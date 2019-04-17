Обережно, отруєння: що робити, щоб вберегти себе і рідних

Повномасштабна війна вплинула абсолютно на усі галузі життя. І ті питання, на які раніше можна було заплющувати очі, нині є доволі гострими. Наприклад, через відключення світла, непередбачувані графіки і неможливість прогнозувати наявність електроенергії, постраждала харчова промисловість.На жаль, постійно чуємо гучні ситуації щодо отруєння, зокрема, у ресторанах столиці. Утім ситуація достатньо серйозна всюди. І якщо у ситуації з ресторанами – ніколи не вгадаєш, то за власні покупки варто взяти відповідальність.У Департаменті охорони здоров’я постійно наголошують, що харчові токсикоінфекції – це гострі хвороби, які виникають внаслідок уживання в їжу продуктів, що містять умовно-патогенні мікроби або їхні токсини. Кишкові інфекції передаються через заражену їжу та воду, через брудні руки. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження – м’ясі, яйцях, морепродуктах тощо.Нині один із найзатребуваніших продуктів – це курятина. Адже вона економічно вигідна, ситна і з неї можна приготувати безліч страв: і супи, і другі страви, хтось навіть примудряється робити десерти. Якщо купувати курку у перевіреного виробника, який має усі сертифікати, дотримується санітарно-гігієнічних норм і має інформаційну лінію, яка відповідає на звернення громадян – можна не переживати. Але під час вибору курятини українці часто нехтують правилами, обираючи «дешево, але сердито» – а це може серйозно вплинути на здоров’я і навіть життя.Обираючи курятину, обов’язково перевіряйте:- чистоту приміщення, де купуєте м’ясо- умови зберігання курятини- навалене купою м’ясо в ящиках, м’ясо, яке стоїть відкритим на підлозі – небезпечне для здоров’я!- охайність продавців- наявність гарячої лінії, яка може допомогти у разі чогоНезважаючи на те, що деякі точки продажу м’яса виглядають жахливо, не дотримуються жодних стандартів, продають «з-під стола» і наражають людей на небезпеку, туди досі стоять черги через низьку вартість продукту.Але варто замислитись про те, чому ціна нижча, ніж у відповідальних виробників: часто це робиться за рахунок вашої безпеки. Без дотримання санітарних норм, без холодильника, в необладнаних приміщеннях і не закритих ящиках – популярний продукт стає загрозою життю.Потрібно бути відповідальними і розповідати про ризики старшому поколінню, для якого, на жаль, через низький рівень доходів нині низька вартість важливіша, ніж безпека.