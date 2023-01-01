Аксесуари Baseus – надійні помічники у кожному аспекті життя*
Сьогодні, 17:25
Сьогодні логотип бренду Baseus можна побачити на вітрині практично кожного магазину, що займається продажем аксесуарів та мобільних гаджетів. Назва Baseus – це скорочення фрази «Base on use». Це означає, що всі продукти цього бренду розроблені з урахуванням потреб користувачів, щоби зробити їхнє життя ще більш комфортним. Кожен товар Baseus має привабливий та естетичний зовнішній вигляд та вирізняється відмінними функціональними характеристиками.
Серед товарів Baseus можна знайти аксесуари на всі випадки життя. Це мережеві та бездротові адаптери живлення, кабелі, чохли, кільця-тримачі та автомобільні тримачі. Особливо варто звернути увагу на аксесуари створені саме для автомобілістів.
• Автомобільний тримач Baseus буде надійно фіксувати ваш смартфон в авто та водночас забезпечить вам вільний доступ до нього. Різні моделі тримачів передбачають різні способи кріплення. Наприклад, аксесуар можна зафіксувати на панелі приладів, вентиляційній решітці чи лобовому склі. Смартфон буде надійно зафіксований навіть під час руху на нерівній дорозі чи при різкому гальмуванні.
• Автомобільні інверторні зарядні пристрої допоможуть вам завжди тримати ваші мобільні гаджети заряджені. Це дуже корисно, якщо ви багато часу проводите за кермом і не маєте можливості під’єднатися до мережевої зарядки.
• Автомобільний насос, пусковий пристрій та інші інструменти, які допоможуть впоратися з екстреною ситуацією за будь-яких умов. Такий набір має бути у кожного власника авто, щоби в слушний момент можна було накачати колесо, завести автомобіль, коли його акумулятор розрядився, та в інших ситуаціях.
• Автомобільна мийка, пилосос та інші аксесуари для очистки авто допоможуть завжди тримати ваш автомобіль у бездоганній чистоті. З такими аксесуарами ви можете уникнути частого відвідування спеціальних сервісів і у такий спосіб зекономити свій час та кошти.
Ароматизатори, додаткові дзеркала, паркувальні карти та ще безліч дрібниць подарують власнику авто новий рівень комфорту.
Для любителів слухати музику ідеальним варіантом стануть вакуумні навушники Baseus. Вони передають багате звучання ваших улюблених треків, аби ви могли насолодитися ними сповна. Приємним бонусом є те, що вони оснащені вбудованим мікрофоном, завдяки якому ви зможете відповідати на дзвінки, не використовуючи при цьому руки, щоби не відволікатись від керма.
Також в арсеналі бренду є чималий список різних пристроїв та аксесуарів для дому та офісу: потужні хаби, світлодіодні лампи із сенсорним керуванням та датчиком руху, нічники, мініхолодильники та багато іншого.
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Серед товарів Baseus можна знайти аксесуари на всі випадки життя. Це мережеві та бездротові адаптери живлення, кабелі, чохли, кільця-тримачі та автомобільні тримачі. Особливо варто звернути увагу на аксесуари створені саме для автомобілістів.
• Автомобільний тримач Baseus буде надійно фіксувати ваш смартфон в авто та водночас забезпечить вам вільний доступ до нього. Різні моделі тримачів передбачають різні способи кріплення. Наприклад, аксесуар можна зафіксувати на панелі приладів, вентиляційній решітці чи лобовому склі. Смартфон буде надійно зафіксований навіть під час руху на нерівній дорозі чи при різкому гальмуванні.
• Автомобільні інверторні зарядні пристрої допоможуть вам завжди тримати ваші мобільні гаджети заряджені. Це дуже корисно, якщо ви багато часу проводите за кермом і не маєте можливості під’єднатися до мережевої зарядки.
• Автомобільний насос, пусковий пристрій та інші інструменти, які допоможуть впоратися з екстреною ситуацією за будь-яких умов. Такий набір має бути у кожного власника авто, щоби в слушний момент можна було накачати колесо, завести автомобіль, коли його акумулятор розрядився, та в інших ситуаціях.
• Автомобільна мийка, пилосос та інші аксесуари для очистки авто допоможуть завжди тримати ваш автомобіль у бездоганній чистоті. З такими аксесуарами ви можете уникнути частого відвідування спеціальних сервісів і у такий спосіб зекономити свій час та кошти.
Ароматизатори, додаткові дзеркала, паркувальні карти та ще безліч дрібниць подарують власнику авто новий рівень комфорту.
Для любителів слухати музику ідеальним варіантом стануть вакуумні навушники Baseus. Вони передають багате звучання ваших улюблених треків, аби ви могли насолодитися ними сповна. Приємним бонусом є те, що вони оснащені вбудованим мікрофоном, завдяки якому ви зможете відповідати на дзвінки, не використовуючи при цьому руки, щоби не відволікатись від керма.
Також в арсеналі бренду є чималий список різних пристроїв та аксесуарів для дому та офісу: потужні хаби, світлодіодні лампи із сенсорним керуванням та датчиком руху, нічники, мініхолодильники та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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