Із гімнастами, жонглерами та еквілібристами: до Луцька їде київський цирк





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.



На волинян та волинянок чекає зустріч із неперевершеними гімнастами, жонглерами, акробатами, еквілібристами та артистами оригінального жанру. Організатори переконують: дивовижний номер – «світлове шоу» – викличе у глядачів та глядачок справжнє захоплення.



«І, звісно, в кращих традиціях цирку протягом усієї вистави створять заряд позитивної енергії та гарного настрою клоун Льолік та наш спеціальний гість – пес Петро!» – додають організатори.



Зауважують, що захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.



Коли: 1 та 2 квітня, 12:00, 15:00.

Де: Палац культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1).



Квитки вартують від 100 гривень. Дітям до 5-ти років – вхід безкоштовний.



Кількість – місць обмежена.



Попередній продаж у палаці культури та на ticketsbox.com.



Контакти:



063-490-90-33;

097-099-96-54.



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