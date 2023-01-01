AMD б’є Intel та інші баталії: назвали лідерів на ринку комп’ютерних комплектуючих в Україні*





Процесори

На ринку комп’ютерних процесорів уся боротьба зводиться до протистояння двох гігантів: Intel та AMD. Станом на початок березня 2023 року, компанія AMD випереджає споконвічного конкурента, набираючи 56% вподобань інтернет-аудиторії. Intel змушений задовольнятися долею в 44%. Зазначимо, що найбільший внесок в успіх AMD в Україні роблять процесори серії Ryzen 5: їх обирають понад третини (35%) відвідувачів порталу порівняння цін ek.ua.



Оперативна пам’ять

На ринку ОЗП виділяється безумовний лідер в особі компанії Kingston Fury: його



Відеокарти

Компанії Asus та MSI на двох контролюють рівно половину запитів у категорії відеокарт на E-Katalog: їх показники складають 27% та 23% відповідно. На солідному віддаленні від лідерів розмістилися бренди Gigabyte (15%) та Palit (12%), трохи гірше котуються Sapphire (6%), INNO3D (5%) та PowerColor (3%). Інші виробники разом набирають лише 9% вподобань.



Для більш розгорнутої картини також можна розглянути рейтинг найкращих GPU. Тут лідирує NVIDIA GeForce RTX 3060 з результатом на рівні 15%. Високий попит мають попит відеокарти на базі графічних процесорів NVIDIA: GeForce RTX 3060 Ti (9%), GeForce RTX 3070 (7%), GeForce RTX 3070 Ti (6%), GeForce GTX 1660 S (6%), RTX 3080 (5%), а також AMD Radeon RX 6700 XT (5%).



Материнські плати

На ринку материнських плат виділяють чотири великі гравці: це компанії Asus (45%), Gigabyte (25%), MSI (16%) та ASRock (11%). Материнками інших брендів цікавляться лише 3% потенційних покупців.



ДSSD-накопичувачі

Вибираючи твердотільний накопичувач, українці найчастіше поглядають на лінійки Samsung та Kingston — у березневому рейтингу E-Katalog кожен із цих брендів набирає по 22% вподобань. За бронзову сходинку п’єдесталу розв'язалася щільна боротьба між компаніями Patriot Memory (9%), Apacer (8%), Transcend (8%) та GOODRAM (7%). Замикають рейтинг топ-виробників бренди WD (4%) та Crucial (3%).



Примітка: дані актуальні станом на березень 2023 року, використана інформація порталу порівняння цін E-Katalog (ek.ua).



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