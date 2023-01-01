Зникне або трансформується. Що чекає на луцький авторинок





Офіційно територією авторинку опікується комунальне підприємство «Автопарксервіс», яке з не до кінця зрозумілих причин



Окрім того, наприкінці минулого року частину луцького авторинку, яку в народі називають «кліткою», закрили. Майно на ній викупили Сергій Білозарецький та Роман Халандирьов – співзасновники ТОВ «Феху Рент» та групи компаній «ВНВ group», що працюють у сфері побутової хімії, засобів гігієни, косметики, парфумерії та товарів для дому. Відповідно територію «клітки» підприємці використовують для свого бізнесу, а не для паркування авто.



Вочевидь, продавці та покупці автівок вихід таки знайшли: свої транспортні засоби розміщують просто обабіч дороги. Аби усунути явище стихійної торгівлі, авторинок планували розширити. Для цього Луцька міська рада ще у 2021 році передала «Автопарксервісу» у постійне користування земельну ділянку площею 1,51 га, що на вулиці Карбишева, 3 (поблизу Луцької картонно-паперової фабрики).



У лютому 2023-го директор «Автопарксервісу» Олег Бахтай у коментарі колегам із



Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирішили з’ясувати, яка ж ситуація з документами нині. На що пан Олег відповів: «Парковку спершу треба облаштувати, зробити покриття, огородити. Тож поки жодних документів не підписували. Ситуацію ускладнює воєнний стан».



Утім і нагальної потреби в терміновому облаштуванні парковки, за словами Олега Бахтая, нині немає, адже кількість автомобілів, що продають, із початком великої війни суттєво зменшилась.



«Перед вторгненням ми проводили ревізію. Тоді кількість автомобілів налічувала близько п’яти тисяч, нині – близько двох», – підкреслює Олег Бахтай.



І додає: майже всім автовласникам, що продавали у «клітці», уже знайшли паркомісце, тож ситуація зі стихійною торгівлею помітно краща.



«На жаль, на вулицях Єршова та Карбишева автовласники розміщують свої транспортні засоби хаотично вздовж дороги, зокрема на зелених насадженнях і поблизу житлових будівель. Муніципальна варта кожного «базарного» дня штрафує таких продавців і станом на сьогодні кількість порушників значно менша», – зазначає директор «Автопарксервісу».



Що кажуть автовласники і покупці?

Із початком повномасштабної війни продажі на ринку дійсно суттєво впали.



«Ситуація з продажами стала в п’ять разів гіршою», «Все погано», «Заробітки стали менші в десять разів», – відповідають продавці ринку на запитання журналістки про нинішню ситуацію.



У роботі, кажуть автовласники, нічого не змінилось. Продати або купити авто на луцькому ринку можна у четвер та неділю. Щоправда, прокидатися доводиться вдосвіта.



«Бажано приїхати о 5:30. Тут кожен орендує собі місце, я плачу 100 гривень, наприклад. Але тут уже все зайнято. Хіба приїжджайте і питайте, в кого з продавців є вільне місце, і купуйте. Ну, або в сторожа треба питати», – розповідає продавець Андрій.



Паралельно із авторинком чоловік продає авто й на інтернет-майданчиках, як-от OLX, AUTO.RIA, RST. Поки, каже, більше продається на ринку. Натомість колега Андрія Олександр після невдалої спроби продажу офлайн продає виключно в інтернеті. На авторинок, каже, прийшов за компанію.



«Зрозуміло, що на продаж впливає низка факторів. Але онлайн-маркетплейси щонайменше економлять час і пальне. Закинув оголошення – хай там собі висить. Не треба клянчити оренду, якщо ти тут новенький, і стояти мерзнути з п’ятої ранку», – пояснює Олександр.



У своєму Телеграм-каналі ми вирішили запитати, який, на думку наших читачів та читачок, спосіб пошуку і купівлі вживаного авто найкращий. Участь в опитуванні взяли станом на 16 годину 31 березня 882 людини.



Станом на 31 березня 55% користувачів стверджують, що вибирати і купувати вживане авто краще таки на онлайн-маркетплейсах (AUTO.RIA, RST, OLХ тощо). Варіант «авторинки» вибрали 22%. На третьому місці (14%) – закордонні майданчики (онлайн та офлайн).







Чи є майбутнє в офлайн-авторинків?

Купівля вживаного авто онлайн має низку переваг. Ідеться не лише про заощадження часу та нервових клітин. По-перше, онлайн-платформи можуть мати більший вибір вживаних авто, ніж фізичні автомобільні дилери або авторинки. По-друге, деякі онлайн-платформи забезпечують докладні звіти про стан автомобіля, його історію та іншу важливу інформацію.



