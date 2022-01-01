Як підібрати шини для легкового автомобіля *





Як обрати літню гуму

Малюнок протектора літніх покришок можна визначити візуально. Зимовий варіант має більш грубий і глибокий рельєф, а також зовсім інший малюнок, який сильно відрізняється від літнього зразка. У літній гумі протектор не такий глибокий, ламелізація слабко виражена. Слід також зазначити, що літні шини зроблені з гумової суміші, яка витримує дуже високі плюсові температури. Іншими словами, компаунд літніх шин більш жорсткий.



Типорозмір літніх шин

Цей критерій є основним у виборі гуми. Він включає в себе чотири параметри:



• ширину;

• висоту профілю;

• тип конструкції;

• посадковий або внутрішній діаметр.



Позначається типорозмір таким чином: 185 65R15, де 185 це ширина робочої поверхні покришки в міліметрах, 65 відсоток висоти профілю від ширини, R радіальний тип конструкції, 15 внутрішній діаметр в дюймах.



При покупці нової гуми дуже важливо звертати увагу на цей показник, адже кожен виробник рекомендує для своїх автомобілів певні типорозміри. Якщо шини будуть обрані неправильно, це призведе до втрати курсової стійкості, і, як наслідок, може спровокувати аварійну ситуацію. Крім того, неправильно підібраний типорозмір може призвести до поламки автомобіля.



Які бувають протектори в літніх шинах

Розрізняють три типи протекторного малюнка в гумі для теплої пори року:



- симетричний ненаправлений;

- симетричний спрямований;

- асиметричний.



Кожен з цих типів має свої особливості. Ненаправлений симетричний протектор є універсальним з точки зору умов експлуатації. Він помірно відводить воду з плями контакту, показує себе добре на трасі, в місті і навіть на ґрунтових дорогах, не надто гучний, досить довго служить і ідеально підходить для широкого кола споживачів. Спрямований малюнок протектора значно впевненіше відчуває себе при попаданні в воду під час сильного дощу. Ефект аквапланування в таких шинах практично виключається. Однак вони мають менший рівень акустичного комфорту, ніж попередні.



На особливу увагу заслуговує асиметричний протектор. За рахунок того, що одна зі сторін шини завжди буде зовнішньою, виробникам вдається помітно поліпшити деякі характеристики гуми, без шкоди для інших параметрів. Так, шашки на зовнішній стороні протектора тут міцніші і жорсткіші. Таким чином вдається домогтися поліпшення курсової стійкості. При цьому внутрішні сторони протектора отримують широкі водовідвідні канали, що забезпечує поліпшене протидії акваплануванню.



Висота профілю

Низькопрофільні покришки підвищують керованість на дорозі, добре входять в поворот на великій швидкості і майже не гріються. В цілому, вони створені для автовласників, які віддають перевагу швидкій і агресивній їзді. Але тут і свої мінуси. Оскільки вітчизняні дороги ще дуже далекі від європейської якості, такі покришки можуть не витримати постійних ям, вибоїн та перешкод. Тим більше, на великій швидкості. Це неминуче призведе до пошкодження дисків, а значить, і до зайвих витрат. Тому низькопрофільні шини підходять тільки для ідеально рівних доріг.



З викликами вітчизняних доріг відмінно впораються покришки з високим профілем. Вони добре протистоять механічним пошкодженням, посилені боковини не схильні до зминання під час руху дорогами низької якості.



Індекс швидкості і навантаження

На боковинах шин розміщене маркування, яке вказує не тільки на типорозмір, але й на експлуатаційні особливості конкретної моделі. Так, у формулі, нанесеній на гуму, можна побачити латинські літери K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H, V, VR, W, Y, ZR. Кожне з цих позначень відповідає швидкості в кілометрах на годину. Величина відповідає максимально допустимій швидкості, на якій можлива експлуатація шин даного виду. Відповідно, якщо автомобіліст планує їздити з більшою швидкістю, є сенс задуматися про покупку шин з більшою величиною індексу. Наприклад, якщо на шині стоїть відмітка про те, що індекс швидкості відповідає букві V, то це говорить про те, що їздити на цих шинах зі швидкістю більше 240 км/год настійно не рекомендується.



