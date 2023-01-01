Яна Матвійчук: якою буде повоєнна відбудова України*

Яна Матвійчук − українська підприємиця, філантропка, засновниця креативної івент-компанії



Перемога України у війні ще не є фактом, проте в ній не сумнівається понад 90% населення. Тож вже час говорити — хоча б суто теоретично — про повоєнне відновлення держави. Яна Матвійчук підіймає цю тему ще з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. На думку підприємиці, це — чи не єдиний шанс для нашої країни стати процвітаючою. Але дуже важливо його не втратити. Бо, як показує практика, ця перспектива, на жаль, є. Навіть якщо вона криється за добрими намірами. Поспілкувавшись з політиками та експертами, Яна сформувала своє бачення майбутнього України.



У партнерів та друзів України теж є таке бачення. Так, воно було озвучене у Парижі в грудні 2022 року на конференції, присвяченій повоєнній реформації України. Мова йде про доповідь «Відновлення України: принципи й політика. Паризька доповідь 1», яку сформували західні експерти. 467 сторінок документа присвячено темі «українського дива» та принципам його формування.



Загалом, нічого нового експерти не сказали. Їх тези — це переважно трансляція думок, озвучених владою ЄС та лідерами країн на G7. Щоб не обтяжувати читачів великою кількістю термінів та контекстів, Яна Матвійчук підготувала стислу вибірку принципів та провела їх аналіз.



Погляд експертів на відновлення України: що у ньому позитивного



1. Не відновлення, а трансформація



На думку експертів, Україні треба докорінно змінитися, а не відновлюватись до довоєнного рівня. Це стосується в першу чергу кардинальної трансформації державних інститутів, а вже потім — інфраструктури та технологій.



2. Членство у ЄС та НАТО



Експерти вважають, що Україна обов’язково має вступити до Євросоюзу та Альянсу. Проте для цього треба, щоб демократія у нашій країні пройшла кардинальну еволюцію. Саме це стане основою для подальшого розвитку та ефективної реформації. Складовими елементами розвитку демократії спеціалісти називають децентралізацію, справедливу конкуренцію у політиці, створення незалежних ЗМІ.



3. Формування ефективних інститутів управління



Україна має побудувати прозорі процеси управління на всіх рівнях. На думку авторів доповіді, це можливо лише за умови дотримання запроваджених у Євросоюзі принципів верховенства права.



4. Україна без корупції



Довготривалий успіх у нашій державі можливий лише за умови побудови всіх процесів без корупційної складової. Ця проблема не зникла під час війни, що доводять численні корупційні скандали.



5. Сильна економіка



Будувати демократичну державу можливо лише тоді, якщо у неї розвинена економіка. Якщо у країни є гроші — вона може достатньо вкладати в оборону та зміцнювати безпеку. Для активізації економічного розвитку потрібно залучати в Україну іноземні інвестиції, стимулювати міжнародну торгівлю, створювати сприятливий бізнес-клімат.



6. Ресурсна незалежність та екологія



За словами авторів доповіді, Україні потрібно реалізувати програми альтернативної енергетики та впроваджувати енергоефективні технологічні рішення. Це захистить екологію, яка сильно постраждала від війни, а також знизить енергетичну залежність від росії.



7. Розвиток людей



Саме люди мають впроваджувати повоєнну трансформацію. Тому важливо якомога швидше реформувати сфери медицини та освіти, щоб створити умови для розвитку населення.



Названі вище принципи дійсно мають важливе значення для відновлення України після війни. Проте варто зазначити, що доповідь є суто теоретичною: жодної конкретики експерти не наводять. Вони зазначають, що треба робити, проте не вказують, як.



План відновлення України: чому він недосконалий



1. Експерти не розуміють ситуації в Україні



Спеціалісти виклали у доповіді принципи, які ґрунтуються на уявленні про ідеальне українське суспільство: де корупція відсутня, влада на всіх рівнях працює ефективно, а сусід, який за декілька хвилин може знищити все ракетами, відсутній.



Автори не розуміють головного. Україна — пострадянська держава, яка ще не відійшла від нав’язаних тоталітарним минулим принципів. У нас гібридний режим демократії, і державне управління залишається глибоко неефективним. Наші реалії — це жахлива робота державних інститутів, обмеження економічної свободи, незадовільний стан сфери захисту прав, тотальна корупція та «кумівство». Вони були й нікуди не поділися під час війни.



В Україні неможливо викорінити корупцію раз і назавжди. Ба навіть повномасштабна війна не заважає деяким чиновникам заробляти там, де «є така можливість». Якщо ситуація дозволяє отримувати «відкати» — в Україні завжди знайдуться люди, які це зроблять.



