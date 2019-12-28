Де у Луцьку швидко та вигідно продати своє авто*

West Auto Hub допоможуть продати ваші авто з комфортом! Коштує така послуга лише від 33-ох гривень на день.



«Це дешевше, ніж чашка кави», – підкреслює менеджер з продажу Богдан Ткачук.



Що отримує клієнт за ці гроші?



«Ми розміщуємо авто на маркетплейсах, як-от AUTO.RIA, RST, OLХ тощо, у соцмережах: в інстаграмі та фейсбуці,



У такий спосіб імовірність продати авто значно вища. Крім того, знімаємо та публікуємо у ютубі та тіктоці круті відео з автівкою клієнта, які набирають від 20 до 400 тисяч переглядів. Уявіть, ваше авто може побачити майже 400 тисяч користувачів!» – розповідає Богдан Ткачук.



До слова, оголошення щодо продажу авто виводять також на великих екранах біля сервісного центру та у кафе, що діють на території West Auto Hub.



«Сервісне опрацювання клієнтських запитів включно з продажем авто – це наша відповідальність», – додає менеджер.



Та що найголовніше – автівки продаються 7 днів на тиждень, а не лише у четвер та неділю. Клієнту більше не треба мерзнути, стояти під дощем чи палючим сонцем.



«Площа автомаркету – чимала – 3000 м². На території можна розмістити близько ста автівок. До того ж, стоять вони на бруківці під цілодобовою охороною, а не їздять щоразу щебенем та багнюкою. Також у нас – вигідна локація: тут – проїзна траса, розташовані сервісний центр та митниця», – зазначає спеціаліст.



Окрім того, на території WAH діють сертифікаційні лабораторії та експертна служба. У такий спосіб потенційні покупці можуть оглянути авто самостійно або замовити огляд у експерта та довідку про автомобіль для більш глибокої перевірки. Вона зокрема охоплює:



· зовнішній огляд на наявність дефектів;

· оцінку лакофарбового покриття;

· перевірку параметрів гальмівної системи;

· електронну діагностику бортових систем автомобіля;

· визначення та регулювання тиску в шинах;

· перевірку параметрів підвіски, амортизаторів, стан наконечників рульових тяг;

· перевірку люфту рульового керування.



Важливо й те, що West Auto Hub має у штаті фотографа, який влаштує вашому автомобілю професійну фотосесію. За словами спеціалістів, якісні фото відіграють у продажі авто дуже важливу роль.



«Додаткова опція – можливість віддаленого продажу. Вам не потрібно залишати авто у нас, достатньо лише привезти його для фотосесії. Ми робимо світлини та розміщуємо оголошення на онлайн-ресурсах під своїм брендом. Ми продаємо ваше авто, поки ви займаєтесь іншими справами!» – запевняє Богдан Ткачук.



Клієнту, який прагне продавати самостійно, WAH пропонує розмістити авто на території майданчику, тобто орендувати паркомісце.



«Зробіть продаж свого авто комфортним. Ми ж станемо вам у нагоді у будь-якому випадку», – резюмують у WAH.



За детальною інформацією телефонуйте: 080 021 20 30.



Графік роботи та адреса West Auto Hub:



понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,

субота 9:00–15:00,

неділя 9:00–14:00.



Волинська обл., Луцький р-н,

с. Струмівка, вул. Рівненська, 74.





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