Не менш визначний параметр – індекс навантаження. Він позначається в формулі цифрою. У маркуванні шини коефіцієнт індексу навантаження слідує за діаметром шини. Наприклад, значення 91 вказує на те, що гранично допустиме навантаження на 1 шину не може перевищувати 615 кг відповідно, загальне навантаження, що розраховується на 4 колеса, не повинне бути більше 2460 кг. Щоб дізнатися, який комплект підійде вам, скористайтеся спеціальними таблицями, які просто відшукати в інтернеті. Також ви можете звернутися до кваліфікованих фахівців. Наприклад, консультанти інтернет-магазину



Як обирати зимову гуму

Основною властивістю, що відрізняє зимові покришки від літніх, є хімічний склад компаунда. Літня гума, при низьких температурах твердне і втрачає еластичність. Це призводить до зменшення зчеплення з поверхнею і підвищує небезпеку використання. Матеріали, які застосовуються при виробництві шин для низьких температур, вирішують цю проблему. У зимових покришках можуть бути використані:



• натуральний каучук – гарантує еластичність і пружність, забезпечуючи кращу маневреність на слизьких поверхнях;

• штучний каучук – впливає на ходові показники, такі як знос, зчеплення і гальмування;

• технічний вуглець або сажа – визначає зносостійкість і міцність виробу;

• силіка – саме вона стала відмінним замінником сажі для зимових шин, завдяки стійкості до низьких температур;

• сірка – служить допоміжним елементом для зв'язку молекул вищеописаних полімерів;

• натуральні масла або смоли – пом'якшують і служать для збереження еластичності навіть в екстремально низьких температурах.



Ці компоненти здатні забезпечити високу якість і відмінні експлуатаційні характеристики зимовим шинам.



Типи протектора зимової гуми

Протекторний малюнок шин для холодної пори року буває декількох типів. Симетричний малюнок дуже поширений і вважається універсальним. Переважно такі моделі мають досить високий рівень гучності в експлуатації по місту, належать до середнього і бюджетного сегменту. З асиметричним протектором випускають більш дорогі шини, які на міських дорогах менш галасливі. Спрямований малюнок відповідає за якісне відведення води з плями контакту з дорогою. Такі шини маркуються стрілкою із зазначенням напрямку обертання колеса для правильної установки.



Фрикційні і шиповані шини

Для зимового періоду дуже важливо зчеплення зі слизькими, засніженими або вологими поверхнями. Тому виділяють кілька типів гуми.



Фрикційні шини або «липучки» - це покришки с густим намелюванням блоків протектора. Кожний такий проріз утворює додаткові кромки зацепу, щоб посилити зчеплення на різних типах поверхні. Такі комплектуючі призначені для міської експлуатації, вони показують відмінні результати на мокрому і сухому асфальті, сніжному накаті і невеликих зледенілих ділянках. Фрикційні шини також діляться на два типи – європейські та арктичні. Перший варіант був розроблений для європейських країн з м'яким кліматом, де великих заметів майже не буває. Другий тип створили для відповідності законодавству. Справа в тому, що в багатьох країнах ЄС заборонено використовувати покришки з шиповкою, адже вони завдають великої шкоди дорожньому покриттю. У зв'язку з цим провідні світові бренди розробили особливі фрикційні шини з агресивними і глибокими прорізами, які відмінно справляються не тільки зі сніговим накатом, але і з глибоким пухким снігом. Арктичні фрикційні шини склали відмінну конкуренцію шиповкам в Скандинавських країнах.



Шиповані шини мають як плюси, так і мінуси. З одного боку, на льоду і щільному сніговому покритті, такий тип гуми може істотно скоротити гальмівний шлях і зменшити час розгону. Але, з іншого боку, на чистому асфальті, шипи значно зменшують зчеплення, що легко може призвести до некерованого заносу, а також значного збільшення гальмівного шляху.



Існують також шини під шип. Вони мають цілий комплекс технологічних отворів, куди шипи можна вмонтувати додатково, за необхідності.



Маркування зимових шин

Кожен виробник маркує свою продукцію, повідомляючи покупцеві основні характеристики товару. Це стосується і шин. На боковинах гуми можна побачити написи, значення яких слід вивчити кожному автовласникові:



• Made in – показує країну-виробника.

• TRADEWERE – індекс зносу гуми.

• DOT – інформація про тиждень, місяць і рік випуску.

• TEMPERATURE – коефіцієнт максимальної температури в шині.

• Індекс навантаження – цифровий показник, що означає максимально допустиме навантаження на одне колесо автомобіля.



Також на боковинах розміщують назву бренду-виробника, типорозмір, індекс швидкості. До специфічних зимових позначок можна віднести M+S або M&S (Mud + Snow) – бруд плюс сніг. Вона означає, що шини всесезонні або зимові високої прохідності. На те, що шини зимові, може вказувати позначка сніжинки, нанесена на боковини.