Попри це офлайн-авторинки не зникнуть. Щоправда, будуть трансформовані. У цьому переконаний голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.



«Ми вже є свідками того, як трансформується авторинок. Людям зручніше вибирати і купувати в інтернеті або на тих автомайданчиках, які мають, скажімо, цивілізовані умови. Офлайн-ринок не може повністю зникнути, адже авто – фізичний об’єкт, який все одно повинен мати своє місце. Дивлячись, що ми вкладаємо у поняття «авторинок». У такому, як у Луцьку, через 10-15 років потреби вже не буде», – зауважує експерт Станіслав.



На його думку, найбільша проблема таких ринків – у графіку роботи та благоустрої. Мовляв, купувати авто лише в певні дні на території з неналежними умовами люди більше не хочуть.



«У Польщі та Німеччині, які розвиваються швидше, авторинки досі існують. Але, знову ж таки, йдеться про автокоміси та автомайданчики з облаштованою територією. Щонайменше там відсутня стихійна торгівля», – додають в Інституті досліджень авторинку.



Альтернативою авторинку стають автомайданчики. Вулиця Рівненська, що у Луцьку, – яскравий приклад такої трансформації. Місцеві її часто називають «вулицею дилерів». Імовірно, річ у тім, що поруч діють сервісні центри, де автівку можна відразу перереєструвати.



До того ж, на відмінну від типового авторинку, перевага автомайданчиків і автокомісів – у безпеці купівлі вживаного транспортного засобу. По-перше, вони дбають про свою репутацію. По-друге, придбавши автівку і помітивши дефект, покупець може повернутися на фактичне місце та з’ясувати справу з продавцем. У випадку авторинку залишається сподіватися, що автовласник візьме слухавку чи з'явиться на тому ж місці у «базарні» дні.



