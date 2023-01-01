Чи потрібні вітаміни під час вагітності*





Організм піддається високим навантаженням, а розподіл поживних речовин йде на двох. Тож вітамінні комплекси стають джерелом енергії, якої бракує для органів як матері, так і дитини. З огляду на потребу організму розроблені спеціальні



Коли і які вітаміни приймати

Призначення вітамінних добавок залежить від триместру та стану жінки. Однак обов'язково потрібні такі:



1. Вітамін В9 — фолієва кислота, яку рекомендують приймати за кілька місяців до запланованої вагітності, протягом усього терміну виношування дитини та в період грудного вигодовування. Він захищає від дефекту нервової трубки та розвитку аномалій кісток черепа. Добова потреба для вагітної жінки становить 400 мкг, а для тої, що годує, — 500 мкг. Певна частина надходить із їжі: печінки, салату, капусти, шпинату, броколі, випічки з борошна грубого помелу, цитрусових. Але продукти, що пройшли термічне оброблення, зберігають близько 20% нутрієнта, на відміну від аптечних препаратів, які практично повністю засвоюються організмом.



2. Вітамін D — прогормон, який називають сонячним вітаміном, тому що основне джерело — сонячні промені, що потрапляють на шкіру, завдяки чому запускається вироблення нутрієнта. Його нестача спостерігається практично у всіх людей, крім мешканців теплих регіонів. Рекомендують додатково приймати вітамін D в осінньо-зимовий період. Вагітним жінкам він особливо важливий, оскільки зміцнює імунітет, бере участь у засвоєнні необхідної кількості кальцію та фосфатів, сприяє правильному розвитку кісток, зубів, нирок, серця та нервової системи дитини. Вітамін міститься в жирних сортах риби, ікрі, яєчному жовтку та молочних продуктах. За незбалансованого харчування рекомендують приймати вітамінну добавку, яка може компенсувати добову дозу від 800 до 1200 МО.



Лікар може порекомендувати приймати інші вітаміни та мінерали:



• вітамін В12, якщо жінка дотримується веганської або вегетаріанської дієти;



• йод за наявності дисфункції щитовидної залози;



• кальцій, вміст якого у вагітних знижується у 1,5 рази;



• залізо для профілактики залізодефіцитної анемії;



• омега-3 на першому триместрі, що дозволить легше перенести гормональну перебудову організму.



Прийом вітамінних комплексів необхідно обов'язково погодити з лікарем та врахувати можливі протипоказання, щоб не спровокувати гіпервітаміноз та інтоксикацію організму, які можуть негативно вплинути на розвиток дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Суперечка про користь вітамінотерапії для вагітних продовжується не один рік. Дослідження показують, що жінка в цей період особливо потребує двох вітамінів: В9 (фолієва кислота) та D3 (холекальциферол). Саме вони найбільше впливають на розвиток плоду, адже їх нестача загрожує появою вроджених патологій.Організм піддається високим навантаженням, а розподіл поживних речовин йде на двох. Тож вітамінні комплекси стають джерелом енергії, якої бракує для органів як матері, так і дитини. З огляду на потребу організму розроблені спеціальні вітаміни для вагітних , які допомагають виносити здорову дитину та підтримати здоров'я жінки.Призначення вітамінних добавок залежить від триместру та стану жінки. Однак обов'язково потрібні такі:1. Вітамін В9 — фолієва кислота, яку рекомендують приймати за кілька місяців до запланованої вагітності, протягом усього терміну виношування дитини та в період грудного вигодовування. Він захищає від дефекту нервової трубки та розвитку аномалій кісток черепа. Добова потреба для вагітної жінки становить 400 мкг, а для тої, що годує, — 500 мкг. Певна частина надходить із їжі: печінки, салату, капусти, шпинату, броколі, випічки з борошна грубого помелу, цитрусових. Але продукти, що пройшли термічне оброблення, зберігають близько 20% нутрієнта, на відміну від аптечних препаратів, які практично повністю засвоюються організмом.2. Вітамін D — прогормон, який називають сонячним вітаміном, тому що основне джерело — сонячні промені, що потрапляють на шкіру, завдяки чому запускається вироблення нутрієнта. Його нестача спостерігається практично у всіх людей, крім мешканців теплих регіонів. Рекомендують додатково приймати вітамін D в осінньо-зимовий період. Вагітним жінкам він особливо важливий, оскільки зміцнює імунітет, бере участь у засвоєнні необхідної кількості кальцію та фосфатів, сприяє правильному розвитку кісток, зубів, нирок, серця та нервової системи дитини. Вітамін міститься в жирних сортах риби, ікрі, яєчному жовтку та молочних продуктах. За незбалансованого харчування рекомендують приймати вітамінну добавку, яка може компенсувати добову дозу від 800 до 1200 МО.Лікар може порекомендувати приймати інші вітаміни та мінерали:• вітамін В12, якщо жінка дотримується веганської або вегетаріанської дієти;• йод за наявності дисфункції щитовидної залози;• кальцій, вміст якого у вагітних знижується у 1,5 рази;• залізо для профілактики залізодефіцитної анемії;• омега-3 на першому триместрі, що дозволить легше перенести гормональну перебудову організму.Прийом вітамінних комплексів необхідно обов'язково погодити з лікарем та врахувати можливі протипоказання, щоб не спровокувати гіпервітаміноз та інтоксикацію організму, які можуть негативно вплинути на розвиток дитини.

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