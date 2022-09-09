Із гімнастами, жонглерами та еквілібристами: до Луцька їде київський цирк
Сьогодні, 09:13
Незабаром цирк «Вогні Києва» презентує у Луцьку нову програму «Незалежні – разом».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.
На волинян та волинянок чекає зустріч із неперевершеними гімнастами, жонглерами, акробатами, еквілібристами та артистами оригінального жанру. Організатори переконують: дивовижний номер – «світлове шоу» – викличе у глядачів та глядачок справжнє захоплення.
«І, звісно, в кращих традиціях цирку протягом усієї вистави створять заряд позитивної енергії та гарного настрою клоун Льолік та наш спеціальний гість – пес Петро!» – додають організатори.
Зауважують, що захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.
Коли: 1 та 2 квітня, 12:00, 15:00.
Де: Палац культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1).
Квитки вартують від 100 гривень. Дітям до 5-ти років – вхід безкоштовний.
Кількість – місць обмежена.
Попередній продаж у палаці культури та на ticketsbox.com.
Контакти:
063-490-90-33;
097-099-96-54.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори заходу.
На волинян та волинянок чекає зустріч із неперевершеними гімнастами, жонглерами, акробатами, еквілібристами та артистами оригінального жанру. Організатори переконують: дивовижний номер – «світлове шоу» – викличе у глядачів та глядачок справжнє захоплення.
«І, звісно, в кращих традиціях цирку протягом усієї вистави створять заряд позитивної енергії та гарного настрою клоун Льолік та наш спеціальний гість – пес Петро!» – додають організатори.
Зауважують, що захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.
Коли: 1 та 2 квітня, 12:00, 15:00.
Де: Палац культури міста Луцька (вул. Богдана Хмельницького, 1).
Квитки вартують від 100 гривень. Дітям до 5-ти років – вхід безкоштовний.
Кількість – місць обмежена.
Попередній продаж у палаці культури та на ticketsbox.com.
Контакти:
063-490-90-33;
097-099-96-54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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