«Альтернатив класичному ринку – безліч. Утім слід пам’ятати, купівля вживаного транспортного засобу – це завжди ризик», – резюмують в Інституті досліджень авторинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Обласний центр Волині відомий одним із найбільших авторинків країни. Чимало українців вирушають до Луцька з різних куточків, аби вибрати і придбати добротне вживане авто. Щоправда, славиться луцький авторинок і своїми перипетіями – незрозуміла структура адміністрування, перепродаж паркувальних місць «ділками» і створення незручностей для людей, що живуть поруч.Офіційно територією авторинку опікується комунальне підприємство «Автопарксервіс», яке з не до кінця зрозумілих причин віддало на обслуговування підприємцям-посередникам три частини ділянки на майже 620 паркомісць. Тож плату за місця, розмір якої до того ж встановлюють на власний розсуд, збирають сторонні люди.Окрім того, наприкінці минулого року частину луцького авторинку, яку в народі називають «кліткою», закрили. Майно на ній викупили підприємці з Вінничини та– співзасновники ТОВ «Феху Рент» та групи компаній «ВНВ group», що працюють у сфері побутової хімії, засобів гігієни, косметики, парфумерії та товарів для дому. Відповідно територію «клітки» підприємці використовують для свого бізнесу, а не для паркування авто.Вочевидь, продавці та покупці автівок вихід таки знайшли: свої транспортні засоби розміщують просто обабіч дороги. Аби усунути явище стихійної торгівлі, авторинок планували розширити. Для цього Луцька міська рада ще у 2021 році передала «Автопарксервісу» у постійне користування земельну ділянку площею 1,51 га, що на вулиці Карбишева, 3 (поблизу Луцької картонно-паперової фабрики).У лютому 2023-го директор «Автопарксервісу»у коментарі колегам із Центру журналістських розслідувань «Сила правди» зазначив, що підприємство готує документи і планує на цій ділянці зробити ще один паркувальний майданчик.Журналістивирішили з’ясувати, яка ж ситуація з документами нині. На що пан Олег відповів: «Парковку спершу треба облаштувати, зробити покриття, огородити. Тож поки жодних документів не підписували. Ситуацію ускладнює воєнний стан».Утім і нагальної потреби в терміновому облаштуванні парковки, за словами Олега Бахтая, нині немає, адже кількість автомобілів, що продають, із початком великої війни суттєво зменшилась.«Перед вторгненням ми проводили ревізію. Тоді кількість автомобілів налічувала близько п’яти тисяч, нині – близько двох», – підкреслює Олег Бахтай.І додає: майже всім автовласникам, що продавали у «клітці», уже знайшли паркомісце, тож ситуація зі стихійною торгівлею помітно краща.«На жаль, на вулицях Єршова та Карбишева автовласники розміщують свої транспортні засоби хаотично вздовж дороги, зокрема на зелених насадженнях і поблизу житлових будівель. Муніципальна варта кожного «базарного» дня штрафує таких продавців і станом на сьогодні кількість порушників значно менша», – зазначає директор «Автопарксервісу».Із початком повномасштабної війни продажі на ринку дійсно суттєво впали.«Ситуація з продажами стала в п’ять разів гіршою», «Все погано», «Заробітки стали менші в десять разів», – відповідають продавці ринку на запитання журналістки про нинішню ситуацію.У роботі, кажуть автовласники, нічого не змінилось. Продати або купити авто на луцькому ринку можна у четвер та неділю. Щоправда, прокидатися доводиться вдосвіта.«Бажано приїхати о 5:30. Тут кожен орендує собі місце, я плачу 100 гривень, наприклад. Але тут уже все зайнято. Хіба приїжджайте і питайте, в кого з продавців є вільне місце, і купуйте. Ну, або в сторожа треба питати», – розповідає продавецьПаралельно із авторинком чоловік продає авто й на інтернет-майданчиках, як-от OLX, AUTO.RIA, RST. Поки, каже, більше продається на ринку. Натомість колега Андріяпісля невдалої спроби продажу офлайн продає виключно в інтернеті. На авторинок, каже, прийшов за компанію.«Зрозуміло, що на продаж впливає низка факторів. Але онлайн-маркетплейси щонайменше економлять час і пальне. Закинув оголошення – хай там собі висить. Не треба клянчити оренду, якщо ти тут новенький, і стояти мерзнути з п’ятої ранку», – пояснює Олександр.У своєму Телеграм-каналі ми вирішили запитати, який, на думку наших читачів та читачок, спосіб пошуку і купівлі вживаного авто найкращий. Участь в опитуванні взяли станом на 16 годину 31 березня 882 людини.Станом на 31 березня 55% користувачів стверджують, що вибирати і купувати вживане авто краще таки на онлайн-маркетплейсах (AUTO.RIA, RST, OLХ тощо). Варіант «авторинки» вибрали 22%. На третьому місці (14%) – закордонні майданчики (онлайн та офлайн).Купівля вживаного авто онлайн має низку переваг. Ідеться не лише про заощадження часу та нервових клітин. По-перше, онлайн-платформи можуть мати більший вибір вживаних авто, ніж фізичні автомобільні дилери або авторинки. По-друге, деякі онлайн-платформи забезпечують докладні звіти про стан автомобіля, його історію та іншу важливу інформацію.Попри це офлайн-авторинки не зникнуть. Щоправда, будуть трансформовані. У цьому переконаний голова Інституту досліджень авторинку«Ми вже є свідками того, як трансформується авторинок. Людям зручніше вибирати і купувати в інтернеті або на тих автомайданчиках, які мають, скажімо, цивілізовані умови. Офлайн-ринок не може повністю зникнути, адже авто – фізичний об’єкт, який все одно повинен мати своє місце. Дивлячись, що ми вкладаємо у поняття «авторинок». У такому, як у Луцьку, через 10-15 років потреби вже не буде», – зауважує експерт Станіслав.На його думку, найбільша проблема таких ринків – у графіку роботи та благоустрої. Мовляв, купувати авто лише в певні дні на території з неналежними умовами люди більше не хочуть.«У Польщі та Німеччині, які розвиваються швидше, авторинки досі існують. Але, знову ж таки, йдеться про автокоміси та автомайданчики з облаштованою територією. Щонайменше там відсутня стихійна торгівля», – додають в Інституті досліджень авторинку.Альтернативою авторинку стають автомайданчики. Вулиця Рівненська, що у Луцьку, – яскравий приклад такої трансформації. Місцеві її часто називають «вулицею дилерів». Імовірно, річ у тім, що поруч діють сервісні центри, де автівку можна відразу перереєструвати.До того ж, на відмінну від типового авторинку, перевага автомайданчиків і автокомісів – у безпеці купівлі вживаного транспортного засобу. По-перше, вони дбають про свою репутацію. По-друге, придбавши автівку і помітивши дефект, покупець може повернутися на фактичне місце та з’ясувати справу з продавцем. У випадку авторинку залишається сподіватися, що автовласник візьме слухавку чи з'явиться на тому ж місці у «базарні» дні.«Альтернатив класичному ринку – безліч. Утім слід пам’ятати, купівля вживаного транспортного засобу – це завжди ризик», – резюмують в Інституті досліджень авторинку.

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