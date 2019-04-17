Обережно, отруєння: що робити, щоб вберегти себе і рідних
Сьогодні, 16:50
Повномасштабна війна вплинула абсолютно на усі галузі життя. І ті питання, на які раніше можна було заплющувати очі, нині є доволі гострими. Наприклад, через відключення світла, непередбачувані графіки і неможливість прогнозувати наявність електроенергії, постраждала харчова промисловість.
На жаль, постійно чуємо гучні ситуації щодо отруєння, зокрема, у ресторанах столиці. Утім ситуація достатньо серйозна всюди. І якщо у ситуації з ресторанами – ніколи не вгадаєш, то за власні покупки варто взяти відповідальність.
У Департаменті охорони здоров’я постійно наголошують, що харчові токсикоінфекції – це гострі хвороби, які виникають внаслідок уживання в їжу продуктів, що містять умовно-патогенні мікроби або їхні токсини. Кишкові інфекції передаються через заражену їжу та воду, через брудні руки. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження – м’ясі, яйцях, морепродуктах тощо.
Нині один із найзатребуваніших продуктів – це курятина. Адже вона економічно вигідна, ситна і з неї можна приготувати безліч страв: і супи, і другі страви, хтось навіть примудряється робити десерти. Якщо купувати курку у перевіреного виробника, який має усі сертифікати, дотримується санітарно-гігієнічних норм і має інформаційну лінію, яка відповідає на звернення громадян – можна не переживати. Але під час вибору курятини українці часто нехтують правилами, обираючи «дешево, але сердито» – а це може серйозно вплинути на здоров’я і навіть життя.
Обираючи курятину, обов’язково перевіряйте:
- чистоту приміщення, де купуєте м’ясо
- умови зберігання курятини
- навалене купою м’ясо в ящиках, м’ясо, яке стоїть відкритим на підлозі – небезпечне для здоров’я!
- охайність продавців
- наявність гарячої лінії, яка може допомогти у разі чого
Незважаючи на те, що деякі точки продажу м’яса виглядають жахливо, не дотримуються жодних стандартів, продають «з-під стола» і наражають людей на небезпеку, туди досі стоять черги через низьку вартість продукту.
Але варто замислитись про те, чому ціна нижча, ніж у відповідальних виробників: часто це робиться за рахунок вашої безпеки. Без дотримання санітарних норм, без холодильника, в необладнаних приміщеннях і не закритих ящиках – популярний продукт стає загрозою життю.
Потрібно бути відповідальними і розповідати про ризики старшому поколінню, для якого, на жаль, через низький рівень доходів нині низька вартість важливіша, ніж безпека.
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На жаль, постійно чуємо гучні ситуації щодо отруєння, зокрема, у ресторанах столиці. Утім ситуація достатньо серйозна всюди. І якщо у ситуації з ресторанами – ніколи не вгадаєш, то за власні покупки варто взяти відповідальність.
У Департаменті охорони здоров’я постійно наголошують, що харчові токсикоінфекції – це гострі хвороби, які виникають внаслідок уживання в їжу продуктів, що містять умовно-патогенні мікроби або їхні токсини. Кишкові інфекції передаються через заражену їжу та воду, через брудні руки. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження – м’ясі, яйцях, морепродуктах тощо.
Нині один із найзатребуваніших продуктів – це курятина. Адже вона економічно вигідна, ситна і з неї можна приготувати безліч страв: і супи, і другі страви, хтось навіть примудряється робити десерти. Якщо купувати курку у перевіреного виробника, який має усі сертифікати, дотримується санітарно-гігієнічних норм і має інформаційну лінію, яка відповідає на звернення громадян – можна не переживати. Але під час вибору курятини українці часто нехтують правилами, обираючи «дешево, але сердито» – а це може серйозно вплинути на здоров’я і навіть життя.
Обираючи курятину, обов’язково перевіряйте:
- чистоту приміщення, де купуєте м’ясо
- умови зберігання курятини
- навалене купою м’ясо в ящиках, м’ясо, яке стоїть відкритим на підлозі – небезпечне для здоров’я!
- охайність продавців
- наявність гарячої лінії, яка може допомогти у разі чого
Незважаючи на те, що деякі точки продажу м’яса виглядають жахливо, не дотримуються жодних стандартів, продають «з-під стола» і наражають людей на небезпеку, туди досі стоять черги через низьку вартість продукту.
Але варто замислитись про те, чому ціна нижча, ніж у відповідальних виробників: часто це робиться за рахунок вашої безпеки. Без дотримання санітарних норм, без холодильника, в необладнаних приміщеннях і не закритих ящиках – популярний продукт стає загрозою життю.
Потрібно бути відповідальними і розповідати про ризики старшому поколінню, для якого, на жаль, через низький рівень доходів нині низька вартість важливіша, ніж безпека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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