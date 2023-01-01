Як зняти гель-лак з нігтьової пластини швидко і без пошкоджень *





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Які інструменти знадобляться для зняття старого покриття

Видалити старе покриття можна різними способами:



1. За допомогою розчинників, які сприяють відшаровуванню декоративного покриття.

2. Шляхом спилювання пилкою з високою абразивністю.

3. За допомогою манікюрного апарату.



У першому випадку підготуйте пилочки з високою і середньою абразивністю, ватні спонжі, апельсинову паличку, фольгу.



Під час видалення покриття апаратним способом зазвичай використовують керамічні або металеві фрези. Керамічні насадки багатьом не подобаються через те, що вони багато "порошать", але за ступенем впливу на нігті вони безпечніші. Ще один плюс - кераміка не гріється під час спилювання, тому не створює дискомфортних відчуттів для клієнта.



Завдяки високій міцності керамічні насадки м'яко видаляють покриття, не створюючи вібрацій. Під час роботи з такими фрезами наявність витяжки обов'язкова. У процесі спилювання декоративного покриття в повітрі витає багато найдрібніших частинок.



Металеві фрези знімають покриття стружкою, тому пилу менше. Мінуси таких насадок - у них менший термін служби, можуть вібрувати і нагріватися під час роботи. Металеві фрези бувають з насічками прямої, косої та хрестоподібної форми. Під час роботи з гелевим покриттям краще використовувати насадки з великою зернистістю, оскільки дрібна швидко забивається і фрези виходять з ладу.



Під час видалення старого покриття встановлюється частота обертання близько 25 000 об/хв.



Етапи зняття гель-лаку з нігтьової пластини

Розберемо послідовність дій під час видалення старого покриття із застосуванням ремувера. Можна використовувати звичайний засіб на основі ацетону. А краще - спеціальні ремувери, розроблені спеціально для розчинення гелевих покриттів.



Послідовність роботи така.



1. Жорсткою пилкою зніміть топ, щоб нігті стали матовими.

2. Промокніть ватні диски, нарізані за формою нігтьової пластини, рідиною-ремувером і закріпіть їх на нігтях, загорнувши фольгою. Необхідно витримати аплікації 10-15 хвилин.

3. По одному нігтю розгортайте фольгу й обережно апельсиновою паличкою знімайте покриття.

4. Ділянки, які не піддаються, обробіть пилкою.

5. На завершення процедури відполіруйте поверхню нігтьових пластин бафом.



Після зняття старого покриття вимийте руки і нанесіть олію на кутикулу.



Якщо покриття знімається апаратним способом, то дії будуть такими:



1. Потрібно закріпити в апараті потрібну насадку і встановити частоту обертання.

2. "Робочу" руку потрібно розташувати таким чином, щоб лікоть був зафіксований на робочій поверхні. Так рухи будуть більш точними й акуратними.

3. Під час зняття фреза м'яко ковзає по нігтях, виконуючи погладжувальні рухи. Працювати потрібно зліва направо без натиску. Після кожного "ряду" потрібно відривати фрезу від нігтя, не даючи їй нагріватися від обертання і тертя. Торкатися покриття потрібно середньою частиною насадки.

4. Спилювання здійснюється до бази.



Наприкінці нігті потрібно відполірувати бафом.



Можливі проблеми та як їх уникнути

Під час зняття гель-лаку ремувером і апаратним способом багато хто припускається помилок, яких потрібно уникати.



Якщо ви видаляєте покриття за допомогою ремувера, намагайтеся не допускати таких моментів:



• Не потрібно з силою зішкрябувати покриття, яке міцно тримається на нігтях після зняття фольги. Краще такі ділянки обробити наприкінці за допомогою пилочки.

• Дехто вдається до сухого способу видалення покриття, використовуючи пилочку з грубою зернистістю. Не слід таким інструментом опрацьовувати зону навколо кутикули. Це загрожує травматизацією.

• Не потрібно обертати нігті великим шматочком ватного диска. Рідина для зняття може пересушити шкіру на пальцях. Щоб попередити це, можна попередньо нанести на шкіру жирний крем.



Під час роботи фрезою можуть бути такі помилки:



• Обрано низьку швидкість обертання. У такому разі вплив на покриття буде недостатнім, а зняття - неефективним.

• Хаотичні рухи. У такому разі зняття буде нерівномірним. Рухатися потрібно зліва направо з однаковим натиском, опрацьовуючи всі зони.

• Нерівномірний натиск. У цьому випадку можна пошкодити нігтьову пластину, зробити пропили.

• Пошкодження бічних валиків. Це трапляється, якщо не відсувати валики під час зняття покриття в зоні кутикули.

• Пропили і борозенки. Не можна повністю знімати всі шари. Базу потрібно залишити, щоб не пошкодити нігтьову пластину.