Отже, як бачимо, зимова і літня гума має багато відмінностей, які не дозволяють використовувати покришки поза профільним сезоном. Якщо вчасно не міняти покришки, можна спровокувати аварійну ситуацію на дорозі. Підібрати комплектуючі для легкового автомобіля просто, якщо знати ключові особливості шин і керуватися простими критеріями, викладеними вище.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Для різних транспортних засобів необхідні різні типи шин. Крім того, певні варіанти покришок необхідні для різних дорожніх, кліматичних умов, для різних типів навантаження, швидкісних режимів тощо. Ось чому, обираючи новий комплект для вашого легкового автомобіля, слід звертати увагу на цілий ряд особливостей – від типорозміру до сезонності. Нижче ми розглянемо основні особливості літніх і зимових покришок, їх ключові характеристики і нюанси маркування.Малюнок протектора літніх покришок можна визначити візуально. Зимовий варіант має більш грубий і глибокий рельєф, а також зовсім інший малюнок, який сильно відрізняється від літнього зразка. У літній гумі протектор не такий глибокий, ламелізація слабко виражена. Слід також зазначити, що літні шини зроблені з гумової суміші, яка витримує дуже високі плюсові температури. Іншими словами, компаунд літніх шин більш жорсткий.Цей критерій є основним у виборі гуми. Він включає в себе чотири параметри:• ширину;• висоту профілю;• тип конструкції;• посадковий або внутрішній діаметр.Позначається типорозмір таким чином: 185 65R15, де 185 це ширина робочої поверхні покришки в міліметрах, 65 відсоток висоти профілю від ширини, R радіальний тип конструкції, 15 внутрішній діаметр в дюймах.При покупці нової гуми дуже важливо звертати увагу на цей показник, адже кожен виробник рекомендує для своїх автомобілів певні типорозміри. Якщо шини будуть обрані неправильно, це призведе до втрати курсової стійкості, і, як наслідок, може спровокувати аварійну ситуацію. Крім того, неправильно підібраний типорозмір може призвести до поламки автомобіля.Розрізняють три типи протекторного малюнка в гумі для теплої пори року:- симетричний ненаправлений;- симетричний спрямований;- асиметричний.Кожен з цих типів має свої особливості. Ненаправлений симетричний протектор є універсальним з точки зору умов експлуатації. Він помірно відводить воду з плями контакту, показує себе добре на трасі, в місті і навіть на ґрунтових дорогах, не надто гучний, досить довго служить і ідеально підходить для широкого кола споживачів. Спрямований малюнок протектора значно впевненіше відчуває себе при попаданні в воду під час сильного дощу. Ефект аквапланування в таких шинах практично виключається. Однак вони мають менший рівень акустичного комфорту, ніж попередні.На особливу увагу заслуговує асиметричний протектор. За рахунок того, що одна зі сторін шини завжди буде зовнішньою, виробникам вдається помітно поліпшити деякі характеристики гуми, без шкоди для інших параметрів. Так, шашки на зовнішній стороні протектора тут міцніші і жорсткіші. Таким чином вдається домогтися поліпшення курсової стійкості. При цьому внутрішні сторони протектора отримують широкі водовідвідні канали, що забезпечує поліпшене протидії акваплануванню.Низькопрофільні покришки підвищують керованість на дорозі, добре входять в поворот на великій швидкості і майже не гріються. В цілому, вони створені для автовласників, які віддають перевагу швидкій і агресивній їзді. Але тут і свої мінуси. Оскільки вітчизняні дороги ще дуже далекі від європейської якості, такі покришки можуть не витримати постійних ям, вибоїн та перешкод. Тим більше, на великій швидкості. Це неминуче призведе до пошкодження дисків, а значить, і до зайвих витрат. Тому низькопрофільні шини підходять тільки для ідеально рівних доріг.З викликами вітчизняних доріг відмінно впораються покришки з високим профілем. Вони добре протистоять механічним пошкодженням, посилені боковини не схильні до зминання під час руху дорогами низької якості.На боковинах шин розміщене маркування, яке вказує не тільки на типорозмір, але й на експлуатаційні особливості конкретної моделі. Так, у формулі, нанесеній на гуму, можна побачити латинські літери K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H, V, VR, W, Y, ZR. Кожне з цих позначень відповідає швидкості в кілометрах на годину. Величина відповідає максимально допустимій швидкості, на якій можлива експлуатація шин даного виду. Відповідно, якщо автомобіліст планує їздити з більшою швидкістю, є сенс задуматися про покупку шин з більшою величиною індексу. Наприклад, якщо на шині стоїть відмітка про те, що індекс швидкості відповідає букві V, то це говорить про те, що їздити на цих шинах зі швидкістю більше 240 км/год настійно не рекомендується.