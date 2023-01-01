ОСББ «Злагода» отримало інвестицію від компанії «Євродім»*

Тетяна Плонська скористалась інвестиційною програмою від «Євродім» на заміну 1114 квадратних метрів м'якої покрівлі.







Про досвід співпраці з компанією журналістам вдалося поспілкуватися з Тетяною Плонською, головою правління.



- Тетяно Петрівно, як ви залучили інвестицію у будинок?



Питання ремонту покрівлі стояло вже давно, але всього одразу не зробиш. Нам необхідно було оновити чималу площу, це майже 1114 кв.м м'якої покрівлі, вартість робіт та матеріалів у сумі для будинку була великою, а одразу назбирати на все не вдається. Тому звернулась за інвестицією до компанії «Євродім». Компанія відома у місті завдяки участі у форумі ОСББ, де менеджери презентували цікаву взаємодію. Я одразу зацікавилась проєктом інвестування в будинок! Поспілкувавшись з колегами по цеху та з Асоціацією ОСББ у Луцьку, мені дійсно підтвердили, що компанія має досвід і вже реалізувала у Луцьку біля 20 інвестиційних проєктів в різних напрямках.



- З чого почалася співпраця?



З телефонного дзвінка у компанію, далі було обстеження покрівлі. Бригада з двох працівників провела дефектування, дала роз’яснення, по якій технології і яким матеріалом будуть проведені роботи. Після отримання комерційної пропозиції я її надала на розгляд правлінню, і на зборах мешканці проголосували за участь у проєкті. Це в рази зекономило наш час на збір суми для проведення ремонту. Тепер наш будинок пройшов реновацію покрівлі буквально за тиждень, а щомісячний платіж за роботи та матеріали для квартир нам удасться погасити за 9 місяців, для квартири - це всього 300 грн.



- Щодо якості послуги? Чи залишились ви задоволені?



Дуже задоволені і якістю, й оперативністю виконаних робіт. Ми навіть не очікували, що так швидко матимемо вже відремонтовану покрівлю. Для нас було важливо, щоб використовувалися сучасні матеріали, щоб ремонт виконували покрівельники та на роботу була гарантія. Її, до речі, нам дали на 2 роки. Матеріали ми обирали разом з фахівцями, а співпрацювали з ліцензованими спеціалістами, наші вимоги були задоволені. Тому хочу закликати усіх активних мешканців будинків та голів правління - не бійтесь, залучайте кошти. Насправді це не дуже дорого, а квартири у відновлених будинках після капітальних ремонтів на ринку зростають у вартості в рази, тому для власників це як інструмент інвестиції у комфортне майбутнє.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Голова правління ОСББ «Злагода» у місті Луцькускористалась інвестиційною програмою від «Євродім» на заміну 1114 квадратних метрів м'якої покрівлі. «Євродім» - це українська компанія, яка спеціалізується на інвестуванні у будинки, які потребують модернізації та реновації. Компанія надає інвестиційні пакети багатоповерховим будинкам, які прагнуть ефективної економії енергоресурсів та бажають збільшити вартість власного майна на ринку житлової нерухомості шляхом модернізації будинку. За 2022-2023 роки компанія реалізувала понад 100 проєктів, серед яких і ремонт покрівлі в ОСББ «Злагода» на проспекті Відродження, 9 у Луцьку.Про досвід співпраці з компанією журналістам вдалося поспілкуватися з, головою правління.Питання ремонту покрівлі стояло вже давно, але всього одразу не зробиш. Нам необхідно було оновити чималу площу, це майже 1114 кв.м м'якої покрівлі, вартість робіт та матеріалів у сумі для будинку була великою, а одразу назбирати на все не вдається. Тому звернулась за інвестицією до компанії «Євродім». Компанія відома у місті завдяки участі у форумі ОСББ, де менеджери презентували цікаву взаємодію. Я одразу зацікавилась проєктом інвестування в будинок! Поспілкувавшись з колегами по цеху та з Асоціацією ОСББ у Луцьку, мені дійсно підтвердили, що компанія має досвід і вже реалізувала у Луцьку біля 20 інвестиційних проєктів в різних напрямках.З телефонного дзвінка у компанію, далі було обстеження покрівлі. Бригада з двох працівників провела дефектування, дала роз’яснення, по якій технології і яким матеріалом будуть проведені роботи. Після отримання комерційної пропозиції я її надала на розгляд правлінню, і на зборах мешканці проголосували за участь у проєкті. Це в рази зекономило наш час на збір суми для проведення ремонту. Тепер наш будинок пройшов реновацію покрівлі буквально за тиждень, а щомісячний платіж за роботи та матеріали для квартир нам удасться погасити за 9 місяців, для квартири - це всього 300 грн.Дуже задоволені і якістю, й оперативністю виконаних робіт. Ми навіть не очікували, що так швидко матимемо вже відремонтовану покрівлю. Для нас було важливо, щоб використовувалися сучасні матеріали, щоб ремонт виконували покрівельники та на роботу була гарантія. Її, до речі, нам дали на 2 роки. Матеріали ми обирали разом з фахівцями, а співпрацювали з ліцензованими спеціалістами, наші вимоги були задоволені. Тому хочу закликати усіх активних мешканців будинків та голів правління - не бійтесь, залучайте кошти. Насправді це не дуже дорого, а квартири у відновлених будинках після капітальних ремонтів на ринку зростають у вартості в рази, тому для власників це як інструмент інвестиції у комфортне майбутнє.

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