розділі «єОселя».



Для цього треба заповнити онлайн-форму у кілька кроків.



На порталі потрібно авторизуватися, вибрати категорію, до якої належить людина (наприклад, медик чи освітянин), заповнити дані про склад сім'ї та середньомісячний дохід родини, вказати дані про бажане житло та банк, через який людина бажає оформити пільгову іпотеку від «єОселя», підписати заяву та натиснути «Надіслати».



Повідомлення про рішення прийде на зазначену електронну скриньку. Також статус заяви можна відстежити на порталі «Дія» у власному кабінеті.

Далі заява потрапляє в той банк, який людина вибрала при реєстрації.



За словами керівника відділу продажу компанії «Луцьксантехмонтаж 536», наразі програму кредитування підтримують п’ять українських банків: два державних – «Ощадбанк» та «ПриватБанк» – а також «Укргазбанк», «Скай Банк» та «Глобус Банк».



Далі банк контактує вже безпосередньо із заявником. Відбувається комунікація, під час якої людина приносить документи. Банк здійснює перевірку майнового стану (з’ясовують кількість зареєстрованого на людині житла тощо), а тоді видає людині повідомлення про погодження чи відмову у кредиті.



Сергій Машевський додав, що за програмою «єОселя» банки кредитуватимуть людей не власними грішми, а коштами державної Української фінансової житлової компанії.



Наприклад, позичальник звертається до банку для оформлення іпотечного договору на купівлю квартири певної вартості. Банк передає цю інформацію «Укрфінжитлу», яке цю суму банку, а той – продавцеві нерухомості.



Людина повертатиме цю суму банку, а він переказуватиме її держкомпанії.

За такої схеми прибуток отримають і банк у вигляді 4% за функції посередника, і держава у вигляді 3%. Так формуються фактично 7% річних.



Скільки щомісяця доведеться платити за квартиру на 50 «квадратів» за програмою «єОселя»



Приблизні щомісячні витрати покупця Сергій Машевський прораховує на прикладі квартири компанії «Луцьксантехмонтаж» на 50 «квадратів».



Середня ціна за метр квадратний на підприємстві – 25 000 гривень.



Вартість такої квартири становитиме 1 250 000 гривень. Перший внесок (20%) – 250 тисяч гривень. Тіло кредиту – 1 000 000 гривень. Його надають на 20 років або до настання пенсійного віку.



Тож щомісячно за таку квартиру треба буде платити 6700 гривень.



ЖК «Прем’єр»



«Це дуже осяжна сума, зважаючи на те, що вартість оренди такої квартири сьогодні становитиме у межах 9 тисяч гривень», – зауважує Сергій Машевський і додає, що є і менші за площею квартири.



Програма «єОселя», вважає керівник відділу продажу компанії «Луцьксантехмонтаж», має стати суттєвим поштовхом для відновлення ринку нерухомості.



ЖК «Династія»



«Це – стимул для економіки. Ми отримуватимемо кошти, а тому – продовжуватимемо будувати, зможемо реалізовувати нові проекти, але не менш важливо – зможемо продати те житло, яке збудували раніше. У компанії «Луцьксантехмонтаж» працює понад 500 людей. Те, що програма «єОселя» працюватиме – у тому числі гарантія того, що ми і далі зможемо платити їм зарплату і сплачувати податки», – резюмує Сергій Машевський.



З вірою у майбутнє «Луцьксантехмонтаж» розпочав будівництво ЖК «Green Street» на вулиці Рівненській. Його планують завершити ще у 2023 році. До слова, якраз наступного року держава має намір зробити програму «єОселя» доступною для всіх українців.



ЖК «Green Street»



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«Луцьксантехмонтаж №536»