Не менш визначний параметр – індекс навантаження. Він позначається в формулі цифрою. У маркуванні шини коефіцієнт індексу навантаження слідує за діаметром шини. Наприклад, значення 91 вказує на те, що гранично допустиме навантаження на 1 шину не може перевищувати 615 кг відповідно, загальне навантаження, що розраховується на 4 колеса, не повинне бути більше 2460 кг. Щоб дізнатися, який комплект підійде вам, скористайтеся спеціальними таблицями, які просто відшукати в інтернеті. Також ви можете звернутися до кваліфікованих фахівців. Наприклад, консультанти інтернет-магазину Інфошина готові відповісти на всі запитання в будь-яку мить. А на сайті магазину ви знайдете зручні фільтри для підбору покришок за будь-якими параметрами.Основною властивістю, що відрізняє зимові покришки від літніх, є хімічний склад компаунда. Літня гума, при низьких температурах твердне і втрачає еластичність. Це призводить до зменшення зчеплення з поверхнею і підвищує небезпеку використання. Матеріали, які застосовуються при виробництві шин для низьких температур, вирішують цю проблему. У зимових покришках можуть бути використані:• натуральний каучук – гарантує еластичність і пружність, забезпечуючи кращу маневреність на слизьких поверхнях;• штучний каучук – впливає на ходові показники, такі як знос, зчеплення і гальмування;• технічний вуглець або сажа – визначає зносостійкість і міцність виробу;• силіка – саме вона стала відмінним замінником сажі для зимових шин, завдяки стійкості до низьких температур;• сірка – служить допоміжним елементом для зв'язку молекул вищеописаних полімерів;• натуральні масла або смоли – пом'якшують і служать для збереження еластичності навіть в екстремально низьких температурах.Ці компоненти здатні забезпечити високу якість і відмінні експлуатаційні характеристики зимовим шинам.Протекторний малюнок шин для холодної пори року буває декількох типів. Симетричний малюнок дуже поширений і вважається універсальним. Переважно такі моделі мають досить високий рівень гучності в експлуатації по місту, належать до середнього і бюджетного сегменту. З асиметричним протектором випускають більш дорогі шини, які на міських дорогах менш галасливі. Спрямований малюнок відповідає за якісне відведення води з плями контакту з дорогою. Такі шини маркуються стрілкою із зазначенням напрямку обертання колеса для правильної установки.Для зимового періоду дуже важливо зчеплення зі слизькими, засніженими або вологими поверхнями. Тому виділяють кілька типів гуми.Фрикційні шини або «липучки» - це покришки с густим намелюванням блоків протектора. Кожний такий проріз утворює додаткові кромки зацепу, щоб посилити зчеплення на різних типах поверхні. Такі комплектуючі призначені для міської експлуатації, вони показують відмінні результати на мокрому і сухому асфальті, сніжному накаті і невеликих зледенілих ділянках. Фрикційні шини також діляться на два типи – європейські та арктичні. Перший варіант був розроблений для європейських країн з м'яким кліматом, де великих заметів майже не буває. Другий тип створили для відповідності законодавству. Справа в тому, що в багатьох країнах ЄС заборонено використовувати покришки з шиповкою, адже вони завдають великої шкоди дорожньому покриттю. У зв'язку з цим провідні світові бренди розробили особливі фрикційні шини з агресивними і глибокими прорізами, які відмінно справляються не тільки зі сніговим накатом, але і з глибоким пухким снігом. Арктичні фрикційні шини склали відмінну конкуренцію шиповкам в Скандинавських країнах.Шиповані шини мають як плюси, так і мінуси. З одного боку, на льоду і щільному сніговому покритті, такий тип гуми може істотно скоротити гальмівний шлях і зменшити час розгону. Але, з іншого боку, на чистому асфальті, шипи значно зменшують зчеплення, що легко може призвести до некерованого заносу, а також значного збільшення гальмівного шляху.Існують також шини під шип. Вони мають цілий комплекс технологічних отворів, куди шипи можна вмонтувати додатково, за необхідності.Кожен виробник маркує свою продукцію, повідомляючи покупцеві основні характеристики товару. Це стосується і шин. На боковинах гуми можна побачити написи, значення яких слід вивчити кожному автовласникові:• Made in – показує країну-виробника.• TRADEWERE – індекс зносу гуми.• DOT – інформація про тиждень, місяць і рік випуску.• TEMPERATURE – коефіцієнт максимальної температури в шині.• Індекс навантаження – цифровий показник, що означає максимально допустиме навантаження на одне колесо автомобіля.Також на боковинах розміщують назву бренду-виробника, типорозмір, індекс швидкості. До специфічних зимових позначок можна віднести M+S або M&S (Mud + Snow) – бруд плюс сніг. Вона означає, що шини всесезонні або зимові високої прохідності. На те, що шини зимові, може вказувати позначка сніжинки, нанесена на боковини.Отже, як бачимо, зимова і літня гума має багато відмінностей, які не дозволяють використовувати покришки поза профільним сезоном. Якщо вчасно не міняти покришки, можна спровокувати аварійну ситуацію на дорозі. Підібрати комплектуючі для легкового автомобіля просто, якщо знати ключові особливості шин і керуватися простими критеріями, викладеними вище.

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