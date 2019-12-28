Де у Луцьку швидко та вигідно продати своє авто*
Сьогодні, 10:55
Відтепер, аби продати автівку, не треба чекати «базарних днів» і займати чергу вдосвіта. На автомаркеті West Auto Hub допоможуть продати ваші авто з комфортом! Коштує така послуга лише від 33-ох гривень на день.
«Це дешевше, ніж чашка кави», – підкреслює менеджер з продажу Богдан Ткачук.
Що отримує клієнт за ці гроші?
«Ми розміщуємо авто на маркетплейсах, як-от AUTO.RIA, RST, OLХ тощо, у соцмережах: в інстаграмі та фейсбуці, онлайн-каталозі wah.ua та у застосунку West Auto Hub (доступний для користувачів Android та iOS).
У такий спосіб імовірність продати авто значно вища. Крім того, знімаємо та публікуємо у ютубі та тіктоці круті відео з автівкою клієнта, які набирають від 20 до 400 тисяч переглядів. Уявіть, ваше авто може побачити майже 400 тисяч користувачів!» – розповідає Богдан Ткачук.
До слова, оголошення щодо продажу авто виводять також на великих екранах біля сервісного центру та у кафе, що діють на території West Auto Hub.
«Сервісне опрацювання клієнтських запитів включно з продажем авто – це наша відповідальність», – додає менеджер.
Та що найголовніше – автівки продаються 7 днів на тиждень, а не лише у четвер та неділю. Клієнту більше не треба мерзнути, стояти під дощем чи палючим сонцем.
«Площа автомаркету – чимала – 3000 м². На території можна розмістити близько ста автівок. До того ж, стоять вони на бруківці під цілодобовою охороною, а не їздять щоразу щебенем та багнюкою. Також у нас – вигідна локація: тут – проїзна траса, розташовані сервісний центр та митниця», – зазначає спеціаліст.
Окрім того, на території WAH діють сертифікаційні лабораторії та експертна служба. У такий спосіб потенційні покупці можуть оглянути авто самостійно або замовити огляд у експерта та довідку про автомобіль для більш глибокої перевірки. Вона зокрема охоплює:
· зовнішній огляд на наявність дефектів;
· оцінку лакофарбового покриття;
· перевірку параметрів гальмівної системи;
· електронну діагностику бортових систем автомобіля;
· визначення та регулювання тиску в шинах;
· перевірку параметрів підвіски, амортизаторів, стан наконечників рульових тяг;
· перевірку люфту рульового керування.
Важливо й те, що West Auto Hub має у штаті фотографа, який влаштує вашому автомобілю професійну фотосесію. За словами спеціалістів, якісні фото відіграють у продажі авто дуже важливу роль.
«Додаткова опція – можливість віддаленого продажу. Вам не потрібно залишати авто у нас, достатньо лише привезти його для фотосесії. Ми робимо світлини та розміщуємо оголошення на онлайн-ресурсах під своїм брендом. Ми продаємо ваше авто, поки ви займаєтесь іншими справами!» – запевняє Богдан Ткачук.
Клієнту, який прагне продавати самостійно, WAH пропонує розмістити авто на території майданчику, тобто орендувати паркомісце.
«Зробіть продаж свого авто комфортним. Ми ж станемо вам у нагоді у будь-якому випадку», – резюмують у WAH.
За детальною інформацією телефонуйте: 080 021 20 30.
Графік роботи та адреса West Auto Hub:
понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,
субота 9:00–15:00,
неділя 9:00–14:00.
Волинська обл., Луцький р-н,
с. Струмівка, вул. Рівненська, 74.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
«Це дешевше, ніж чашка кави», – підкреслює менеджер з продажу Богдан Ткачук.
Що отримує клієнт за ці гроші?
«Ми розміщуємо авто на маркетплейсах, як-от AUTO.RIA, RST, OLХ тощо, у соцмережах: в інстаграмі та фейсбуці, онлайн-каталозі wah.ua та у застосунку West Auto Hub (доступний для користувачів Android та iOS).
У такий спосіб імовірність продати авто значно вища. Крім того, знімаємо та публікуємо у ютубі та тіктоці круті відео з автівкою клієнта, які набирають від 20 до 400 тисяч переглядів. Уявіть, ваше авто може побачити майже 400 тисяч користувачів!» – розповідає Богдан Ткачук.
До слова, оголошення щодо продажу авто виводять також на великих екранах біля сервісного центру та у кафе, що діють на території West Auto Hub.
«Сервісне опрацювання клієнтських запитів включно з продажем авто – це наша відповідальність», – додає менеджер.
Та що найголовніше – автівки продаються 7 днів на тиждень, а не лише у четвер та неділю. Клієнту більше не треба мерзнути, стояти під дощем чи палючим сонцем.
«Площа автомаркету – чимала – 3000 м². На території можна розмістити близько ста автівок. До того ж, стоять вони на бруківці під цілодобовою охороною, а не їздять щоразу щебенем та багнюкою. Також у нас – вигідна локація: тут – проїзна траса, розташовані сервісний центр та митниця», – зазначає спеціаліст.
Окрім того, на території WAH діють сертифікаційні лабораторії та експертна служба. У такий спосіб потенційні покупці можуть оглянути авто самостійно або замовити огляд у експерта та довідку про автомобіль для більш глибокої перевірки. Вона зокрема охоплює:
· зовнішній огляд на наявність дефектів;
· оцінку лакофарбового покриття;
· перевірку параметрів гальмівної системи;
· електронну діагностику бортових систем автомобіля;
· визначення та регулювання тиску в шинах;
· перевірку параметрів підвіски, амортизаторів, стан наконечників рульових тяг;
· перевірку люфту рульового керування.
Важливо й те, що West Auto Hub має у штаті фотографа, який влаштує вашому автомобілю професійну фотосесію. За словами спеціалістів, якісні фото відіграють у продажі авто дуже важливу роль.
«Додаткова опція – можливість віддаленого продажу. Вам не потрібно залишати авто у нас, достатньо лише привезти його для фотосесії. Ми робимо світлини та розміщуємо оголошення на онлайн-ресурсах під своїм брендом. Ми продаємо ваше авто, поки ви займаєтесь іншими справами!» – запевняє Богдан Ткачук.
Клієнту, який прагне продавати самостійно, WAH пропонує розмістити авто на території майданчику, тобто орендувати паркомісце.
«Зробіть продаж свого авто комфортним. Ми ж станемо вам у нагоді у будь-якому випадку», – резюмують у WAH.
За детальною інформацією телефонуйте: 080 021 20 30.
Графік роботи та адреса West Auto Hub:
понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,
субота 9:00–15:00,
неділя 9:00–14:00.
Волинська обл., Луцький р-н,
с. Струмівка, вул. Рівненська, 74.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні статті
Де у Луцьку швидко та вигідно продати своє авто*
Сьогодні, 10:55
Зникне або трансформується. Що чекає на луцький авторинок
04 квітень, 09:05
Способи правильного схуднення*
03 квітень, 18:08
«MULTI COOK» – «Галя Балувана» б'є рекорди: 21 країна світу і понад 100 партнерів*
31 березень, 15:12
Останні новини
Зеленський про страту військового: «Світ не може ігнорувати те, як легко ці звірі вбивають»
Сьогодні, 12:00
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Сьогодні, 11:35
На «Ягодині» можуть бути затримки через протест поляків
Сьогодні, 11:10
Розшукали 14-річного волинянина, який неодноразово втікав з дому
Сьогодні, 10:46
Медіа