Яна Матвійчук вже розповідала про



Що зробила влада з успішним керівником? Вона його звільнила! І причиною стало те, що певні місцеві чиновники хотіли контролювати дорогу гуманітарну допомогу, яку отримував госпіталь від західних меценатів та волонтерів. В цей час на адресу медичного закладу надходило дуже дороге сучасне медобладнання. Тож державний інститут вчинив передбачувано для наших реалій: він усунув «зайвий елемент» у вигляді непідкупного керівника.



2. Авторитаризм у «гарній обгортці»



На думку західних експертів, на ранніх етапах відбудови України після війни система прийняття рішень має бути централізованою. Автори вважають, що державі не можна покладатися на традиційні ринкові процеси через їх слабкість. Тобто, українцям пропонують жити в умовах авторитаризму: коли певний державний інститут прийматиме рішення та спускатиме їх «на місця».



На думку Яни Матвійчук, за такою ідеєю приховується декілька серйозних проблем. По-перше, авторитаризм у сучасній державі — це погано, як і концентрація влади у руках певної людини. Особливо це погано для України, де корупція продовжує процвітати, а владна верхівка залишається недоторканою.



Насправді централізація влади в Україні відчиняє «скриню Пандори», адже кількість корупційних схем зростатиме геометрично. Наближені до влади розкрадуть кошти, виділені на відбудову, а Україна на десятки років втратить свій єдиний історичний шанс на відродження в якості успішної, сучасної європейської держави. Тому у жодному разі не можна допустити, щоб за прийняття рішень та розподілення коштів відповідало лише певне коло «обраних».



Друга проблема, на думку Яни Матвійчук, полягає у відсутності окресленого терміну існування такого авторитарного режиму. Експерти стверджують, що він потрібен на перших порах. Але скільки триватиме цей відрізок часу і за якими результатами треба прийняти рішення про перехід на іншу модель управління — невідомо.



Ми, українці, чудово знаємо наших чиновників. Якщо у державний інститут, наділений правами авторитарного управління, потрапить хоча б кілька «неправильних» людей — на Україну чекає крах. А нам варто зізнатися, що окремі такі управлінці вже зараз при владі. Це доводять численні корупційні скандали, які висвітлюють у ЗМІ протягом останнього часу.



Насправді тезиси, наведені у звіті, не зовсім мають для України практичного застосування. Казок не буває. Не настане «прекрасний день», коли одночасно всі українські чиновники перестануть красти, створювати схеми та брати відкати. Це варто розуміти нашим співгромадянам, адже провладні сили будуть з усіх сил «впарювати» народу таку модель відновлення держави.



Що ж тоді робити? Нам треба створити власну програму відбудови, розроблену з урахуванням наших реалій та позитивних принципів, котрі нам пропонує «Захід».



