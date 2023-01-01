4 причини вчити мову на курсах англійської онлайн*





Найшвидший та найзручніший спосіб розпочати вивчення англійської мови чи покращити її рівень – записатися на



Чи ефективне таке онлайн-навчання та у чому його переваги? Ми дізналися в експертів відомої в Україні мовної онлайн-школи Englishdom, де свій рівень англійської покращили вже понад 50 000 студентів.



Вибір курсу відповідно до потреб учня

Здебільшого онлайн-школи мають певний перелік програм навчання, що розраховані на учнів з різним стартовим рівнем та для різних потреб, як-от робота в IT, подорожі, еміграція за кордон, складання мовних іспитів тощо.



Розпочати навчання у школі можна як з нуля, так і з впевненим середнім рівнем, який також варто покращувати. Стати студентом можна у будь-який зручний час. Все що потрібно – ноутбук або смартфон та доступ до інтернету.



Інтерактивна методика

Авторитетні школи англійської пропонують студентам власну інтерактивну платформу для вивчення мови. Студент реєструється на сайті та потрапляє до персонального кабінету, де на нього чекають відеолекції, конспекти, домашні завдання, інтерактивні вправи, тести, граматичні посібники, онлайн-тренажери для перевірки та закріплення отриманих знань тощо.



Зручно, що студент проходить курс у комфортному для себе темпі, може повернутися до попередньої теми, скористатися автоматичними підказками тощо.



Персональний вчитель

Крім уроків у записі, онлайн-школи пропонують займатися з репетитором сам на сам за допомогою відеозвʼязку. Вчитель визначає рівень студента та формує персональну програму відповідно до знань та потреб учня. Далі студентові пропонують зручний розклад й можна починати вчитися!



Розмовні клуби

Скільки б людина не вчила англійську – граматику та лексику, без розмовної практики отримані знання швидко забуваються. Саме тому онлайн-школи проводять speaking clubs - розмовні клуби, де студенти спілкуються між собою та з тітчером на визначену тему. Це допомагає перевести пасивний словниковий запас в активний, покращити говоріння та вимову, подолати мовний барʼєр та страх говорити.



Для прикладу, в онлайн-школі Englishdom такі розмовні клуби для різних рівнів проводять майже щогодини. На них обговорюють цікаві та актуальні теми, вчать нові слова, вчаться комунікувати та слухати співбесідників англійською.



Враховуючи переваги онлайн-шкіл з вивчення англійської мови, а саме персональний підхід, варіативність курсів, інтерактивність навчального процесу, можливість займатися з викладачем та розмовні клуби, учні й справді можуть швидко та ефективно покращити свої знання англійської мови, займаючись онлайн.



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