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Днями за новою державною програмою доступної іпотеки «єОселя» видали перший пільговий кредит під 3% річних. Його отримала поліцейська з Чернігова через державний Ощадбанк.Уряд впровадив цю програму для вирішення житлового питання українців, яке з початком повномасштабного вторгнення суттєво загострилося через знищення Росією великої кількості помешкань українців.Ріелтори називають іпотеку під 3% на 20 років найкращими умовами для придбання нерухомості за всю історію незалежності.Тож,вирішило з’ясувати, чи працюють із цією програмою луцькі забудовники, який механізм та чи є вже успішні кейси її реалізації у Луцьку. Про це спілкувалися з заступником генерального директора компанії «Луцьксантехмонтаж 536»За його словами, станом на 24 жовтня на стадії реалізації у відділі продажу компанії «Луцьксантехмонтаж» вже є договори щодо пільгових кредитів на квартири у межах програми «єОселя». Один із них – на стадії завершення.Для того, аби квартира могла бути предметом договору, будинок, де вона розташована, вже має бути зданий в експлуатацію.«Предметом програми може бути вторинне житло. Процес відбуватиметься так: Людина сплачує перший внесок – 20% від вартості квартири або різницю між повною вартістю житла і погодженим кредитом, укладається договір купівлі-продажу між фізичною особою і підприємством, далі у нотаріуса укладається договір іпотеки. Наш клієнт в день укладання договрів стає власником житла і може ним розпоряджатися і приступати до ремонту», – пояснює Сергій Машевський.Наразі під цю програму «Луцьксантехмонтаж» пропонує квартири у декількох своїх житлових комплексах.Зокрема – у житлових комплексах(на вулиці Арцеулова),(район вулиці Чернишевського)(на виїзді з Луцька на вулиці Володимирській). Окрім того, приблизно через три місяці здадуть в експлуатацію будинок на проспекті Перемоги, тож теж зможуть пропонувати квартири тут для «єОселі».За словами фахівця із продажу житла, придбати квартиру під 3% річних можуть певні категорії людей, які не мають домівки або хочуть покращити умови життя. Претендувати на участь у програмі наразі можуть такі категорії українців:• ЗСУ, правоохоронці (до ЗСУ та правоохоронців відносяться наступні категорії співробітників: військовослужбовці Збройних сил за контрактом, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їхніх сімей),• Педагогічні працівники,• Медичні працівники,• Наукові працівники.Стандартний стартовий внесок становить 20% від оціночної вартості обраного житла. Термін виплат – від одного до 20 років.Одна людина може претендувати на купівлю максимум 52,5 кв м житла. На кожного члена родини цей ліміт збільшуватиметься на 21 «квадрат». Тобто двоє людей зможуть придбати до 73,5 кв м, троє – до 94,5 кв м.Сергій Машевський розповів, що подати заяву на пільгову іпотеку наразі можна через сайт «Дія» у розділі «єОселя».Для цього треба заповнити онлайн-форму у кілька кроків.На порталі потрібно авторизуватися, вибрати категорію, до якої належить людина (наприклад, медик чи освітянин), заповнити дані про склад сім'ї та середньомісячний дохід родини, вказати дані про бажане житло та банк, через який людина бажає оформити пільгову іпотеку від «єОселя», підписати заяву та натиснути «Надіслати».Повідомлення про рішення прийде на зазначену електронну скриньку. Також статус заяви можна відстежити на порталі «Дія» у власному кабінеті.Далі заява потрапляє в той банк, який людина вибрала при реєстрації.За словами керівника відділу продажу компанії «Луцьксантехмонтаж 536», наразі програму кредитування підтримують п’ять українських банків: два державних – «Ощадбанк» та «ПриватБанк» – а також «Укргазбанк», «Скай Банк» та «Глобус Банк».Далі банк контактує вже безпосередньо із заявником. Відбувається комунікація, під час якої людина приносить документи. Банк здійснює перевірку майнового стану (з’ясовують кількість зареєстрованого на людині житла тощо), а тоді видає людині повідомлення про погодження чи відмову у кредиті.Сергій Машевський додав, що за програмою «єОселя» банки кредитуватимуть людей не власними грішми, а коштами державної Української фінансової житлової компанії.Наприклад, позичальник звертається до банку для оформлення іпотечного договору на купівлю квартири певної вартості. Банк передає цю інформацію «Укрфінжитлу», яке цю суму банку, а той – продавцеві нерухомості.Людина повертатиме цю суму банку, а він переказуватиме її держкомпанії.За такої схеми прибуток отримають і банк у вигляді 4% за функції посередника, і держава у вигляді 3%. Так формуються фактично 7% річних.Приблизні щомісячні витрати покупця Сергій Машевський прораховує на прикладі квартири компанії «Луцьксантехмонтаж» на 50 «квадратів».Середня ціна за метр квадратний на підприємстві – 25 000 гривень.Вартість такої квартири становитиме 1 250 000 гривень. Перший внесок (20%) – 250 тисяч гривень. Тіло кредиту – 1 000 000 гривень. Його надають на 20 років або до настання пенсійного віку.Тож щомісячно за таку квартиру треба буде платити 6700 гривень.«Це дуже осяжна сума, зважаючи на те, що вартість оренди такої квартири сьогодні становитиме у межах 9 тисяч гривень», – зауважує Сергій Машевський і додає, що є і менші за площею квартири.Програма «єОселя», вважає керівник відділу продажу компанії «Луцьксантехмонтаж», має стати суттєвим поштовхом для відновлення ринку нерухомості.«Це – стимул для економіки. Ми отримуватимемо кошти, а тому – продовжуватимемо будувати, зможемо реалізовувати нові проекти, але не менш важливо – зможемо продати те житло, яке збудували раніше. У компанії «Луцьксантехмонтаж» працює понад 500 людей. Те, що програма «єОселя» працюватиме – у тому числі гарантія того, що ми і далі зможемо платити їм зарплату і сплачувати податки», – резюмує Сергій Машевський.З вірою у майбутнє «Луцьксантехмонтаж» розпочав будівництво ЖК «Green Street» на вулиці Рівненській. Його планують завершити ще у 2023 році. До слова, якраз наступного року держава має намір зробити програму «єОселя» доступною для всіх українців.Сторінка компанії-забудовника у фейсбуці Відділ продажів: Луцьк, вулиця Клима Савура, 29(0332) 74-60-15; (066) 826-00-06; (067) 27-00-227; (066) 897-97-77.

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