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Так, воно було озвучене у Парижі в грудні 2022 року на конференції, присвяченій повоєнній реформації України. Мова йде про доповідь «Відновлення України: принципи й політика. Паризька доповідь 1», яку сформували західні експерти. 467 сторінок документа присвячено темі «українського дива» та принципам його формування.Загалом, нічого нового експерти не сказали. Їх тези — це переважно трансляція думок, озвучених владою ЄС та лідерами країн на G7. Щоб не обтяжувати читачів великою кількістю термінів та контекстів, Яна Матвійчук підготувала стислу вибірку принципів та провела їх аналіз.На думку експертів, Україні треба докорінно змінитися, а не відновлюватись до довоєнного рівня. Це стосується в першу чергу кардинальної трансформації державних інститутів, а вже потім — інфраструктури та технологій.Експерти вважають, що Україна обов’язково має вступити до Євросоюзу та Альянсу. Проте для цього треба, щоб демократія у нашій країні пройшла кардинальну еволюцію. Саме це стане основою для подальшого розвитку та ефективної реформації. Складовими елементами розвитку демократії спеціалісти називають децентралізацію, справедливу конкуренцію у політиці, створення незалежних ЗМІ.Україна має побудувати прозорі процеси управління на всіх рівнях. На думку авторів доповіді, це можливо лише за умови дотримання запроваджених у Євросоюзі принципів верховенства права.Довготривалий успіх у нашій державі можливий лише за умови побудови всіх процесів без корупційної складової. Ця проблема не зникла під час війни, що доводять численні корупційні скандали.Будувати демократичну державу можливо лише тоді, якщо у неї розвинена економіка. Якщо у країни є гроші — вона може достатньо вкладати в оборону та зміцнювати безпеку. Для активізації економічного розвитку потрібно залучати в Україну іноземні інвестиції, стимулювати міжнародну торгівлю, створювати сприятливий бізнес-клімат.За словами авторів доповіді, Україні потрібно реалізувати програми альтернативної енергетики та впроваджувати енергоефективні технологічні рішення. Це захистить екологію, яка сильно постраждала від війни, а також знизить енергетичну залежність від росії.Саме люди мають впроваджувати повоєнну трансформацію. Тому важливо якомога швидше реформувати сфери медицини та освіти, щоб створити умови для розвитку населення.Названі вище принципи дійсно мають важливе значення для відновлення України після війни. Проте варто зазначити, що доповідь є суто теоретичною: жодної конкретики експерти не наводять. Вони зазначають, що треба робити, проте не вказують, як.Спеціалісти виклали у доповіді принципи, які ґрунтуються на уявленні про ідеальне українське суспільство: де корупція відсутня, влада на всіх рівнях працює ефективно, а сусід, який за декілька хвилин може знищити все ракетами, відсутній.Автори не розуміють головного. Україна — пострадянська держава, яка ще не відійшла від нав’язаних тоталітарним минулим принципів. У нас гібридний режим демократії, і державне управління залишається глибоко неефективним. Наші реалії — це жахлива робота державних інститутів, обмеження економічної свободи, незадовільний стан сфери захисту прав, тотальна корупція та «кумівство». Вони були й нікуди не поділися під час війни.В Україні неможливо викорінити корупцію раз і назавжди. Ба навіть повномасштабна війна не заважає деяким чиновникам заробляти там, де «є така можливість». Якщо ситуація дозволяє отримувати «відкати» — в Україні завжди знайдуться люди, які це зроблять.Яна Матвійчук вже розповідала про скандал у Запорізькому військовому госпіталі , пов’язаний зі звільненням керівника Віктора Писанка. Буквально за декілька тижнів, за умов початку повномасштабного вторгнення, він зміг перетворити застарілу пострадянську лікарню в сучасний військовий госпіталь.Що зробила влада з успішним керівником? Вона його звільнила! І причиною стало те, що певні місцеві чиновники хотіли контролювати дорогу гуманітарну допомогу, яку отримував госпіталь від західних меценатів та волонтерів. В цей час на адресу медичного закладу надходило дуже дороге сучасне медобладнання. Тож державний інститут вчинив передбачувано для наших реалій: він усунув «зайвий елемент» у вигляді непідкупного керівника.На думку західних експертів, на ранніх етапах відбудови України після війни система прийняття рішень має бути централізованою. Автори вважають, що державі не можна покладатися на традиційні ринкові процеси через їх слабкість. Тобто, українцям пропонують жити в умовах авторитаризму: коли певний державний інститут прийматиме рішення та спускатиме їх «на місця».На думку Яни Матвійчук, за такою ідеєю приховується декілька серйозних проблем. По-перше, авторитаризм у сучасній державі — це погано, як і концентрація влади у руках певної людини. Особливо це погано для України, де корупція продовжує процвітати, а владна верхівка залишається недоторканою.Насправді централізація влади в Україні відчиняє «скриню Пандори», адже кількість корупційних схем зростатиме геометрично. Наближені до влади розкрадуть кошти, виділені на відбудову, а Україна на десятки років втратить свій єдиний історичний шанс на відродження в якості успішної, сучасної європейської держави. Тому у жодному разі не можна допустити, щоб за прийняття рішень та розподілення коштів відповідало лише певне коло «обраних».Друга проблема, на думку Яни Матвійчук, полягає у відсутності окресленого терміну існування такого авторитарного режиму. Експерти стверджують, що він потрібен на перших порах. Але скільки триватиме цей відрізок часу і за якими результатами треба прийняти рішення про перехід на іншу модель управління — невідомо.Ми, українці, чудово знаємо наших чиновників. Якщо у державний інститут, наділений правами авторитарного управління, потрапить хоча б кілька «неправильних» людей — на Україну чекає крах. А нам варто зізнатися, що окремі такі управлінці вже зараз при владі. Це доводять численні корупційні скандали, які висвітлюють у ЗМІ протягом останнього часу.Насправді тезиси, наведені у звіті, не зовсім мають для України практичного застосування. Казок не буває. Не настане «прекрасний день», коли одночасно всі українські чиновники перестануть красти, створювати схеми та брати відкати. Це варто розуміти нашим співгромадянам, адже провладні сили будуть з усіх сил «впарювати» народу таку модель відновлення держави.Що ж тоді робити? Нам треба створити власну програму відбудови, розроблену з урахуванням наших реалій та позитивних принципів, котрі нам пропонує «Захід».

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