Врахуйте перераховані вище рекомендації, і ви без проблем зможете зняти гель-лак, не зашкодивши нігтям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Під час виконання корекції манікюру один із важливих етапів - зняття старого шару. Головне - зробити це акуратно, не пошкодивши натуральні нігті. Найкраще відвідати майстра з нейл-арту - так ризик пошкодити нігтьову пластину буде зведений до нуля. Якщо немає часу на салонні процедури, можна зняти покриття вдома.Широкий вибір якісних засобів для цих цілей ви знайдете в магазині Froomo . У каталозі представлені ремувери, олія для кутикули, знежирювачі та інші товари.Видалити старе покриття можна різними способами:1. За допомогою розчинників, які сприяють відшаровуванню декоративного покриття.2. Шляхом спилювання пилкою з високою абразивністю.3. За допомогою манікюрного апарату.У першому випадку підготуйте пилочки з високою і середньою абразивністю, ватні спонжі, апельсинову паличку, фольгу.Під час видалення покриття апаратним способом зазвичай використовують керамічні або металеві фрези. Керамічні насадки багатьом не подобаються через те, що вони багато "порошать", але за ступенем впливу на нігті вони безпечніші. Ще один плюс - кераміка не гріється під час спилювання, тому не створює дискомфортних відчуттів для клієнта.Завдяки високій міцності керамічні насадки м'яко видаляють покриття, не створюючи вібрацій. Під час роботи з такими фрезами наявність витяжки обов'язкова. У процесі спилювання декоративного покриття в повітрі витає багато найдрібніших частинок.Металеві фрези знімають покриття стружкою, тому пилу менше. Мінуси таких насадок - у них менший термін служби, можуть вібрувати і нагріватися під час роботи. Металеві фрези бувають з насічками прямої, косої та хрестоподібної форми. Під час роботи з гелевим покриттям краще використовувати насадки з великою зернистістю, оскільки дрібна швидко забивається і фрези виходять з ладу.Під час видалення старого покриття встановлюється частота обертання близько 25 000 об/хв.Розберемо послідовність дій під час видалення старого покриття із застосуванням ремувера. Можна використовувати звичайний засіб на основі ацетону. А краще - спеціальні ремувери, розроблені спеціально для розчинення гелевих покриттів.Послідовність роботи така.1. Жорсткою пилкою зніміть топ, щоб нігті стали матовими.2. Промокніть ватні диски, нарізані за формою нігтьової пластини, рідиною-ремувером і закріпіть їх на нігтях, загорнувши фольгою. Необхідно витримати аплікації 10-15 хвилин.3. По одному нігтю розгортайте фольгу й обережно апельсиновою паличкою знімайте покриття.4. Ділянки, які не піддаються, обробіть пилкою.5. На завершення процедури відполіруйте поверхню нігтьових пластин бафом.Після зняття старого покриття вимийте руки і нанесіть олію на кутикулу.Якщо покриття знімається апаратним способом, то дії будуть такими:1. Потрібно закріпити в апараті потрібну насадку і встановити частоту обертання.2. "Робочу" руку потрібно розташувати таким чином, щоб лікоть був зафіксований на робочій поверхні. Так рухи будуть більш точними й акуратними.3. Під час зняття фреза м'яко ковзає по нігтях, виконуючи погладжувальні рухи. Працювати потрібно зліва направо без натиску. Після кожного "ряду" потрібно відривати фрезу від нігтя, не даючи їй нагріватися від обертання і тертя. Торкатися покриття потрібно середньою частиною насадки.4. Спилювання здійснюється до бази.Наприкінці нігті потрібно відполірувати бафом.Під час зняття гель-лаку ремувером і апаратним способом багато хто припускається помилок, яких потрібно уникати.Якщо ви видаляєте покриття за допомогою ремувера, намагайтеся не допускати таких моментів:• Не потрібно з силою зішкрябувати покриття, яке міцно тримається на нігтях після зняття фольги. Краще такі ділянки обробити наприкінці за допомогою пилочки.• Дехто вдається до сухого способу видалення покриття, використовуючи пилочку з грубою зернистістю. Не слід таким інструментом опрацьовувати зону навколо кутикули. Це загрожує травматизацією.• Не потрібно обертати нігті великим шматочком ватного диска. Рідина для зняття може пересушити шкіру на пальцях. Щоб попередити це, можна попередньо нанести на шкіру жирний крем.Під час роботи фрезою можуть бути такі помилки:• Обрано низьку швидкість обертання. У такому разі вплив на покриття буде недостатнім, а зняття - неефективним.• Хаотичні рухи. У такому разі зняття буде нерівномірним. Рухатися потрібно зліва направо з однаковим натиском, опрацьовуючи всі зони.• Нерівномірний натиск. У цьому випадку можна пошкодити нігтьову пластину, зробити пропили.• Пошкодження бічних валиків. Це трапляється, якщо не відсувати валики під час зняття покриття в зоні кутикули.• Пропили і борозенки. Не можна повністю знімати всі шари. Базу потрібно залишити, щоб не пошкодити нігтьову пластину.Врахуйте перераховані вище рекомендації, і ви без проблем зможете зняти гель-лак, не зашкодивши нігтям.

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