Хмарні програми для ресторану*





Завдяки хмарним технологіям система автоматизації в ресторані сьогодні не розкіш, а засіб ведення бізнесу.



Чим хмарні програми кращі стаціонарні системи

Хмарна автоматизація — це набагато безпечніше рішення, ніж системи, що використовують локальну пам'ять пристрою.



Обслуговування хмарної програми автоматизації здійснюється миттєво. Для цього не потрібно надсилати пристрій виробнику або чекати на спеціаліста. Часто завдяки системам моніторингу інформація про виникнення проблеми надходить раніше, ніж вона стає очевидною на об'єкті.



Що дає система автоматизації ресторану

Менше листочків з нотатками, менше помилок, і, як результат, — швидше обслуговування, більше клієнтів, більше прибутку.



Сучасна програма автоматизації дозволяє:



• контролювати усі фінансові операції;

• здійснювати управлінський облік в режимі онлайн;

• покращити комунікацію офіціант-кухня;

• стежити за залишками на складі в реальному часі;

• модифікувати замовлення за побажанням гостя;

• керувати резерваціями;

• залучати більше гостей за допомогою акцій і програми лояльності;

• працювати в форматі доставки.



Які переваги програми автоматизації від Poster

POS-система від Poster це комплексне рішення all-in-1: онлайн-каса, склад, фінанси, аналітика, CRM-система.



Відповідно до потреб бізнесу можна обрати один з трьох тарифних планів: Mini, Business чи Pro. Доступний 15-денний безкоштовний пробний період. Мінімальний термін оформлення передплати — місяць, оформлюючи передплату на рік, можна заощадити до 20%.



Техпідтримка Poster працює 24/7. Доступні декілька каналів зв’язку: чат, електронна пошта, телефон (для клієнтів з планом Pro).



Дізнайтеся, як запустити систему автоматизації у вашому ресторані, перейшовши





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Система автоматизації — це інноваційний інструмент, який допомагає вести ресторанний бізнес і ефективно керувати ним. Сучасні POS системи виконують маркетингову, комунікаційну та аналітичну функції.Завдяки хмарним технологіям система автоматизації в ресторані сьогодні не розкіш, а засіб ведення бізнесу.Хмарна автоматизація — це набагато безпечніше рішення, ніж системи, що використовують локальну пам'ять пристрою.Обслуговування хмарної програми автоматизації здійснюється миттєво. Для цього не потрібно надсилати пристрій виробнику або чекати на спеціаліста. Часто завдяки системам моніторингу інформація про виникнення проблеми надходить раніше, ніж вона стає очевидною на об'єкті.Менше листочків з нотатками, менше помилок, і, як результат, — швидше обслуговування, більше клієнтів, більше прибутку.Сучасна програма автоматизації дозволяє:• контролювати усі фінансові операції;• здійснювати управлінський облік в режимі онлайн;• покращити комунікацію офіціант-кухня;• стежити за залишками на складі в реальному часі;• модифікувати замовлення за побажанням гостя;• керувати резерваціями;• залучати більше гостей за допомогою акцій і програми лояльності;• працювати в форматі доставки.POS-система від Poster це комплексне рішення all-in-1: онлайн-каса, склад, фінанси, аналітика, CRM-система.Відповідно до потреб бізнесу можна обрати один з трьох тарифних планів: Mini, Business чи Pro. Доступний 15-денний безкоштовний пробний період. Мінімальний термін оформлення передплати — місяць, оформлюючи передплату на рік, можна заощадити до 20%.Техпідтримка Poster працює 24/7. Доступні декілька каналів зв’язку: чат, електронна пошта, телефон (для клієнтів з планом Pro).Дізнайтеся, як запустити систему автоматизації у вашому ресторані, перейшовши за посиланням . Заповнюйте коротку форму, щоб отримати доступ до пробного періоду.

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