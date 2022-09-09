Із гімнастами, жонглерами та еквілібристами: до Луцька їде київський цирк

Із гімнастами, жонглерами та еквілібристами: до Луцька їде київський цирк
Незабаром цирк «Вогні Києва» презентує у Луцьку нову програму «Незалежні – разом».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.

На волинян та волинянок чекає зустріч із неперевершеними гімнастами, жонглерами, акробатами, еквілібристами та артистами оригінального жанру. Організатори переконують: дивовижний номер – «світлове шоу» – викличе у глядачів та глядачок справжнє захоплення.

«І, звісно, в кращих традиціях цирку протягом усієї вистави створять заряд позитивної енергії та гарного настрою клоун Льолік та наш спеціальний гість – пес Петро!» – додають організатори.

Зауважують, що захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.

Коли: 1 та 2 квітня, 12:00, 15:00.
Де: Палац культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1).

Квитки вартують від 100 гривень. Дітям до 5-ти років – вхід безкоштовний.

Кількість – місць обмежена.

Попередній продаж у палаці культури та на ticketsbox.com.

Контакти:

063-490-90-33;
097-099-96-54.
Із гімнастами, жонглерами та еквілібристами: до Луцька їде київський цирк

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Теги: Цирк, Луцьк, «Вогні Києва»
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